Les succès de la Maîtrise de Radio France

Depuis 1946, la Maîtrise de Radio France accueille 180 enfants de 7 à 17 ans, dont la scolarité est aménagée pour qu'ils apprennent le chant et donnent des concerts. Un cursus exigeant qui vise à démocratiser la musique classique. Elle fête cette année ses 71 ans, dont 10 passés à Bondy, dans le 93.

L'apprentissage de la musique pour tous les enfants, et particulièrement celui du chant choral, arrive en bonne place tant dans le programme de Marine Le Pen que dans celui d'Emmanuel Macron. Mais aucun des deux candidats ne donne de précisions sur les moyens pour le mettre en place. Car si la musique est au programme de l'école primaire depuis des décennies, sur le terrain, elle tient surtout à la volonté et à la liberté pédagogique des enseignants.

Pourtant, les bienfaits pédagogiques de la musique pour tous ne sont plus à démontrer. Il y a eu l'aventure du Créa créé il y a 30 ans à Aulnay-sous-Bois, les Orchestres à l'école mis en place il y a plus de 20 ans dans certains établissements avec plus récemment le projet Démos dans les quartiers prioritaires, le réseau canopé qui propose en ligne tout le matériel pédagogique aux enseignants et bien sûr le précurseur: la Maîtrise de Radio France créé en 1946.

Il y a 10 ans, ce chœur pour enfants ouvrait une antenne à Bondy, en Seine-Saint-Denis, afin d'éviter que ce cursus d'excellence ne touche que des enfants des quartiers riches de Paris. Dix ans plus tard, l'aventure a fait la preuve que la pratique musicale est un ciment républicain.

Sidi Mohammed et Sizoé ont 14 ans. Ils sont collégiens à Bondy et sont à la Maîtrise depuis leurs 7 ans.

