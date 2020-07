Jean-Claude Casadesus :"J'ai été bercé par la musique des mots très jeune et ensuite par la poésie des notes"

2008 | Brigitte Lefèvre s'entretient avec Jean-Claude Casadesus, chef d'orchestre et directeur de l'orchestre national de Lille, à propos de son itinéraire personnel, de sa carrière et de sa passion pour la musique et surtout la transmission de celle-ci.

Jean-Claude Casadesus est un chef d'orchestre et compositeur né en 1935. Il est chef fondateur de l'Orchestre National de Lille, président de Musique Nouvelle en Liberté et directeur musical de l'Orchestre Français des Jeunes. Il a gardé le nom de sa mère l'actrice Gisèle Casadesus et commence sa carrière comme percussionniste. Il compose pour le cinéma et le théâtre tout en travaillant la direction d'orchestre avec Pierre Boulez et Pierre Dervaux. Il est Chef permanent à l'Opéra de Paris et à l'Opéra Comique. Il participe à la création de l'Orchestre National des Pays de la Loire (1971) et à partir de 1976 il crée l'Orchestre National de Lille qui devient sous son impulsion une des premières formations françaises. Il emmène son orchestre dans tous les pays du globe tout en se consacrant à la Région Nord Pas de Calais où il donne une centaine de concerts par an. Il est invité pour diriger les plus prestigieux orchestres dans le monde et dans des productions lyriques de tout premier plan.

A quoi pensez-vous ?" avec Jean-Claude Casadesus, le 20/09/2008

Jean-Claude Casadesus revient sur son apprentissage de la musique avec le violon dès l'âge de quatre ans, "le bras tendu, ça donne des crampes, confie-t-il et aussi, l'enseignement très militaire, caporaliste de l'époque", l'ont détourné de cet instrument pour se consacrer aux percussions et à la direction d'orchestre. Il évoque bien sûr d’entrée sa famille prestigieuse et notamment sa mère, la comédienne Gisèle Casadesus et son père, Lucien Probst, comédien et directeur de scène à la Comédie française : "C'est une grâce du ciel d'avoir eu la chance de voir ses parents aussi longtemps vous transmettre quelque chose."

Il raconte son parcours professionnel, le moment où il devient directeur adjoint de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire. avant de fonder l'Orchestre National de Lille. Il explique son désir de délocaliser les concerts dans des lieux atypiques, comme une imprimerie à Douai où tout le personnel était convié à écouter l'orchestre jouer. Il s'agit de transmettre la musique vers des publics qui n'y ont pas forcément accès. Il refuse toute sorte de "condescendance" ou de "désinvolture" et remarque que "ce sont les publics qui n'ont pas d'a priori qui sont les plus ouverts".

En effet les artistes sont élitistes. Bien sûr que nous sommes élitistes, et tant mieux, mais la démarche c'est d'essayer d'attirer le plus grand nombre possible vers cette élite, de ne pas les en priver, de réduire la distance, de ne pas être pédants et essayer d'être pédagogique dans la passion qu'on partage.

On ne dira jamais assez que la musique est une planète magique, c'est quelque chose qui vous ravit, au sens où on est arraché à son propre univers et qui est une possibilité de lien entre les cœurs et les âmes par son universalité. Ce que j'ai essayé de faire à Lille [avec l'Orchestre national de Lille], c’est de faire descendre la musique dans le quotidien des gens.

Diriger un orchestre ce n’est pas un métier pour lui, "c'est un état", "une philosophie", "parfois un destin". Il plaide pour une transmission de cette passion, de la partager avec rigueur, travail, discipline et amour pour aboutir à "une sorte de transcendance personnelle". La culture c'est l'ouverture à l'autre, la beauté et "le miel de la vie".