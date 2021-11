Joséphine Baker : "Immédiatement j'ai été adoptée par les Parisiens et je suis toujours leur Joséphine"

L'émission "Carnet de notes" proposait en 2001 un hommage à Joséphine Baker. Etoile de la Revue Nègre de 1925 qui affola le monde du music-hall parisien, devenue l'emblème des années folles, l'émission revient sur ses débuts avec des témoignages et des extraits d'entretiens de Joséphine Baker.

Joséphine Baker débarque à Paris le 22 Septembre 1925 avec ses camarades de la "Revue Nègre". Quelques jours plus tard, dansant quasi-nue sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées, elle éblouit le Tout Paris : Serge Diaghilev, Serge Lifar, Georges Auric, Jean Wiener, Cocteau, Cendrars, Picabia, Desnos et d'autres. Avec ses yeux d'ébène et ses colliers de plumes, elle reste l'emblème des Années Folles. Souvenirs, par Joséphine Baker elle-même en 1953, à réécouter au moment où l'on célèbre son entrée au Panthéon.

Jean Wiener, pianiste et compositeur, se souvient de sa première rencontre avec Joséphine Baker : "Quand nous avons vu arriver cette petite femme avec son corsage à carreaux, ça a été quelque chose de tout à fait bouleversant et qui nous a donné une idée à peu près définitive sur l'importance énorme que devait avoir la musique négro-américaine sur la musique."

Dans un entretien de 1953, Joséphine Baker se souvient de la mode en 1924 à son arrivée en France, "les femmes étaient très blanches de peau, toutes les femmes étaient rose pâle, les longs cheveux...". Elle ne pouvait pas être plus différente avec sa coupe à la garçonne et sa peau bronzée.

Un jour se septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur. Je savais qu'en France j'aurais la liberté d'esprit et de corps.

La Revue Nègre de 1925 a été "une révolution à Paris dans l'art nègre", explique t-elle, elle a elle-même contribué à faire connaître le charleston et "les danses frénétiques" de cette époque en France. Elle raconte, en s'amusant, les réactions du public devant son spectacle si innovant, il y avait ceux qui comprenaient et les autres. L'émission se conclut sur les paroles de l'artiste star que Paris avait adoptée : "J'étais tout à fait seule, je me suis évadée de chez moi, de ma maison, de ma famille pour venir à Paris car je savais qu'à Paris je trouverais mon chemin."