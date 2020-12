Jean-Michel Jarre : "La réalité virtuelle, c'est passer de l'autre côté du miroir"

23h25 ce jeudi 31 décembre, Jean-Michel Jarre sera devant ses claviers, ses machines, au Studio Gabriel à Paris. Sur lui une combinaison avec capteurs. Autour de lui une vingtaine de caméras, réelles et virtuelles. Au même moment, sur l’écran des téléspectateurs, c’est l’avatar du compositeur qui apparaitra et qui jouera dans l’allée centrale d’une Notre-Dame modélisée. Ceux équipés de casque de réalité virtuelle pourront même suivre le concert comme s’ils y étaient, danser carrément devant l’artiste.

Une prouesse technologique inédite - et gratuite - de 45 minutes. Une de plus pour Jean-Michel Jarre, ce passionné de son et d'innovation, habitué depuis plus de 40 ans aux shows XXL partout dans le monde. Le but : ne pas baisser les bras face au Covid et s'emparer de la VR (virtual reality) comme d'un outil de poésie avant-gardiste. Le titre du spectacle : Welcome to The Other Side, ("Bienvenue de l'autre côté").

Ce projet est placé sous le signe de l'innovation, mais de l'innovation au service d'une certaine poésie"

Ce concert a été imaginé dans le contexte de la crise sanitaire, mais on se dit que vous y auriez pensé même sans le Covid ?

C'est vrai que ce genre de projet me passionne parce que je pense que c'est dans l'ADN d'un artiste d'être curieux des nouvelles techniques dans son domaine (...). Et il est vrai que les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle ont finalement bénéficié, c'est peut être un des rares points positifs de cette sombre période, d'un coup d'accélérateur. Pendant le confinement, on s'est habitué à partager de la culture et du contenu culturel à travers des procédés numériques et digitaux. Et d'une certaine manière, il est temps de rendre à la musique et la culture les égards qu'elles méritent (...). Il faut qu'on cesse d'arrêter d'incriminer les GAFA qui ont leur part de responsabilité bien entendu, mais en même temps qu'on se pose la question de savoir s'il ne serait pas temps, justement, d'utiliser cette période pour changer de paradigme et se dire que aujourd'hui, la création, à partir du moment où elle est diffusée dans le monde numérique a la même valeur que dans le monde physique.

Ce qui nous amène à ce mode d'expression émergeant du monde digital - notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée - qui sont pour moi un peu ce que le cinéma était à l'époque des frères Lumière, qui était considéré souvent comme une simple curiosité. Les gens de théâtre se disaient "ces gens qui s'agitent sur un drap blanc qu'on projette dans les cirques avec une lanterne magique sont tout sauf des acteurs, un véritable acteur est celui qui partage son art avec un public physiquement présent devant lui ! Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît"

La réalité virtuelle aujourd'hui, pour moi, est un peu dans la même situation. Je pense qu'il est intéressant de se dire que c'est un mode d'expression en soi qui, certes, prend ses racines dans les jeux vidéo, dans des situations de visites de musées, etc. Mais qu'au fond, des artistes peuvent pirater, détourner pour créer quelque chose de neuf.

Vous dites que vous avez voulu être visionnaire comme l'avaient été les bâtisseurs de Notre-Dame...

Les bâtisseurs de Notre-Dame étaient totalement d'avant-garde. Les architectes, les compagnons de l'époque ont trouvé des astuces, ont repoussé les frontières du possible pour construire quelque chose que même les architectes d'aujourd'hui s'accordent à dire qu'il serait extrêmement difficile de construire (...). Et d'ailleurs cette cathédrale a été extrêmement controversée au moment de son édification au XIVe siècle, il y avait énormément de gens qui étaient contre. Donc, on voit bien qu'à chaque époque, finalement, il y a des gens qui poussent les frontières de la technologie, de la société dans laquelle ils vivent pour faire avancer les choses. D'une certaine manière, ce qui est paradoxal, c'est dans l'ADN humain de dire que "hier c'était mieux et demain ce sera pire". Ce qui n'est pas nécessairement le cas parce que si les futurs antérieurs des générations précédentes étaient si mauvais que ça, on ne serait pas là pour se parler aujourd'hui ! Ce projet est un projet collectif, 150 personnes ont travaillé dessus, notamment de jeunes start-up françaises extrêmement doués qui développent une nouvelle grammaire, un nouveau vocabulaire et c'est important de se le dire pour ne pas laisser ces nouveaux modes d'expression en herbe être seulement sous contrôle des Américains ou des Asiatiques, comme cela a été le cas pour internet. Et surtout, il ne faut pas en avoir peur !

Ce serait un faux problème de penser que ça viendrait concurrencer le spectacle vivant. Moi, j'ai hâte de revenir sur scène ! Il y a un plaisir inégalé, intemporel et éternel à pouvoir se retrouver épaule contre épaule dans une salle de théâtre, de cinéma, d'opéra ou dans un festival, ça n'a rien à voir ! Comme le cinéma n'a rien à voir avec le théâtre, c'est une autre manière de s'exprimer. On peut faire des concerts virtuels, mais en même temps militer pour que les salles de théâtre et de cinéma rouvrent le plus vite possible.

Jean-Michel Jarre : "La VR c'est comme le cinéma des frères Lumière"

En parlant de nouvelles technologies, vous avez tenu pour ce concert à recréer l'acoustique de Notre-Dame, pour "la respecter". Expliquez nous.

La respecter, c'est utiliser les techniques de notre époque aussi bien sur le plan visuel de modélisation que sur le plan sonore. On oublie souvent qu'il y a eu un travail extraordinaire des acousticiens au moment de l'édification des cathédrales qui se sont penchés sérieusement sur le fait, par exemple, de faire en sorte qu'une voix humaine puisse, du fond de l'autel, être entendue sans crier au fond d'un monument qui fait 80 mètres de hauteur. C'est un travail qu'on pourrait comparer au travail des acousticiens grecs au moment de l'édification des théâtres antiques. Cela me semble donc assez intéressant de me pencher aussi sur l'acoustique, de pouvoir la modéliser (...). Et j'ai travaillé avec un logiciel développé par l'Ircam (l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique) qui s'est beaucoup penché sur la restitution sonore d'un certain nombre d'espaces grâce à un logiciel qui peut reconstituer l'espace d'une cathédrale, l'espace des catacombes ou d'une gare, par exemple. Donc, ça a été une partie du travail qui correspond à cette idée avec la réalité virtuelle

Au fond, c'est passer de l'autre côté du miroir, comme disait Cocteau, c'est à dire le fait de pouvoir imaginer un espace qui nous est familier, mais légèrement décalé, c'est cela que permet la réalité virtuelle.

Il y a un aspect extrêmement poétique sur le fait qu'il y a des choses qu'on a pu faire, par exemple, on a pu mettre des projecteurs et des haut parleurs dans des endroits qui seraient absolument impossibles à faire dans le monde physique. C'est un peu comme l'idée du rêve éveillé (...). Si j'ai à définir ce projet, c'est qu'il est placé sous le signe de l'innovation, mais de l'innovation au service d'une certaine poésie qu'on peut aimer ou pas mais en tout cas, c'est ça l'idée.

Effectivement, je pense que ce projet contribue et contribuera à générer une nouvelle manière de considérer un concert dans le futur.

Et vous savez c'est drôle parce que je retrouve exactement les mêmes sensations que quand je débutais au Groupe de Recherche Musicale chez Pierre Shaeffer (...). On bricolait et on détournait des machines, des instruments, qui n'étaient pas du tout faits pour faire de la musique ! Et je retrouve exactement la même chose avec ces jeunes équipes qui travaillent avec moi. On détourne des logiciels qui ne sont pas du tout faits pour ce qu'on fait et on repousse les frontières. Avec cette attitude au fond très française qui est entre la bidouille et l'innovation, l'invention (...) et moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette manière de travailler ! C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas fabriquer à Hollywood, ou en Chine, ce qu'on est en train de faire. Il y a une autre approche qui vient du fait aussi de nos limites (...). On est toujours obligé de faire des choses malgré un système ou à l'encontre d'un système plutôt qu'avec un système qui vous accompagne. D'une certaine manière, c'est frustrant, mais cela donne aussi des choses !

Votre grand-père, André Jarre, a inventé le Teppaz, le premier électrophone portatif que vous appelez "l'ancêtre de l'iPhone". Est ce que, comme lui, vous vous considérez comme une sorte de pionnier ?

Ce serait très arrogant de ma part de dire ça, mais je pense qu'effectivement, il y a une sorte de vertige et de jubilation à avoir la chance d'ouvrir des portes sur des territoires vierges. Et par chance, ça arrive parce que vous êtes né au bon moment. Moi, je me suis engouffré dans la musique électroacoustique et la musique électronique à un moment où c'était vraiment les balbutiements. Quand je regarde en arrière, je pense que j'ai été très privilégié d'être au moment de l'émergence de cette nouvelle manière de concevoir le son.

C'était au début des années 70...

Fin des années 60 même, et au fond, je retrouve le même phénomène avec la VR et avec la réalité augmentée. Je pense que les festivals, les gens de théâtre doivent absolument s'intéresser à toutes ces technologies parce que c'est une manière aussi de se renouveler mais tout en gardant son intégrité. Il n'y a pas de problème là dessus. C'est souvent les gens qui connaissent mal quelque chose qui ont tendance à s'en méfier.

Ou à dénigrer...

Bien sûr ! Mais j'invite vraiment les scénographes, les metteurs en scène à s'approcher de ces techniques. Il y a aujourd'hui de très grands artistes qui sont du même niveau que les premiers vidéastes comme Nam June Paik ou Bill Viola dans la VR. Par exemple, le Taïwanais Hsin-Chien Huang qui est un des grands maîtres de la VR dans le monde de l'art contemporain. Donc c'est un mode d'expression qui, effectivement, prend ses racines dans le jeu vidéo, dans d'autres domaines, mais qui est à considérer comme un mode d'expression en soi.

Aujourd'hui, vous avez 72 ans, mais il y a des musiciens qui en ont 30 qui ne pensent pas comme vous...

Oui, c'est vrai, mais c'est étonnant ce que vous dites parce que, en fait, je me souviens que quand j'avais 30 ans, j'avais déjà des collègues qui avaient du succès et qui étaient déjà assis sur leurs certitudes et sur leur passé. Et ça m'a toujours étonné. Moi, j'ai l'impression de toujours débuter, et c'est ça qui me donne envie de continuer à faire ce que je fais.