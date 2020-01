Le jour où Brel, Brassens et Ferré se rencontrent

Il y a cinquante ans, trois monstres sacrés de la chanson française se réunissaient pour la première fois. Derrière cette rencontre, François-René Cristiani, alors jeune journaliste pigiste chez le magazine Rock & Folk. Il propose à son rédacteur en chef de réunir Brel, Brassens et Ferré autour d'une table. "Si tu y arrives, tu as la couverture", lui rétorque ce dernier.

Il faut six mois au jeune journaliste pour parvenir à trouver une date convenant aux trois grands de la chanson française. Le 6 janvier 1969, ces derniers se retrouvent tous ensemble pour la première fois dans un appartement du VIe arrondissement et sont immortalisés par le photographe Jean-Pierre Leloir. Pendent une heure d'interview, ils abordent, au micro de François-René Cristiani différents sujets, des femmes à la solitude, de l'anarchie à la mort, mais aussi la vision qu'ils ont de leur propre métier :

Moi je fais des chansons, je ne sais pas si je suis poète. Il est possible que je le sois un petit peu mais, enfin, je mélange des paroles et de la musique et puis je les chante, ce n'est pas tout à fait pareil quand même... Georges Brassens