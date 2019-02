Juliette Gréco : "J'ai passé une vie d'éblouie"

Cinquième et dernier entretien avec Juliette Gréco dans la série d'"A voix nue" qui lui était consacrée en 2001. Juliette Gréco raconte avec détails ses petits gestes rituels dans sa loge avant de monter sur scène et de rencontrer son public.

A la dernière minute, je mets mes chaussures. Quand j'ai mis mes chaussures, c'est le drame. Avant les chaussures, ça va mal et avec les chaussures, c'est l'horreur. Je ne pense qu'à cette rencontre, je ne pense qu'à ça. Je descends... comme on va à l'échafaud... c'est le peloton d'exécution. J'ai l'impression de rétrécir, d'être tellement, tellement petite qu'on ne va pas me voir. Et puis là je prie ! Allez chercher pourquoi, moi qui suis mécréante.

Je me courbe, je me courbe et puis j'entends l'indicatif, et là, toute droite, j'entre ! [...] Et j'essaye de commencer et petit à petit, je sens comment ils sont. Et petit à petit ils ne font plus qu'un. Et petit à petit je ne vois plus la lumière, donc là tout va bien. On peut commencer à faire l'amour.