Hommage à Juliette Gréco - Diffusion spéciale "A voix nue" du 28 septembre au 2 octobre

“J’étais entièrement pourrie gâtée des choses les plus belles du monde” Juliette Gréco

France Culture rend hommage à Juliette Gréco qui s’est éteinte le 23 septembre à l’âge de 93 ans. Icône de Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre, proche de Jacques Prévert, Boris Vian, Miles Davis, femme libre... La vie de Juliette Gréco est à redécouvrir, par son « A voix nue » avec Hélène Hazéra (réalisé en 2001) et un dossier spécial sur franceculture.fr.

A l’antenne dès lundi 28 septembre à 20h A voix nue, par Hélène Hazéra

Sa carrière a duré plus de 70 ans et elle fut l'interprète d'auteurs comme Jacques Prévert, Boris Vian ou encore Serge Gainsbourg. De "Jolie môme" à "Déshabillez-moi" ou "La Javanaise", elle a chanté sur scène des titres immortels et a travaillé avec toutes les générations d'auteurs. Elle racontait sa vie de chansons dans une série "A voix nue" diffusée en 2001