L'opéra scandale "Pelléas et Mélisande" en 1902, ils y étaient

Il suffira à Debussy d'un seul opéra pour marquer l'histoire. Pelléas et Mélisande sur un livret de Maurice Maeterlinck, tourne une page de la modernité, déclenchant scandales, polémiques, et censure. Cinquante ans plus tard, dans l'émission de l'ORTF "Soyez témoin", quelques spectateurs de la générale de 1902 s'en souviennent comme si c'était hier...

Henry Büsser, 1956 : "Le premier acte n'a soulevé aucune protestation. On a écouté religieusement mais l'accueil a été froid, on n'a pas beaucoup applaudi. Mais à partir du 2e acte, à la scène où Golaud prend le petit Yniold pour espionner ce que font Pelléas et Mélisande, il y a eu du tumulte dans la salle, surtout parce que le petit garçon qui jouait le rôle d'Yniold, a eu le trac, a perdu le Nord, et il avait un accent parisien, il disait : 'Oui petit père, oui petit père.' Alors vous comprenez, ce 'Oui petit père', qui se répète 30 fois dans l'acte, a soulevé une hilarité générale, et des protestations, parce qu'il y avait dans le texte de Maeterlinck, certaines phrases qui ont choqué l'auditoire. Quand Golaud traîne sa femme par les cheveux, et que Mary Garden a dit, avec son accent anglais : 'Je soui pazeureuse ici.' Il y a eu un fou rire dans la salle, les protestations ont continué pendant plusieurs représentations surtout tant que le petit garçon a été joué par le petit Blondin. Du jour où on a mis une femme, mademoiselle Dumesnil, qui a joué le rôle, ça a été fini. Généralement dans le théâtre lyrique, souvent on ne comprenait pas un mot. Eh bien à la générale de Pelléas, on ne perdait pas un mot. Périer et Dufranne, Debussy passait son temps à leur dire : 'Avez-vous fini de gueuler comme ça ?' Il voulait que ce soit mystérieux. Maintenant, je vais vous dire, au point de vue musical, il y a eu immédiatement une réaction très violente de la part de certains compositeurs de l'école de Massenet ont trouvé ça très quelconque c'est-à-dire ont trouvé que ce n'était pas de l'art lyrique. Tandis qu'il y a eu des admirateurs. Et dans les couloirs, il y avait les deux clans qui se chamaillaient. Moi, j'étais de ceux qui braillaient dans les couloirs contre ceux qui ne comprenaient pas. Mais cependant je dois vous dire que l'unanimité se faisait au dernier acte. L'acte de la mort de Mélisande vous voyez des femmes pleurer, Debussy tenait tout son monde au dernier acte."

Robert Kemp, 1956 : "C'est un des plus beaux, et peut-être le plus beau souvenir de ma jeunesse, cher ami. Pelléas est incarné dans nous. Ça nous a pénétrés et ça ne nous a pas encore quittés. J'ai assisté à la première. J'ai assisté, sauf la 24e, aux 60 représentations successives de Pelléas. Et mes amis et moi, ce petit groupe qui faisait la queue devant la porte de l'Opéra Comique, pour pénétrer au parterre ou aux troisièmes galeries, eh bien ce petit groupe était fanatique. Nous avons voulu défendre cette pièce, parce qu'au début elle a été attaquée par tous "les tortonistes" du boulevard qui n'y ont rien compris. Nous en étions tellement furieux que nous allions là pour les faire taire, pour protester, comprenez-vous, nous étions des combattants, un petit groupe de combattants. On voulait venger peut-être un peu le livret. Mais l'intéressant, c'était la musique. La nouveauté, la fraîcheur, le génie, c’était la musique. Et quand nous sommes arrivés-là, nous avons entendu un parlé musical que nous n'avions jamais entendu. Qui ne ressemblait pas aux récitatifs de Mozart, qui ne ressemblait pas aux récitatifs violents et accentués de Wagner, que nous avions défendus de tout notre cœur jusque-là, quelque chose qui était à nous, qui était à la France, qui avait un accent inouï pour nous.

Fernand Gregh, 1956 : "Ce fut le coup de foudre. Dès les premières mesures, j'eus la révélation et si je puis dire, l'éblouissement, de cette musique absolument nouvelle.À la fois sensible et intelligente, aigüe et tendre, originale toujours et toujours harmonieuse, car, vous savez que Debussy disait : 'La musique doit faire plaisir.' Il avait l'air de prévoir ce qui devait arriver à savoir, une musique qui ne fait pas plaisir. Je n'avais rien entendu de saillant, d'important, de Debussy avant "Pelléas". D'ailleurs on ne le jouait pas encore dans les grands concerts. Ça a été le commencement de la gloire."