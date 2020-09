La K-pop coréenne triomphe, le cinéma français au ralenti

Chaque semaine, le Box Office fait la chronique de ce qui marche mieux en France et dans le monde dans tous les secteurs de la culture : livres, films, musiques et jeux-vidéo. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux-vidéos et CBO Box-office pour le cinéma.

Yoga prend le large

En littérature de fiction, rien de nouveau : Yoga d’Emmanuel Carrère prend encore un peu plus le large à la première place des ventes, suivi d’assez loin par le dernier Nothomb, Les Aerostats qui s’éloigne du rivage. Côté non-fiction, en revanche, ça bouge un peu : même si Le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy est premier au classement, le dernier livre de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, D’un monde à l’autre, le talonne de très près ; incroyable Lenoir qui fait de chacun de ses livres un best seller, y compris lorsqu’il écrit, comme chez Fayard, sur Spinoza. Notons aussi le franc succès du livre d’enquête de Valentin Gendrot, Flic, qui ferme ce podium. Valentin Gendrot est devenu fonctionnaire de police pour infiltrer un commissariat et mener son enquête en immersion pendant de près de 2 ans.

Le cinéma français à la peine

Au cinéma, les nouvelles sont mauvaises. On enregistre un très gros recul des entrées en salle en cette première semaine de septembre, avec 1 million de spectateurs en moins. L’enthousiasme autour du film de Christopher Nolan s’est calmé rapidement après un départ en trombe : on le sait, compte tenu de notre modèle de financement gaulois, quand le cinéma américain éternue, c’est le cinéma français qui s’enrhume. En l’espèce, c’est bien sur de Covid 19 qu’il s’agit. Loin derrière Tenet, la comédie Effacer l’historique s’effondre avec à peine 100.000 entrées cette semaine, bien qu’en deuxième place. En 3ème, un nouvel arrivant vient compléter le tableau sur le sujet de la police, ici encore : Police, justement, un drame joué notamment par Virginie Efira et Omar Sy.

La K-pop coréenne sur le toit du monde

Musique maintenant : le top 100 mondial du Billboard consacre BTS à la première place pour leur musique « Dynamite ». En coréen, BTS ca veut dire Brevet de Technicien Supérieur (non ça c’est une blague), bref BTS est un Bangtan Boys, le plus célèbre des boys-band de Corée du Sud. Phénomène de masse, immense succès chez les adolescentes qui s’enrôlent, entre fans, dans la grande « BTS army » : 350 millions de vues en moins d’un mois sur Youtube. Un autre succès notable : celui de Mood, le dernier son de 24KGoldn avec Iann Dior. En deuxième place du top mondial Spotify, « Twenty For Key Golden » cartonne aussi (on peut le dire ainsi), sur le réseau social TikTok : le défi consistait à danser la chorégraphie de ce titre Mood, se filmer et le poster sur le réseau social chinois.