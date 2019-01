L’accordéoniste Marcel Azzola est mort à 91 ans

Lui et son accordéon avaient accompagné Brel, Piaf et Barbara. Il est le fameux Marcel du "Chauffe, Marcel, Chauffe !" lancé par Jacques Brel dans le morceau "Vesoul". Ce génie de l'accordéon a donné en France un souffle nouveau à l’instrument en l’emmenant vers le jazz.

Marcel Azzola est mort à l'âge de 91 ans. "Son coeur a lâché", a annoncé sa compagne de scène et de coeur, la pianiste et violoniste Lina Bossatti. Lui et son accordéon avaient accompagné Jacques Brel sur la chanson Vesoul, dans un enregistrement survolté, en 68, où l'on entendait le fameux "Chauffe Marcel, chauffe !".

Marcel Azzola, fils d'immigrés italiens installés à Pantin, près de Paris, commence à jouer dès l'âge de 11 ans. Après le violon, c'est son père, maçon et musicien amateur, qui l’oriente vers l’accordéon. Sa carrière décolle en accompagnant Fréhel, chanteuse célèbre de l'entre-deux guerres, au débotté, lors d'un radio-crochet en 1937. Sa culture classique et son talent ont fait le reste.

Accordéoniste très demandé en studio, il enregistre en 1949 "Sous le ciel de Paris", avec Edith Piaf.

Après Piaf, vinrent Gilbert Bécaud, Barbara, Boris Vian, Mouloudji, Juliette Gréco, entre autres... L'accordéon de Marcel Azzola accompagne aussi "Monsieur Hulot" sur son solex, dans "Mon oncle", de Jacques Tati. Marcel Azzola est un virtuose qui a permis le rapprochement de la musette et du jazz. En 2006, aux Victoires de la Musique, il jouait la Javanaise avec le regretté Didier Lockwood au violon.