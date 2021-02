John Carpenter, invité exceptionnel d’Olivia Gesbert dans La Grande table

Le réalisateur et compositeur sera l'invité d'Olivia Gesbert dans La Grande table le mercredi 3 février entre 12h et 12h30

À l'occasion de la sortie de son album Lost Themes III : Alive After Death (label Sacred Bones), John Carpenter est l’invité d’Olivia Gesbert, pour une Grande Table qui mènera les auditeurs de la filmographie mythique du réalisateur aux sonorités contemporaines du compositeur.

« Moi je suis vivant. L’art c’est ce qui reste après nous. Nous espérons qu’il y aura de l’art et de la vie après nous.» John Carpenter, dans la Grande Table, à propos du titre de son album.

La musique est au cœur de l’oeuvre de John Carpenter, compositeur de la quasi-totalité des bandes originales de ses films et de trois albums plus personnels. Au micro d’Olivia Gesbert, il illustre la différence de démarche artistique : « Composer une musique qui ne soit pas une bande originale de film, c’est une démarche différente. Dans le premier cas, vous créez une image. Et dans le deuxième, il n’y a rien qui vous retient. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors que dans le premier, vous avez une image à laquelle vous devez coller. Je pense que je suis plus libre .»

Citoyen engagé, John Carpenter porte un regard sans concession sur la situation aux États-Unis : « Ce qui se passe aux USA, c’est une guerre civile. Elle se poursuit depuis très longtemps sans qu’il y ait un coup tiré. C’est très dangereux, ça divise notre nation. »

À propos de John Carpenter

En plus de quarante ans de carrière, John Carpenter a réalisé nombre de films d’horreur et de science-fiction dont Halloween, la nuit des masques en 1978, New York 1997 en 1981 ou encore Christine, adapté du roman de Stephen King en 1983. Après avoir composé plusieurs bandes originales de ces films, John Carpenter a sorti son premier album, Lost Themes, en 2015, composé uniquement de titres originaux.