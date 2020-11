Lundi méchant : la poésie chaloupée de Gaël Faye

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Gaël Faye, aventurer d'ici, poète de là-bas

En musique, on abandonne cette semaine les grandes stars américaines pour revenir près de chez nous, avec Gaël Faye, qui a sorti son dernier album, Lundi Méchant (le 6 novembre). On l’avait diffusé immédiatement dans cette émission, mais dix jours plus tard, on mesure encore davantage l’évènement. Poète et écrivain franco-rwandais, musicien et rappeur, son album séduit beaucoup. Au-delà de l’engouement mainstream et téléramien de son premier roman autobiographique Petit Pays, force est de constater que ce nouvel album Lundi Méchant est remarquable – avec ses lueurs et ses failles. C’est même ce qu’on fait de mieux, semble-t-il, dans la chanson, le rap et la culture française d’aujourd’hui. Paroles superbes, oh petit Rwanda ; musique superbe, oh rêve Kerozen ; voix superbe et chaloupée. Trait d’union de la francophonie, c’est lui qu’on devrait faire entrer à l’Académie française, n’est-ce pas Hélène Carrère ? L’air de rien, Gaël Faye, âme sentinelle, aventurier d’ici, monte (pas à pas) dans nos box-offices français, dans nos hits parades personnels, dans nos Billboards de Zanzibar. Gael Faye est à nous, et personne ne nous l’enlèvera.

Les prix Goncourt et Renaudot seront annoncés le 30 novembre

En littérature, c’est fini le temps de l’amour, le temps des copains, et de l'aventure. Aujourd’hui, c’est le temps des événements reportés. Le prix Goncourt, le Grand prix de l’Académie française, le prix Renaudot, le prix Interallié : presque tous; sauf le Femina, sont reportés. Devant la fermeture des librairies, tous ces bons moments de littérature, (entendez : tous ces événements non-essentiels), avaient été renvoyés sine die par leurs organisateurs. Et “sine die”, c’était particulièrement cruel - ça voulait dire : “sans fixer de jour”. Exactement comme le confinement quoi.

Mais jeudi, les annonces du Premier ministre ont fait planer, comme un rêve, la réouverture des librairies pour décembre. Donc vendredi matin, les académiciens du Goncourt (voir photo ci-dessous), vieux sages de la littérature, majoritairement nés dans les années 1940, se sont réunis solennellement par visio-conférence. Était-ce sur Zoom, ou sur Teams? imaginez la scène – c’est le technicien qui leur a expliqué Zoom qui aurait dû avoir le prix Goncourt ! On verra : le prix sera rendu le lundi 30 novembre. Comme la tradition l’exige, le Renaudot sera rendu le même jour.

Harari, un livre pour l'éternité

En non-fiction, signalons un livre dont vous avez déjà entendu parler : Sapiens, de l’auteur israélien Yuval Noah Harari. Sous titré : Une brève histoire de l’humanité. Encore aujourd’hui, il est 15ème des meilleures ventes en non-fiction… 214 semaines après la sortie. 214 semaines, ça fait plus de quatre ans. C’était avant le Covid, avant l’élection de Trump – une éternité dans le monde de l’édition. Sans être sûr des chiffres, c'est sans doute au moins 214 fois plus long que la majorité des essais de personnalités politiques. Quant à Jean-Christophe Cambadélis, ancien patron du PS, il annonce réfléchir à la présidentielle dans le JDD ce week-end, mais en ligne, car la rédaction, prise par on ne sait quel principe de réalité, a choisi de ne pas publier son interview dans l’édition papier de ce matin. "Pour 2022, je ne me sens pas hors-jeu", dit Cambadélis. On appelle ça des signaux faibles. Soudain, un frémissement. On sent comme une appétence, un mouvement encore discret mais réel dans l'opinion publique qui semble s'intéresser, oui – signal faible – au retour de Jean-Christophe Cambadélis pour la présidentielle. Et si c'était lui ? Faute d’être sur le papier, il a tenu quinze secondes sur le web. C’est cela le box office à l’heure digitale : les Fifteen minutes of fame qui prédisait Andy Warhol, sont devenu 15 secondes, comme ce tweet de Cambadélis annonçant qu’il ne se sentait pas hors jeu pour 2022. Hélas, son interview papier a déjà disparu.

Barack Obama et la terre promise

En Non Fiction toujours : Barack Obama. Son livre n’est pas encore sorti qu’il est déjà dans le « top 10 » des pré-commandes numériques aux États-Unis, nous dit le JDD ce matin. Une terre promise (c’est le titre du livre) sort mardi, chez Fayard. Obama sera interviewé par François Busnel dans le journal de 20h de France 2 (l’entretien est enregistré ce dimanche à Washington ). Une sortie donc mardi quand – hélas, trois fois hélas –, les librairies sont fermées. Vous allez me dire, l’éditeur a osé le faire payer 32 Euros ce qui est littéralement du haut vol, même pour 890 pages. Sur Kindle, le nouveau livre d’Obama coûte 15 Euros. Comme on est confiné, et qu’on a le temps de lire de l’anglais, ça donne quand même à réfléchir à choisir le numérique et l’original en anglais !

Animal Crossings, "feel good" et meilleures ventes

Jeux-vidéo maintenant. Dans les jeux-vidéo, les chiens aboient, Animal Crossings demeure. Chaque semaine, on voit se succéder les prétendants au trône : le dernier FIFA, le nouveau Mario, Watch Dogs dont on parlait la semaine dernière. Et chaque fois, ils brillent d’une gloire très éphémère. Animal Crossing leur laisse un petit peu le trône, mais le reprend, tranquille, la semaine suivante. Animal Crossing “New Horizons”, qui s’est déjà écoulé à plus de 26 millions de copies pour la Nintendo Switch, est sur le point de devenir le titre le mieux vendu de l’histoire de cette console. Et ce qui est bien avec Animal Crossing, c’est le côté “feel good” assumé. Pas de monstres, pas de dystopie, mais des petits personnages heureux - ça fait du bien. Des petits Cambadélis, en quelques sortes, qui ont leur petit moment.

