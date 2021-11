“Le Temps est bon”, des années post-Summer of Love aux stories Instagram

voir( 4 min )

“Dam dam dadam”... Et non, Françoise Hardy n’est pas la voix derrière cet air qui vous reste en tête. “Le Temps est bon” vient en fait de l’Amérique francophone post-Summer of Love, avant d’être un hymne des apéros ensoleillés en terrasse.

Cette chanson trouve son origine au Québec, il y a tout juste 50 ans. En 1971, elle est écrite par le directeur artistique de Barclay-Canada, Stéphane Venne. Elle servira de bande originale au film “Les Mâles”, de Gilles Carle. La voix est celle d’Isabelle Pierre, une chanteuse en vogue à l’époque, à la carrière succincte.

"J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux"

Le film raconte l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme et deux hommes, d’où la rengaine "j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux".

"Ça change un peu de ce qu'est l'expression de la liberté sexuelle dans la pop de l'époque, dans laquelle le donjuanisme est masculin. On est dans une variété populaire qui parle énormément de sexe", recontextualise le journaliste spécialiste de la chanson française, Bertrand Dicale. Il faut se rappeler que deux ans plus tôt, le Summer of Love a semé un esprit hippie et libertaire.

Le questionnement sur l’identité sexuelle est un thème en vogue aussi au cinéma : chez François Truffaut par exemple, avec “Jules et Jim” et “Les Deux anglaises et le continent”, et dans “La Liberté en croupe” d’Édouard Molinaro.

Quant à la société québécoise, elle est en plein éveil identitaire, marquée par une progression des idées indépendantistes. Et début mars 1971, la “tempête du siècle” a enseveli la Belle province. Le succès local de la chanson cette année-là a donc pu être perçu comme une volonté d’aller vers des lendemains plus libres et chaleureux. Le morceau s’exporte aussi grâce à cette voix dans l’air du temps.

"Isabelle Pierre a un timbre un petit peu rêche, un peu "langue de chat", comme le dit Carla Bruni. Elle a un petit quelque chose qui fait évidemment penser à la voix de Françoise Hardy", analyse Bertrand Dicale, qui rappelle la similitude avec d’autres chanteuses de l’époque, Marie Laforêt, Jacqueline Taïeb ou Clothilde.

Un “revival” grâce à Xavier Dolan

Tombé dans l’oubli, le morceau est remis au goût du jour en 2010, dans “Les Amours imaginaires” de Xavier Dolan. Le film raconte... l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme et deux hommes. Le réalisateur québécois intègre la chanson dans une scène, filmée, évidemment, au ralenti.

En 2012, le DJ trip-hop français Degiheugi reprend le morceau, qui connaît un succès inattendu. La même année, “Le Temps est bon” sert de beat aux rappeurs Mothas la mascarade et Lomepal.

C’est en 2018 qu'arrive le retour en grâce de la chanson. Bon Entendeur, un trio qui réalise des mixtapes à base de vieux tubes, sort sa version. C’est le carton : en 2021, elle compte 14 millions de vues. Solaire, consensuelle, entraînante, elle plaît au plus grand nombre et on la retrouve partout : stories Instagram printanières, publicités...

L’imagerie du clip, qui contribue en partie au succès, symbolise l’idée qu’on se fait du tournant des années 1970 : une époque d’insouciance, de croissance et de progrès technique, dont on se souvient à travers un filtre idéalisé aux couleurs Kodachrome.

"On est peut-être dans un basculement. On commence à être à propos des années 1960, 1970, comme on peut être devant les années 1900", fait remarquer le journaliste. D'ailleurs, la plupart des leaders d'opinion actuels n'ont pas connu cette époque, qui leur est racontée à travers des témoignages, des archives, des images. D'où une certaine distortion de la mémoire de ce temps. "Oui, ça ressemble un peu aux années 1970, mais ça ressemble surtout à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui des années 1970."