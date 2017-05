John Lennon sur "Sergent Pepper's" : "Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'album concept !"

Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, c'est une pochette baroque, 4 mois de studio, une tracklist folle, des ventes record, le salut critique éternel et... l'expression consacrée de "concept-album". Un mausolée. Sauf que les Beatles étaient sceptiques sur le terme. Réécoutez ici Lennon et McCartney.

Le huitième album des Beatles, celui qui atteint des sommets dans les palmarès de vente de disques avec plus de 32 millions de copies écoulées, aura 50 ans ce 1er juin. Dès sa sortie, en 1967, Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, s'impose vite comme une oeuvre majeure de la culture pop et un des albums les plus influents. C'est cet album-là que le magazine iconique Rolling Stone hissera ainsi à la toute première place de son classement des "500 plus grands albums de tous les temps".

En un demi-siècle, c'est probablement le terme de "concept-album" qui sera revenu le plus au sujet de cet album foisonnant dont le critique du Times Kenneth Tynan dépeindra comme rien moins qu"un moment décisif dans l'histoire de la civilisation occidentale'. Si l'expression "album concept" s'est vite imposée, au point qu'on évoque encore Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band comme un pionnier du genre, les Beatles eux-mêmes avaient tendance à minimiser cette notion.

Au-delà d'un personnage récurrent - celui de Ringo Starr- et d'une boucle entre le premier titre, " Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" et l'avant-dernier de la tracklist, identique, mais joué dans une autre tonalité et à vitesse rapide, foin d'album concept ? C'est en tout cas, ce qu'affirmait John Lennon dans une interview à la BBC à la fin des années 70 :

En fait il n'y avait pas de concept album, juste des chansons qui collaient ensemble. C'était une très belle idée à l'époque mais maintenant, ça ne veut plus rien dire. Vraiment, le concept musical n'est autre que des chansons qui s'enchaînent.

Vous pouvez réécouter cet extrait de l'interview diffusé sur France Culture le 3 avril 1989 dans le cadre de l'émission "Le rythme et la raison", premier volet d'une série de cinq intitulée "Les Beatles : les Années studieuses 1967-68-69" :

Écouter Écouter John Lennon dans "Le rythme et la raison" via la BBC, le 3 avril 1989 sur France Culture John Lennon dans "Le rythme et la raison" via la BBC, le 3 avril 1989 sur France Culture

Conceptuel ou pas, reste un album à nul autre pareil, que le producteur des Beatles, George Martin, comparait à "une véritable musique de film" dont l'ambition serait de "colorier le son", au diapason de sa pochette baroque.

Dans la même émission de 1989, vous pourrez redécouvrir Paul McCartney racontant combien "Pet sounds", des Beach Boys, avait pu l'inspirer dans la gestation de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band :

J'étais fasciné et je le suis toujours. Je l'écoutais et me disais "Mon Dieu, voilà le meilleur album, qu'allons nous pouvoir faire ?" Je suis donc parti de là. Nous devions aller plus loin. C'est alors que j'ai trouvé l'idée qui allait nous libérer : cet album que nous devions faire allait être enregistré par un autre groupe et je m'efforçais de penser constamment que ce n'était pas nous qui enregistrions. Ceci nous permit de prendre du recul par rapport à la musique. J'avais déjà les paroles d'une chanson intitulée "Sg peppers" et John avait déjà trouvé "A day in the life".

Écouter Écouter Paul McCartney et la fabrication de Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band, dans "Le rythme et la raison" via la BBC, le 3 avril 1989 Paul McCartney et la fabrication de Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band, dans "Le rythme et la raison" via la BBC, le 3 avril 1989

Anniversaire oblige, profitez-en pour replonger dans la gestation du disque en réécoutant l'intégralité de cette émission de 30 minutes du 3 avril 1989 - extraits musicaux compris :

Écouter Écouter "Les Beatles : les Années studieuses 1967-68-69 : 1967 "Sgt Pepper" le 3 avril 1989 sur France Culture "Les Beatles : les Années studieuses 1967-68-69 : 1967 "Sgt Pepper" le 3 avril 1989 sur France Culture

