Lalo Schifrin 4/5 : "Comment faire des contrepoints entre l'image et la musique ?"

Quatrième partie de l'entretien avec Lalo Schifrin dans l'émission "Les chemins de la musique" où le compositeur s'exprime sur son travail pour le cinéma , il en parle comme d'une "collaboration" surtout s'il y a la confiance du metteur en scène envers le compositeur, alors pas besoin d'être directif, chacun s'exprime dans son art. Il s'est intéressé, explique-t-il, à composer en "contrepoint" de l'image, afin d'éviter "le pléonasme" entre la musique et l'image.

Sur le thème devenu tellement populaire de "Mission : impossible", il le décrit ainsi : "C’est un peu jazz et un peu boogie-woogie, un 5/4, un peu aussi de la musique latine, avec les bongos et les claves." Il mentionne son écriture tonale et atonale et l'influence d'Olivier Messiaen dans ses compositions, notamment dans un des thèmes de "Mission : impossible" qui utilise les modes à transposition limitée de Messiaen.

Le 20e siècle a donné deux formes d'art qui n'existaient pas avant : le jazz et le cinéma. Et j'ai embrassé les deux ! Lalo Schifrin

Au cours de l'émission, le critique de cinéma Thierry Jousse apporte son éclairage sur la musique de Schifrin qui est très liée à des ambiances et à une certaine forme "d'étirement du temps". Il prend l'exemple emblématique du film de Peter Yates "Bullitt", archétype du polar urbain sorti en 1968, où la course-poursuite utilise seulement le son des voitures. Il évoque ensuite les séries TV pour lesquelles le compositeur a été sollicité, comme "Mannix" et "Mission : impossible".

La télévision, c'est le télégramme et la musique de film, c'est la lettre. Lalo Schifrin