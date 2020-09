Lalo Schifrin 3/5 : "J'écris la musique de films comme si c'était de l'opéra"

Troisième entretien des "Chemins de la musique" avec Lalo Schifrin qui explique qu'il n'y a qu'à Hollywood où il pouvait avoir ensemble un orchestre symphonique et une formation de jazz, "à Hollywood, je pouvais faire ça, pas ailleurs" :"J'ai eu beaucoup de succès avec ce mélange." Il doit ses plus grands succès au cinéma. Il constate que les musiques d'avant-garde sont plus facilement acceptées au cinéma que dans une salle de concert. L'image et le scénario aident le public dans son écoute.

J'ai surtout fait des films noirs, le jazz ça marchait très bien et c'est devenu populaire et moi aussi je suis devenu populaire dans le milieu de Hollywood à cause de ça. J'écris la musique de films comme si c'était de l'opéra, c'est-à-dire que le film c'est l'opéra du 20ème siècle.

Pour compléter cet entretien avec Lalo Schifrin, le critique de cinéma Thierry Jousse apporte son analyse sur le cinéma de Hollywood des années 1960-1970 et en quoi le style et le son Schifrin incarnent cette époque.

C'est vraiment un musicien de la ville proprement dite et de l'espace. Sa musique induit une forme d'espace. Cette ambiance sonore plus forte à cette époque-là, du bruit dans la ville, il me semble que d'une certaine manière la musique de Schifrin synthétise cette ambiance sonore et c’est aussi pour cela qu'on l'a particulièrement identifié à ce cinéma d'action, urbain, violent, qui est le style de cette époque. Thierry Jousse