Juliette Gréco : "Ma célébrité, je l'ai vécue en dehors"

2001 | Deuxième volet de la série "A voix nue" avec Juliette Gréco qui raconte sa vie à Saint-Germain-des-Prés sous l'Occupation, sa passion pour le théâtre et sa grande solitude malgré un début de célébrité dont elle n'a jamais compris les raisons.

Dans ce deuxième épisode de la série "A voix nue", Juliette Gréco raconte sa vie dans une pension de famille dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés sous l'Occupation. Dans cet immeuble, elle croisait Gérard Philipe, dont elle dit : "Je le regardais monter les escaliers parce qu'il ne montait pas les escaliers, il volait. Un archange de beauté et de légèreté." La propriétaire des lieux organisait parfois des dîners où l'on demandait parfois à la jeune Juliette de chanter : "Alors je chantais pour faire plaisir aux gens mais j'avais peur, ça ne me plaisait pas vraiment. Et je ne pensais pas du tout en faire mon métier, surtout pas." Elle suit pour l'instant des cours d'art dramatique, et elle "rêve".

Je suis obligée de retrousser mes pantalons, ce qui va devenir la mode. Les manches d'homme aussi sont retournée. De la misère, j'ai fait une mode, curieusement ! Et de cette couleur noire... aussitôt que j'ai pu m'acheter quelque chose, j'achetais un pantalon noir et un chandail noir. Et tout ça est devenu une mode. J'étais une jeune personne extrêmement scandaleuse."

Juliette Gréco se souvient aussi du retour de déportation de sa mère et de sa sœur. Même cette terrible épreuve n'aura pas rapproché Juliette de sa mère, "depuis que je suis sortie de prison, je suis toute seule".

Je vais au Lutetia parce qu'on me dit que là sont les déportés, ceux qui rentrent en tout cas, ceux qui reviennent. J'arrive et j'entre dans ce grand hall du Lutetia et je vois des centaines de gens debout. Émanait d'eux une odeur très particulière, qui je l'ai su depuis, est celle de la mort.

Juliette Gréco dit ne pas comprendre à cette époque-là, sa célébrité mondiale, elle en était "étonnée", voire "amusée". Elle ne se rendait compte "de rien", elle se trouvait "affreuse" et pourtant, "à vingt ans, j'étais statufiée", reconnaît-elle maintenant. "Je me rendais bien compte de ma puissance, confie-t-elle, et je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas."

C'était incroyable. Il s'est passé quelque chose en dehors de moi. La seule chose qui m'intéresse, ce ne sont pas les retombées, ce qui m’intéresse, moi, c'est faire l'amour. Et quand j'entre en scène, je suis décidée à le faire. Quand j'en sors, c'est fait. La seule chose qui m'importe, ce sont ces instants d'ombre, de lumière et de respiration partagés, quelques fois des larmes partagées, quelques fois des rires partagés. Le reste c'est faribole !"