Confinement : Manon, un opéra en ligne : “Benjamin Bernheim est l’un des plus grands ténors de notre temps”

L’opéra Manon a été la dernière production de l’Opéra de Paris avant le confinement. Elle est disponible en ligne ici jusqu'au 22 mars.

Le 11 janvier 2012, La Dispute affichait à son programme une Manon mise en scène par Coline Serreau à l’Opéra de Paris. Vincent Huguet faisait alors partie de l’équipe des critiques de l’émission. Depuis, celui qui fut l’assistant de Patrice Chéreau sur nombre de mises en scène, est devenu lui-même un metteur en scène très demandé, de Vienne à Lisbonne, en passant par Berlin ou aujourd’hui l’Opéra de Paris, donc, pour une nouvelle production de l’opéra de Jules Massenet. A son tour de voir son travail “disputé”.

Rappelons l’argument de cet opéra comique (c’est son genre), créé à l'Opéra-comique de Paris le 19 janvier 1884, dont le livret est dû aux plumes d’Henri Meilhac et Philippe Gille, d’après le roman de l’abbé Prévost, qui fit scandale au mitan du 18ème siècle.

C’est à propos de Manon Lescaut que Montesquieu eut cette remarque : « Je ne suis pas étonné que ce roman, dont le héros est un fripon et l’héroïne une catin, plaise parce que toutes les mauvaises actions du héros ont pour motif l’amour, qui est toujours un motif noble, quoique la conduite soit basse. »

Tout ça, il est vrai, est la faute du vieux Guillot de Morfontaine, qui fait miroiter une vie facile et pleine de luxe à la jeune Manon, en route pour le couvent. S’ensuit un coup de foudre réciproque avec le chevalier des Grieux, et le début d’une vie dissolue à Paris. Tout ça finira…mal, évidemment.

Arnaud Laporte (producteur de La Dispute) "Chaque acte a sa couleur" :

L’une des particularités de cet ouvrage est de commencer comme une comédie et de finir en tragédie. A cet égard, Vincent Huguet a su jouer avec toutes les tonalités présentes dans le livret, et offrir un spectacle dans lequel chaque acte a sa couleur, définie aussi bien par le travail de la scénographe Aurélie Maestre, les lumières de Bertrand Couderc que les costumes de Clémence Pernoud. Concernant cette dernière, le lever de rideau du 3ème acte a vu la salle parcouru par un frisson et des exclamations ravies qui sont assez rares pour être notées.

De même, le 4ème acte et le décor de Saint-Sulpice, avec l’utilisation de la profondeur du plateau de la Bastille, montre une intelligence de l’espace assez rare, elle aussi.

D’acte en acte, du rire aux larmes, l’action se déroule avec fluidité grâce à une direction d’acteurs fine, vive et inventive, en dépit d’un livret il faut bien le dire assez pauvre.

En strict terme de jeu, la très belle Pretty Yende semble aborder le plateau comme une évidence, pas tout à fait partagée par son partenaire Benjamin Bernheim. Musicalement, ils sont davantage au diapason, même si le jeune ténor français est un ton au-dessus, s’affirmant davantage à chaque production comme l’un des plus grands de son temps.

Dans la fosse, il y a certes de l’énergie, mais elle ne semble pas toujours très maîtrisée, ni très cohérente. Heureusement qu’il y a de grandes et fortes voix sur le plateau, car Dan Ettinger ne semble pas toujours se soucier des chanteurs, et encore moins du choeur, qui souffrit le soir de la Première de quelques décalages.

Au final, c’est une production que certains jugeront peut-être un peu trop sage, trop classique, mais si l’on évite cette fois les vaisseaux spatiaux très présents ces derniers temps à l’Opéra de Paris, on ne peut que s’en réjouir, car cela nous a permis de découvrir un spectacle qui souffrira sans difficulté de revenir pendant plusieurs saisons à l’affiche, et qui a réjoui le vaste public de l’Opéra Bastille, pourtant prompt à bouder par principe toute nouvelle vision d’un ouvrage.

Lucile Commeaux (critique de La Dispute) "Manon, c'est l'opéra de tous les dangers" :

Manon c’est l’opéra de tous les dangers : long, bourré d’ellipses dangereuses, de virages dramatiques spectaculaires et de changements radicaux de lieux. Au vu de ces difficultés, changer complètement le contexte est probablement une bonne idée, et avoir choisi de ne pas placer l’intrigue, ni dans le 18ème siècle de l’Abbé Prévost, ni dans le 19ème siècle de Massenet, une manière de déplacer tout à fait la réception des enjeux moraux et esthétiques de l’oeuvre. Pari risqué, que la mise en scène de Vincent Huguet tient parfaitement en imposant dès l’ouverture du rideau les années folles comme une évidence.

Des références à la Screwball Comedy

La référence spatio-temporelle sature en effet la scène: costumes, mobilier, postures des chanteurs, éléments de danse, on pense aussitôt au cinéma des années trente, aux actrices facétieuses de la Screwball Comedy, ou aux fêtes somptueuses et étranges de Gatsby. De ce point de vue les incursions dansées, la première surtout, et les ajouts musicaux - notamment une chanson de Joséphine Baker - apparaissent tout à fait justifiées. L’acte qui mène les personnages dans la solennité de Saint Sulpice, alors que le Chevalier a décidé d’entrer dans les ordres contraste peut-être un peu trop, dans le dépouillement soudain qu’il offre à la vue, avec le faste qui précède, mais on ne peut nier que dans cette alternance d’atmosphères réside le caractère absolument divertissant du spectacle.

Les voix explosent et impressionnent

Les chanteurs jouent le jeu à plein, Pretty Yende très à l’aise dans l’exercice cinématographique que la référence impose, Benjamin Bernheim peut-être un peu moins, mais en très grand progrès si l’on considère sa précédente prestation dans la récente Traviata donnée au même Opéra de Paris. Mais c’est surtout les voix qui explosent et impressionnent d’emblée. Le timbre de la soprano américaine est d’une clarté absolue, toujours parfait dans les aigus, et le ténor fait montre de très grandes qualités, une diction irréprochable, une chaleur maîtrisée dans la voix, jamais d’excès. Un péché que la direction trop musclée et sur-expressive de Dan Ettinger n’évite pas malheureusement: c’est trop énergique, parfois au sacrifice de la justesse, sûrement pour compenser le piège acoustique qu’est le gros navire de l’Opéra Bastille.

Un grand roman, des grandes voix, de la danse, des costumes flamboyants, du cinéma et des décors fastueux, s’il y a un spectacle lyrique qu’on peut agréablement regarder depuis son canapé, c’est bien celui-là.

Manon de Jules Massenet, dirigé par Dan Ettinger et mis en scène par Vincent Huguet dans une production de l'Opéra Bastille, à découvrir en ligne ici jusqu'au 22 mars.

Distribution :

Manon : Pretty Yende (en alternance à l'opéra Bastille avec Amina Edris)

Le chevalier des Grieux : Benjamin Bernheim (en alternance à l'opéra Bastille avec Stephen Costello)

Lescaut : Ludovic Tézier

Le comte des Grieux : Roberto Tagliavini

Guillot de Morfontaine : Rodolphe Briand