Michel Polnareff : "Ennio Morricone était un de mes héros"

Michel Polnareff est loin. Quelque part dans le désert californien à bonne distance du coronavirus. Il est difficile à joindre mais quand il s'agit d'évoquer l'oeuvre et l'influence d'Ennio Morricone, le musicien prend le temps qu'il faut au bout du fil. Car à 76 ans, il reste un fan absolu des partitions de l'italien indissociables des westerns des années 60 signés Sergio Leone. Il lui rend même hommage avec le générique de "La Folie des Grandeurs" réalisé par Gérard Oury en 1971. Ennio Morricone, "héros" parmi d'autres dans le club des compositeurs de musique de films adorés par Polnareff qui pourrait bien se laisser de nouveau tenter, si seulement le cinéma - et un certain Tarantino ! - pensaient à lui... Entretien

Que représente Ennio Morricone pour vous ?

Il était un de mes héros, parce qu'il se trouve qu'Ennio Morricone est un génie qui faisait des scores (partitions) de films absolument à tomber par terre. Tous les westerns spaghetti...moi, j'étais fou de ça quand j'étais petit ! Ce que j'aime chez lui, c'est non seulement ses connaissances musicales, harmoniques etc... mais en plus, c'est cette espèce d'audace, de sortir un peu des bouquins qu'on a appris au Conservatoire et de faire un mélange qui fait que ça devient un peu "pop". Au Conservatoire c'est sûr que les professeurs ont un petit peu le cul serré si vous voyez ce que je veux dire... C'est quelqu'un qui avait le courage de sortir de ce qu'il avait appris. Il a inauguré une façon courageuse, de sortir des livres qu'il avait appris.

Quand vous parlez d'audace, est-ce, par exemple, certains riffs de guitare ou une trompette qui arrive là où on ne l'attend pas ?

Oui, ce que j'appelle l'audace, c'est effectivement sortir des sentiers battus et oublier ce qu'on a pris pour faire quelque chose qui fait - de notre musique - non pas de la connaissance mais de la création. Ajouter un kazoo ou comme vous le disiez une trompette ou tout à coup, des cordes, désaccordées éventuellement, etc... Et je sais que votre prochaine question va portée sur "La Folie des Grandeurs". Est-ce que j'ai été influencé par Morricone ? Absolument !

" "La Folie des Grandeurs", c'était un clin d'oeil à Morricone "

C'est moi qui joue la guitare saturée de la façon dont Ennio Morricone utilisait ce genre de sons qui dataient des vrais Westerns du départ qui, à l'époque, étaient américains.

J'ai eu une grosse bagarre avec Gérard Oury, qui me dit mais "qu'est ce que tu me fais ? Tu me fais une musique de western alors qu'on est en Espagne ! "

Oui, ça se passe en Espagne, au XVIIe siècle et c'est une adaptation de Ruy Blas de Victor Hugo...

Ça allait contre l'histoire du film ! Ruy Blas n'était pas à cheval ! Je lui ai dit : "Écoute, tu voulais avoir le film en cinémascope, tu n'as pas réussi à avoir le budget pour. Moi, je vais te transformer ton image en cinémascope !". Moi aussi, j'ai eu l'audace de faire quelque chose qui était complètement hors sujet musicalement, mais ça donnait une dimension à l'image. On s'est beaucoup disputés là dessus parce qu'il ne comprenait pas. Il a compris, grâce au triomphe du film, que j'avais eu raison musicalement de sortir du bois mais ça a été un travail énorme, notamment pour le convaincre qu'il fallait faire quelque chose qui agrandisse l'image. Et effectivement, ça l'agrandit.

Vous avez dû vous amuser à faire ça ?

Alors je peux vous dire un truc, c'est pas du tout amusant ! C'est une responsabilité énorme, ça demande beaucoup de concentration, de précision. Ça demande d'avoir une bonne connaissance musicale pour repérer le mec qui fait semblant de jouer du violon et qui est en train de lire un journal caché dans la foule des musiciens.

C'est vraiment à la schlague, c'est au fouet ! Et moi à l'époque, les musiciens détestaient les chanteurs de variété - ce que je n'ai jamais été parce que moi j'ai toujours fait du pop rock - mais ça les énervait d'être dirigé par un petit jeune qui tout à coup allait au quatrième rang et qui disait "vous avez joué un sol dièse, c'était un sol naturel" par exemple.

Parce que vous avez eu une formation classique

Ils ne le savaient pas encore, mais ils s'en sont rendu compte rapidement. Donc, quand vous me dites que je me suis beaucoup amusé, non ! On s'abuse pas avec un orchestre symphonique de 80 musiciens, pas du tout. On se réjouit du résultat, mais avant d'obtenir le résultat, croyez moi, c'est du travail très dur !

Vous aviez vu Ennio Morricone en concert ?

Non.

Et il ne vous a jamais contacté après "La Folie des Grandeurs" ?

Non et je ne l'ai jamais rencontré. J'ai admiré son travail, je ne sais pas s'il a admiré le mien.

Vous pensez avoir fait aussi bien que lui avec ce générique ?

Définitivement !

Vous êtes aussi bon que Ennio Morricone dans "La Folie des Grandeurs" ?

Absolument ! Et je vous remercie de vos doutes !

Et des héros, vous en avez d'autres ?

Oui, et là je suis particulièrement fier d'en être également un pour lui - ou peut-être un "exemple", parce que cette notion de héros est dans mon langage mais pas forcément dans celui des autres - c'est Lalo Schifrin qui a été également une de mes grandes inspirations. Et quand j'ai fait la musique de "Lipstick" en Amérique ("Viol et Châtiment" en français réalisé par Lamont Johnson)...

En 1976

C'est possible. Vous savez, j'ai aucun sens des dates. Moi, je suis dans le désert et les dates, pour moi, ça pousse sur les arbres...

Si, si c'est en 76 et là c'est beaucoup plus disco !

C'est pas beaucoup plus disco c'est uniquement disco ! Il y avait une projection privée et il y a un mec qui arrive vers moi qui me demande : "Vous êtes Michel Polnareff ?", je lui dis "oui", alors il me dit "c'est vous qui avez écrit ça? Je ne pensais pas qu'un compositeur français pouvait écrire quelque chose d'aussi fabuleux!". On est quand même en train de parler du mec qui a écrit Mission Impossible ! Donc, j'étais vraiment très flatté d'être admiré par un de mes héros.

Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier Michel Legrand et ni mon grand ami Michel Colombier qui sont des formidables mélodiste et musiciens. Ce sont mes héros, mes images d'Épinal. Ce sont des gens qui m'impressionne que je respecte et que j'admire.

Aujourd'hui, il y a de la musique d'ambiance, des trucs avec des ordinateurs - et je suis un des premiers à adorer les ordinateurs - mais il faut que ça reste musical et c'est pas souvent le cas. Par exemple, Hans Zimmer, avec qui j'ai fait un album qui s'appelle "Bulles" (1981, Zimmer y joue du clavier), est devenu un des rois des musiques de films à Hollywood et j'en suis ravi pour lui. Mais vous ne sortez pas de la salle en sifflotant un thème musical et c'est quelque chose que je regrette.

"Un réalisateur avec lequel j'aimerais travailler ? Tarantino !"

Vous avez écrit les bandes originales de six films, pourquoi pas plus ?

Parce que je suis devenu un chanteur pop rock relativement connu et que les gens n'y pensent pas. Je n'ai pas de demande et j'en suis désolé parce que j'adore écrire des musiques de film, c'est passionnant et c'est facile pour moi parce que j'ai des connaissances musicales et qu'en plus, je n'ai pas le problème du truc qui me ralentit toujours dans mes créations qui sont les paroles ! Parce que pour moi, les paroles, c'est un frein, alors que la musique, c'est une autoroute.

Et si on me propose un scénario qui m'intéresse, je suis tout à fait d'accord pour me pencher sur le truc et le réaliser.

Y-a-t-il un réalisateur ou une réalisatrice pour lequel ou laquelle vous seriez intéressé de travailler ?

Ouais, Tarantino ! (ndlr : c'est en écrivant la musique du film "Les 8 salopards" qu'Ennio Morricone obtient un second Oscar en 2016). Mais normalement il prend des choses qui sont déjà écrites. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a compris ce que peu de metteurs en scène ont compris : mettre un volume sonore énorme ! Quand la petite va mettre le feu au théâtre (dans "Inglorious Basterds") et qu'on balance David Bowie à plein tube...le truc prend une dimension absolument magnifique ! Je pense que la musique, pour prendre une dimension, doit être jouée non pas en accompagnement, mais en vedette.

Pas spectatrice, mais actrice !

Elle est là que comme un des acteurs, ce que Tarantino sait parfaitement faire. C'est un petit génie ! Et un autre de mes héros !