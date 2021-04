Joan Baez : "Ce que je fais de mieux, c'est communiquer avec un public"

1980 | Joan Baez était de passage à Paris à la fin décembre 1980 à l'occasion d'un récital qu'elle donnait sur le parvis de Notre-Dame. Elle s'exprime sur ce qui la motive pour chanter, sur ce qui l'inspire et rappelle combien le monde va toujours aussi mal, cinq ans après la fin de la guerre du Vietnam.

La chanteuse américaine Joan Baez, célèbre pour ses protest songs contre la guerre au Vietnam ou les injustices sociales, était venue en 1980 chanter des chants de Noël sur le parvis de Notre-Dame. C'était un rêve pour elle, cela faisait quatre ans qu'elle attendait ce moment, comme elle l'explique dans cet entretien de l'émission hebdomadaire "Événement musique". Donner un concert, "c'est un risque calculé partout où elle va".

Notre-Dame est un symbole de beauté et aussi le symbole d'un homme qui donne sa vie au service des autres.

Pour ceux qui s'étonnent de la voir piocher dans le répertoire de Noël, Joan Baez rappelle qu'elle ne chante pas que des chansons de protestation, elle aime aussi chanter l'amour et Noël, _"_c'est d'abord une question de beauté de la mélodie", ajoute-t-elle. Pour composer ses chansons, Joan Baez explique qu'elle a besoin de "tomber amoureuse, de perdre cet amour et de parler politique". Elle reste toujours autant consciente des problèmes du monde, comme le nombre grandissant de réfugiés ou de millions d'enfants qui meurent : "Je réponds en essayant de partager mes chants, c'est une façon d'encourager à faire réfléchir et aussi à essayer de vivre au cas où le monde irait aux enfers."

Il faut plus de gens pour rappeler aux autres ce qu'il faut faire ou ce à quoi il faut réfléchir.

C'est plus intéressant de chanter en Europe. Aux Etats-Unis ils écoutent bien mais il y en a plus qui écoutent en Europe ! Peut-être aussi que j'ai déjà donné suffisamment quelque chose au public américain.