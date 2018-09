Le rap, fabrique à clashs

Previously | Le rap sans les clashs n'est plus du rap. De Notorious Big à Booba et Kaaris, retour sur les principales rixes qui ont fait l'histoire de ce genre musical.

Les clashs sont vieux comme le rap et la tradition n'est pas près de s'éteindre. Dernier chapitre en date : le pugilat dont tous les médias ont parlé le mois dernier. Booba et Kaaris qui se croisent par hasard dans l'un des aérogares d'Orly le 1er août. Les deux rappeurs se cherchaient des noises depuis des mois sur les réseaux sociaux et ils ne se contentent alors pas de mots : à coups de pied, de poing et de bouteilles de parfum empruntées au magasin du coin. Ce jeudi, ils passent en procès au TGI de Créteil avec neuf de leurs acolytes. Les scènes, violentes, sont loin d'être inédites dans l'histoire du rap, qui a vu bien pire.

Années 70 et gangsta rap : clashs à balles réelles

Le rap apparaît dans les ghettos noirs des Etats-Unis dans les années 70 et le clash en fait partie dès le début. "Il faut se rappeler que l'idée même du clash est à la base de la culture hip hop", expliquait le journaliste musical Olivier Cachin dans une interview à 20 Minutes en 2013. Grand spécialiste du genre, il évoquait sa généalogie : "Les battles, les joutes verbales, sont issues de l'art des "dozens" qui se pratiquaient alors en prison." Le but du jeu est simple : prendre le dessus sur son adversaire en ayant le dernier mot, si besoin à coup d'injures, notamment à propos des mères. On parle alors de "dirty dozens". "La violence devient métaphorique en étant verbale au lieu d'être physique et c'est plutôt sain", ajoute Olivier Cachin. Et de conclure : "On se bat à coups d'insultes, drôles de préférence, et ainsi on transforme quelque chose de déplaisant en quelque chose d'artistique. Accessoirement, cela permet de vendre des disques en faisant parler de soi."

Mais de la violence symbolique à la vraie violence, il n'y a parfois qu'un pas. Le seuil est franchi avec l'avènement du gangsta rap à la fin des années 80, où les rappeurs affichent ouvertement leur proximité avec la culture des gangs et tous les codes qui vont avec : argent facile, grosses cylindrées, drogue et prostituées... Le groupe NWA (Niggaz with Attitudes, "des nègres qui ont du style") popularise le genre avec des textes au langage cru. Leur titre emblématique "Fuck tha Police" sort en 1988 pour dénoncer les violences policières. Le groupe de Los Angeles recevra une lettre de protestation du FBI et profitera de cette publicité pour se présenter comme le "groupe le plus dangereux du monde". Le gangsta rap s'attire aussi les foudres des hommes politiques : en 1992, le vice-président Dan Quayle demande à la maison de disque de Tupac Shakur de retirer des ventes le dernier album du rappeur après un fait divers tragique, le meurtre d'un policier texan par le conducteur d'une voiture volée. Le meurtrier écoutait la musique du rappeur sur le véhicule quand le drame a eu lieu. L'affaire a été classée par la justice par la suite.

Quelques années plus tard, c'est une rivalité entre deux rappeurs qui se termine de la pire des façons : la mort des deux protagonistes. Tupac Shakur en 1996 à Las Vegas et Notorious B.I.G. à Los Angeles l'année suivante. Comme souvent dans le milieu du rap, la relation entre les deux hommes avaient bien commencé, Tupac aidant "Biggie" à sortir de l'ombre. Mais en 1994, une fusillade envenime leurs rapports : Tupac est reçu dans les bureaux du producteur de "Biggie" à New York et il est agressé et blessé par balles. C'est le début d'une guerre qui ne se contente pas de mots entre deux raps : celui de Tupac sur la côte ouest, et celui de Notorious B.I.G. sur la côte est, sur fond de relations mafieuses. Les deux hommes finiront assassinés par balles dans leur voiture. Depuis, les enquêtes n'ont pas permis d'identifier les auteurs.

Clasher pour mieux vendre

"Talking trash can get you cash", proclamait l'animateur d'une émission de télévision américaine au début des années 90 ("parler mal peut vous rapporter gros") où les invités devaient imaginer les meilleures vannes pour gagner un jeu (le jeu s'appelait "The dirty dozens"...). C'est une maxime qu'applique à la lettre les rappeurs qui réussissent dans le business. "Tous les artistes font de la musique dans le but d'en vivre et donc pour gagner de l'argent", explique Olivier Cachin, "même s'il n'y a pas de marketing au départ et qu'il existe une haine véritable entre deux rappeurs, ça ne les empêche pas d'en récolter les fruits en mettant en scène leur rivalité. Pour vendre des disques tout simplement !"

Aux Etats-Unis, on ne compte plus les clashs entre auteurs qui produisent des morceaux visant spécifiquement à attaquer un autre rappeur. Une "diss song", ou "diss track", est une chanson violente ayant pour but de parodier ou de se moquer, parfois violemment, d'un concurrent. L'expression est l’abréviation du verbe "disrespecting", "manquer de respect" en français. La plus marquante, quand on connaît la suite des événements, est peut-être "Hit 'Em Up", écrite par Tupac en 1994 après s'être fait tiré dessus à New York. Sur la jaquette originale, on pouvait voir la tête de Puff Daddy sur un corps de serpent et le visage de Notorious B.I.G. sur un porc. Le morceau passe en boucle sur les radios et Tupac se vante en expliquant que le titre est joué dans tous les clubs et boîtes de nuit de Los Angeles. Le clip a toujours autant de succès auprès du public vingt ans après ; la vidéo dépasse les 250 millions de vues sur Youtube en 2018.

Les exemples de "diss song" sont nombreux : "No Vaseline" écrite par Ice Cube lorsqu'il quitte le groupe NWA en 1989 pour des problèmes de répartition des gains, "Takeover" de Jay-Z en 2001 où ce dernier attaque Nas en prétendant qu'il a couché avec sa femme, "The Warning" enregistrée par Eminem en 2009 où le rappeur de Detroit affirme avoir eu une relation avec la chanteuse Mariah Carey, alors que l'intéressée dément.

Dans tous ces clashs, le public est invité à prendre parti, à acheter les morceaux jusqu'à plus soif. Parfois, les (supposées) rivalités ne s'arrêtent jamais : après une diss song, vient une answer song (chanson de réponse) et la boucle est sans fin. Les rappeurs peuvent aussi se réconcilier, sans jamais s'avouer vaincus - c'est la règle - mais ils ne se privent pas de mettre en scène le raccommodement : en 2005, Jay-Z et Nas donnent un concert commun. Dix ans plus tôt, Dr. Dre rend visite à son ancien camarade du groupe NWA, Eazy-E. Ce dernier est alors à l'hôpital et mourra peu après.

Les rappeurs français ne sont pas en reste

En France, les clashs sont plus récents qu'aux Etats-Unis. Il a fallu que le hip-hop engagé des années 90 (avec des groupes comme NTM et IAM, des chanteurs inoffensifs comme MC Solaar) laisse la place à un nouveau style pour que cette culture de la rivalité s'impose. Aujourd'hui, le "patron du rap" depuis 15 ans s'appelle Booba (plus de deux millions d'albums vendus). Sacré businessman de l'année en 2016 par le magazine GQ, l'homme désormais âgé de 41 ans est peut-être plus connu pour ses clashs que pour ses morceaux. Dans un portrait publié par le Monde Magazine en août, l'intéressé relativisait pourtant : "Faut pas oublier que je suis un gamin, je m'amuse, j'aime la compétition, je lâche pas l'affaire. Le rap est une cour de récréation, les clashs, c'est aussi bête que ça. D'ailleurs en France, il n'y a pas encore eu de mort. Et de toute façon, c'est pas moi qui ai commencé !"

Signe des temps : aujourd'hui, les clashs ne se font plus seulement dans les clips ou sur la scène des concerts mais aussi, et surtout, sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram où il compte plus de trois millions d'abonnés, Booba est friand de ce genre d'attaques contre ses rivaux, La Fouine, Rohff et dernièrement Kaaris, qu'il a représenté sur un corps de singe (voir ci-dessous) peu avant leur fameuse rencontre à Orly. Kaaris n'avait pas non plus apprécié le dernier clip de Booba, Gotham City, où ce dernier décapite un homme ressemblant à s'y méprendre à Kaaris.

Booba est ainsi : régulièrement, il clashe. Pour faire vendre ou par état d'esprit. Tous ceux qui se moquent de lui ou le critiquent y passent : Karine Le Marchand ou Florence Foresti même dernièrement, pourtant loin d'être des rivales dans le monde du rap. Kaaris le dit "en guerre contre le monde entier". Mais ce rappeur de Sevran relativise également la portée de ses paroles et des violences verbales. "Je ne cherche pas à choquer, mais j'écris sur ce que je connais", expliquait-il en 2015 dans une interview à l'AFP. "Ma musique, c'est un défouloir, du divertissement, il faut prendre ça au second degré (...) Si on devait transposer ça dans une autre musique, disons que ce serait du métal par rapport au rock", précise l'artiste de 38 ans, dont l'un des titres les plus connus, "Tchoin" (97 millions de vues sur Youtube) évoque sa préférence pour les prostituées plutôt que pour "les filles bien".

Mais de la parole aux actes réellement violents, la frontière est encore une fois très fine : Booba a passé 18 mois en prison à 22 ans pour le braquage d'un taxi et a fait un nouveau bref séjour à la Santé après une fusillade devant une discothèque d'Aubervilliers en 2002, avant d'être innocenté. En 2014, le clash qui l'oppose au rappeur Rohff dégénère en vraie agression, même s'il n'est pas lui-même impliqué : Rohff a été condamné à cinq ans de prison ferme pour avoir frappé deux vendeurs dans la boutique de Booba à Paris. Violences réelles ou mises en scène, les rappeurs eux-mêmes s'y perdent parfois. Quant au public, il est censé savoir les distinguer...