Looking for Melody : le nouveau podcast original de France Culture

France Culture dévoile aujourd’hui son nouveau podcast original : Looking for Melody, présenté en avant-première au Paris Podcast Festival 2021. Un an après Looking for Kermit, Anne Lamotte revient avec la deuxième saison de cette collection de podcasts d’enquêtes culturelles.

Vous connaissez l’album. Vous ne connaissez pas le livre. Histoire de Melody Nelson signé Serge Gainsbourg et publié en 1971 par un certain Eric Losfeld. Un petit recueil dans lequel l'artiste, guidé par son Panthéon personnel d’écrivains et de poètes, projette avec tout le soin possible, ses propres ambitions littéraires. L’ouvrage précieux restera pourtant confidentiel et très difficile à trouver… Qu’est-il devenu ? Looking for Melody est l’histoire de cette quête.

“C’est dans la bibliothèque de l’éditrice parisienne Joëlle Losfeld que je tombe pour la première fois sur le recueil. Un tout petit format. Sur la couverture, le portrait que l’on connait tous, celui de Jane Birkin, les cheveux rouges, serrant son Munkey adoré contre sa poitrine nue. À l’intérieur, pas de préface, pas d’illustration ni de pagination. Simplement les paroles d’Histoire de Melody Nelson. C’est Éric Losfeld, le père de Joëlle, amoureux des vers de Serge Gainsbourg qui le publie quelques mois après la sortie du 33 tours le 24 mars 1971. L’ouvrage est précieux. Sauf qu’il est oublié des biographes et devenu, cinquante ans plus tard, quasiment introuvable. “Le stock s’est envolé, on n’a jamais compris pourquoi” m’explique Joëlle. Melody Nelson a vu le jour il y a cinquante ans, Serge Gainsbourg est mort il y en a trente. Il était grand temps de résoudre l’énigme.” Anne Lamotte

LOOKING FOR MELODY

Une enquête en 4 épisodes de 15 minutes, écrite, racontée et réalisée par Anne Lamotte

Musique originale : Léo Poumey

Avec notamment : Joëlle Losfeld, Jane Birkin, Jean-Claude Vannier et Serge Gainsbourg grâce aux archives de l’INA.

Épisode 1 – Au 14-16 de la rue de Verneuil

C’est dans la rue de Verneuil, en plein Saint-Germain-des-Près à Paris, que notre histoire commence. Au 14/16, très exactement. Quasiment

en face de l’hôtel particulier de Serge Gainsbourg.

Épisode 2 – Les inattaquables

Jane Birkin conserve-t-elle un exemplaire du recueil ? En garde-t-elle seulement le souvenir ? Et que trouve-t-on de si précieux dans les vers de cette histoire impossible et interdite ?

Épisode 3 – Le pilon

Il est temps de découvrir ce qu’est, en grande partie, devenu le stock de Melody. Mais l’histoire ne se termine pas pour autant. Elle continue avec celui sans qui l’adolescente ne serait sans doute jamais née.

Épisode 4 – Retour à la case départ

Melody est-elle totalement perdue ? Réponse et retour au 14/16 de la rue de Verneuil où Joëlle Losfeld nous attend. Pour une surprise de taille…

Partenariat | France Culture radio partenaire de la Maison Gainsbourg

Après plus de trente ans d’attente, la Maison Gainsbourg ouvrira bientôt ses portes au public. Le légendaire intérieur de Serge Gainsbourg, au 5 bis rue de Verneuil, est accompagné d’un musée, d’une librairie-boutique et du Gainsbarre : un espace hybride qui accueille un café en journée et un piano-bar de nuit. Situés en face, au 14 rue de Verneuil, ils forment la Maison Gainsbourg, première institution culturelle dédiée à celui qui aura réussi à faire de la chanson un Art majeuur.

