Miriam Makeba : chanter contre l'oppression

2008 : Miriam Makeba chante son tube international Pata Pata, puis s’écroule, terrassée par une crise cardiaque, à peine sortie de scène. Elle participait à un concert pour défendre la liberté, à Naples, comme elle l’avait si souvent fait dans sa carrière, au point de devenir “Mama Africa”, icône de la lutte anti-ségrégation. Miriam Makeba affirmait avec conviction son engagement à la télévision, en 1977 : "Les chansons que nous chantons expriment la souffrance de nos peuples. Tout est politique !"

Née dans la misère

Née en 1932 dans le township de Johannesburg, Miriam a 18 jours quand elle est emprisonnée avec sa mère, qui avait illégalement brassé de la bière. Miriam Makeba, 1989 : "Ma grand-mère avait 21 petits-enfants, j’étais la plus jeune. On a grandi en étant très proches, et en apprenant qu’il fallait partager. Mon père est mort quand on était très jeunes. J’avais 6 ans. Et, toute seule, ma mère nous a élevés, et a travaillé, dans les maisons des Blancs, où j’allais parfois l’aider." Maltraitée par son premier mari, Miriam accouche à 17 ans d’une fille unique, qu’elle verra mourir 34 ans plus tard. À 20 ans, pour survivre, Miriam lave alors des taxis, et grâce à sa voix miraculeuse, chante la misère et la ségrégation dans les bars clandestins.

Miriam Makeba,1971 : "Les chansons que je chante concernent la réalité, et comment sont nos vies, réellement. Ces chansons peuvent apparaître comme si je défendais des idées politiques, ou même de haine. Mais je ne chante que la vie comme elle est pour moi, et la façon dont elle m’affecte, moi et ceux qui m’entourent." Parce qu’elle ne chante pas qu’en anglais, mais aussi dans des langues zoulou ou xhosa, elle est repérée par un réalisateur américain, qui la fait jouer dans son film anti-apartheid. Elle présente le film en Europe, aux Etats-Unis. Mais sa mère meurt et elle veut rentrer... Miriam Makeba, 1989 : "… Mais au consulat sud-africain, ils ont mis un tampon sur mon passeport “non admise”. Et depuis, je n’ai jamais pu retourner chez moi, même pour l’enterrement de ma mère."

Les langues du monde

Miriam Makeba passera 31 ans en exil, jusqu’à ce que Nelson Mandela lui-même lui demande de revenir, en 1990. Aux Etats-Unis, Miriam milite pour les droits sociaux, chante plus que jamais la tolérance et la paix, dans toutes les langues. Miriam Makeba, RFI, 1979 : “Je chante en swahili, en lingala, les chansons congolaises… J'aime chanter les chansons d'autres peuples du monde, parce que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous sommes entourés par les autres êtres humains ; ça fait plaisir aux peuples quand j'essaye de chanter dans leur langue."

La cote de Makeba s’embrase, elle joue pour Kennedy, mais ne cesse pour autant de s’engager. En 1963, elle intervient même à l’ONU pour implorer un boycott du régime d’apartheid. Après son mariage avec un des chefs des Black Panthers, une vague de dénigrement freine sa carrière aux Etats-Unis. Miriam Makeba, 1971 : "Depuis 1969, j’ai très peu travaillé là-bas, à cause de cette campagne qui a tenté de me boycotter et de m’humilier. Mais je suis très heureuse de dire que ça n’a pas affecté ma carrière ailleurs dans le monde." Avec son mari, elle part s’installer en Guinée.

"Mama Africa"

Devenue une figure des indépendances africaines, sa musique est chantée par les combattants des armées de décolonisation. Miriam Makeba, 1979 : "Si quelque chose ne va pas dans un pays africain, ça me fait mal, parce que je prends l’Afrique comme mon propre pays." Pionnière de la “world music”, Miriam continue jusqu’à son dernier souffle ses concerts de soutien aux causes humanistes et anti-racistes dans le monde entier. Miriam Makeba, 1989 : "Mon sentiment est que les femmes dans ma communauté contribuent, et ont énormément contribué aux changements, même si elles ont été opprimées par leurs propres hommes. Car nous sommes deux fois esclaves : esclaves de nos maris et esclaves de l’oppresseur."

