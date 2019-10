Jessye Norman, la cantatrice américaine, est morte

Elle était l’une des plus grandes figures de l’art lyrique : la cantatrice Jessye Norman est morte hier à New York à l’âge de 74 ans des suites d'une septicémie.

Immense soprano, les Français se souviendront notamment d'elle pour son interprétation de la Marseillaise lors du bicentenaire de la Révolution, en 1989, à Paris. La célèbre cantatrice américaine Jessye Norman est morte, lundi 30 septembre, à New York, à 74 ans, a indiqué dans un communiqué, une porte-parole de la famille. "C’est avec une profonde tristesse et chagrin que nous annonçons la mort de la star internationale de l’opéra Jessye Norman », est-il écrit.

"Nous sommes fiers de ses réussites musicales et l’inspiration qu’elle a donnée aux publics du monde entier continuera à être une source de joie, est-il ajouté. Nous sommes également fiers des causes humanitaires qu’elle a défendues, telles que la faim, les sans-abri, le développement des jeunes et l’éducation artistique et culturelle."

Un destin américain

Jessye Norman, c’est aussi un destin américain. Née dans le sud des Etats-Unis, elle avait commencé sa carrière en Europe avant que son talent soit enfin reconnu chez elle en Amérique.

Jessye Mae Normal avait commencé par chanter du gospel, dès l’age de quatre ans, dans la petite église d’Augusta en Georgie que fréqentent alors ses parents. L’enfant est née en 1945 dans un sud encore ségrégationniste. Ses parents militent pour les droits des noirs. Ils l’envoient étudier le chant à Washington, elle n’a que a seize ans, puis sept ans plus tard, elle part pour l’Europe : premier contrat à l’opéra de Berlin. C’est en Europe que la soprano prend son envol. Paris, la Scala de Milan, les plus grands festivals.

Il faudra attendre le début des années 80 pour que Jessye Norman revienne triompher aux Etats-Unis : elle fait ses début au Metropolitan Opéra de New York en 1983, dans "Les Troyens" de Berlioz.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Jessye Norman : "Opéra, jazz, théâtre, chanson de film, j'ai essayé d'avoir une carrière musicale variée" 27 min La Grande table culture Jessye Norman : "Opéra, jazz, théâtre, chanson de film, j'ai essayé d'avoir une carrière musicale variée"

En 1985, elle qui est démocrate chante pour la seconde investiture de Ronald Reagan. Puis la cantatrice enchaînera les galas et les récompenses : le Kennedy Center l’honore, elle reçoit quatre Grammy Awards, puis la Médaille nationale des arts des mains de Barack Obama en 2009. Il y a cinq ans, Jessye Norman avait publié ses mémoires aux Etats-Unis : "Tiens-toi droite et chante !" dans lesquelles elle racontait le racisme auquel elle avait été confrontée, enfant comme adulte. Mais aussi dès 1983 dans une interview au New York Times : ”Ecoutez, c’est irréaliste d’imaginer que les préjugés n’existent pas. C’est une chose d’avoir des lois. C’en est une autre de changer le cœur et l’esprit des hommes. Cela demande plus de temps”, disait-elle alors.

Une école d’art lyrique porte son nom à Augusta, là où tout a commencé.