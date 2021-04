Marianne Faithfull, variation musicale sur un poème de Lord Byron

La chanteuse de 74 ans, qui a souffert au début de l'année d'une forme grave du Covid-19, va mieux et sortira le 30 avril un album de lectures de classiques de la poésie britannique. Le premier titre, "She Walks In Beauty", lecture d'un poème de Lord Byron, est déjà disponible.

Elle revient de loin. La chanteuse Marianne Faithfull, 74 ans, était au début de l'année atteinte d'une forme grave du Covid-19, qui a fait craindre aux observateurs qu'elle ne puisse plus jamais chanter. Réjouissez-vous : Faithfull est saine et sauve, elle a même encore du souffle et beaucoup de cœur. Une chanteuse accomplie, qui a réalisé plus de 20 albums, a joué au cinéma pour Jean Luc Godard, au théâtre dans des représentations d’Hamlet ou de Tchekhov. C'était aussi, dans les années 60, une idole populaire, la compagnonne de route des Rolling Stones, la muse et compagne de Mick Jagger. Aujourd’hui, elle interprète non pas Shakespeare, mais Lord Byron, le poète romantique anglais, mort à 36 ans. Le poème, un des classiques de Lord Byron, She Walks In Beauty, est mis en musique par Warren Ellis, des Nick Cave and the Bad Seeds. Le premier extrait d’un album tout entier consacré à la poésie, incluant des lectures de John Keats et Percy Bysshe Shelley. Sortie prévue le 30 avril.

En littérature, temps calme pour les nouveautés, ce qui permet à Guillaume Musso de se maintenir tranquillement à la première place, avec La vie est un roman. Juste derrière lui, à la seconde place, la réédition en poche du thriller de Bernard Minier, La Vallée, qui avait déjà fait fureur en mai dernier. C’est d’ailleurs aussi Bernard Minier qui occupe la 5ème place, avec son dernier roman, sorti au début du mois, La Chasse.

Big Tech, Big Pharma : les mots-clés du moment ?

Dans la catégorie Essais-Documents, dire que la liste des meilleures ventes est déprimante serait un euphémisme. À la première place, Le jour d’après, le dernier livre de Philippe de Villiers, le très droitier fondateur du Puy-du-Fou. Un essai qui déclare aspirer “à l’insurrection des consciences”. Les ennemis, nous apprend de Villiers, ce sont “les rentiers du numérique et de la Big Tech”. C’est-à-dire, bien sûr, Facebook, Netflix, Uber & compagnie. Et que veulent-ils, ces méchants de la Big Tech, ces vampires assoiffés de data ? “Imposer leurs codes de désocialisation, leur esthétisme woke, leur idéologie du Bien total.” Carrément. La droite américaine, maccarthyste, parlait ainsi des communistes pendant la guerre froide. Philippe de Villiers, c’est peut-être ça : le maccarthysme français.

Après avoir fait tomber Big Tech avec De Villiers, les lecteurs courageux pourront s’attaquer à Big Pharma, avec Christian Perronne. À la 5ème place des ventes, son dernier essai, Décidément, ils n’ont toujours rien compris, extrêmement critique de la gestion de la pandémie, du fantasmé empire secret des laboratoires pharmaceutiques et des manipulations du gouvernement. Pour rappel, Perronne est un médecin renégat, l’une des “stars” du documentaire complotiste Hold Up. Il était chef de service à l'hôpital de Garches, mais a été renvoyé en décembre dernier à cause de ses prises de position jugées scandaleuses par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Il a donc perdu son poste, mais a gagné du lectorat : d’après Le Monde, plus de 100 000 copies tirées rien que pour son premier pamphlet. Et son nouvel essai semble donc aussi bien parti. Comme quoi, Big Pharma…. ça ne profite pas qu’à Sanofi.

"It's a Sin", l'excellente mini-série de Russel T. Davies

Côté streaming, il faut parler de la mini-série britannique It’s a Sin, de Russel T. Davies diffusée d’abord au Royaume-Uni sur Channel 4, puis sur HBO Max aux Etats-Unis, et maintenant en France chez Canal . It’s a Sin, c’est l’histoire drôle et tragique d’un groupe de cinq amis gays, plus adolescents mais pas encore adultes, qui s’installent à Londres en 1981 et vont être victimes des années sida. C’est beau et terrible, touchant sans être larmoyant et d’une véracité confondante. On pense à Years and Years, le précédent coup de maître de Russel T. Davies. Ou, dans un autre style, plus esthétisant, mais basé sur des faits réels, à l’Assassinat de Gianni Versace sur Netflix – avec au générique, excusez du peu, Penelope Cruz peroxydée dans le rôle de Donatella Versace et un formidable Ricky Martin dans le rôle de l'amoureux discret, sans doute la mini-série la plus mortelle du moment. It’s a Sin sur Canal et L’assassinat de Gianni Versace sur Netflix, à ne pas manquer.

