Les femmes puissantes dominent le marché de la culture

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment.

Le retour de Ken Follett

En fiction, on s’était habitué au duo Emmanuel Carrère et Amélie Nothomb, qui dominaient le classement depuis la fin de l’été. Mais l’été est fini, il fait froid et gris sur Paris. C’est la saison préférée de Ken Follett, le maitre gallois du roman historique. Son dernier livre, Le Crépuscule et l’Aube, est devenu un best-seller instantané et s’installe à la 1ère place des ventes. Une histoire de Vikings, d’anglais et de Normands en l’an 997 et le préquel de sa saga Les Piliers de la Terre, l’aventure des bâtisseurs de cathédrale. Jusqu’à présent, chaque tome s’était vendu autour de 300 000 exemplaires en France minimum. On va voir jusqu’où il ira cette fois.

Les femmes au pouvoir

En non-fiction, finis les témoignages d’hommes politiques à la retraite : ce sont les femmes qui prennent le pouvoir. La voyageuse de nuit de la journaliste de Radio France Laure Adler s’installe à la première place des ventes (un livre sur la vieillesse), suivie par La mère parfaite est une connasse : un livre comique écrit à 4 mains par les sœurs jumelles Girard. La voyageuse, la mère, la connasse : des figures de femmes puissantes qui ont également inspiré Léa Salamé. C’est le sujet de son livre d’entretiens avec des personnalités féminines comme Christine Taubira, Leïla Slimani ou Amélie Mauresmo, également un succès en librairie et à la 4ème place du classement.

Enfin une bonne nouvelle pour le cinéma français

Au cinéma, finalement (alors qu’on y croyait plus) : une petite éclaircie. Après plusieurs semaines de chute consécutive des entrées en salle, un gain de 11% ! Enfin ! Même si Tenet est toujours premier et tutoie maintenant les 2 millions d’entrée en France, on doit cette embellie à un bon score français : Antoinette dans les Cévennes, une comédie amoureuse sur une institutrice maladroite, jouée par l’actrice Laure Calamy. Sélection du Festival de Cannes 2020 (qui n’a pas eu lieu mais a tout de même décerné son prestigieux label), le film fait presque 200 000 entrées pour sa première semaine. La réalisatrice s’appelle Caroline Vignal, ce n’est que son deuxième film mais elle confirme la tendance : ce sont les femmes qui font vivre la culture cette semaine.

Cardi B, une strip-teaseuse sur le toit du monde

En musique, rien ne change au royaume du Billboard : Cardi B, femme puissante, elle aussi, demeure la reine incontestée des charts mondiaux. Elle a grandi dans une famille pauvre, dans les quartiers sud du Bronx à New York ; elle a été caissière puis strip-teaseuse avant de « percer », comme on dit dans le rap. Son succès s’explique aussi par sa maitrise des codes des réseaux sociaux. Ses vidéos Instagram sont toutes virales : elle y lâche des commentaires sans filtre, assassins ou drôles, avec son fort accent typique du Bronx. L’une des priorités du moment pour Cardi B, c’est d’éviter la réélection de Donald Trump. Fan de Bernie Sanders, elle penche méchamment démocrate.

Kanye West dans la course à la présidentielle

Face à elle, Kanye West fait sa pub avec la carte inverse, méchamment républicain. Adorateur de Donald Trump et de Jésus (apparemment c’est un peu la même chose pour lui), Kanye West vient de confirmer son intention de se présenter à la présidentielle, au nom d’un énigmatique « Birthday Party ». On croyait à une blague mais il est en train de finaliser les documents administratifs pour se présenter dans douze Etats, de l’Arkansas au Colorado, en passant par le Tennessee ou la Louisiane. Imagine-t-il gagner ? Non bien sûr. Sinon quelques places au Billboard. Pour l’instant les sondages lui donnent 2 % des voix. Sa stratégie, adossée à celle de Trump, consiste seulement à siphonner les voix démocrates, en particulier chez les jeunes Noirs démocrates, les millenials noirs, afin d’en priver Joe Biden. C’est machiavélique, pour sûr, en particulier si l’élection est serrée (et elle le sera sans doute) dans certains swing states. Mais depuis qu’il a rencontré Jésus-Christ avec sa femme Kim Kardashian, Kanye West est devenu littéralement fou. Dire qu’il a pris la grosse tête serait même un under-statement ; la femme du milliardaire du hip hop s’inquiète d’ailleurs elle-même (c’est tout dire) pour sa santé mentale ; il serait bipolaire. Comme si un bipolaire dans la course présidentielle américaine ne suffisait pas… Il y en a maintenant deux !