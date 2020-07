Mort du compositeur Ennio Morricone : "mon travail est tourmenté et difficile"

"Maestro", c'est ainsi qu'on surnommait Ennio Morricone. Compositeur de plus de 500 musiques de films dont le célèbre "western spaghetti" de Sergio Leone Le Bon, la Brute et le Truand, le musicien italien est mort à l'âge de 91 ans, "à l'aube du 6 juillet, avec le réconfort de la foi", a annoncé dans un communiqué l'avocat et ami de la famille Giorgio Assumma.

Né à Rome en 1928, son père trompettiste de jazz Ennio Morricone est initié à la musique par son père trompettiste de jazz, et obtient lui-même un diplôme de trompette à l’Académie Sainte-Cécile de Rome en 1946, puis de composition en 1954. D’abord orchestrateur et arrangeur au service de la société audiovisuelle RAI et de la maison de disque RCA, Ennio Morricone commence sa carrière de compositeur de film en 1961, en travaillant sur les musiques d'Il Federale réalisé par Luciano Salce (Mission ultra-secrète pour son titre français).

En parallèle, il arrange également les chansons d’artistes pop et jazz, comme ceux de la diva italienne Milva en 1968 ou la chanteuse française Mireille Mathieu en 1974, collabore avec le trompettiste américain Chet Baker en 1962, et est l'auteur de la célèbre chanson Here’s to You chantée par Joan Baez pour le film Sacco et Vanzetti en 1971. Mais le compositeur écrivait aussi des pièces de musique de chambre de grands orchestres et de la musique contemporaine. Parmi ses modèles figuraient Stockhausen, Pierre Boulez, Luigi Nonno, Aldo Clementi et son "maître", Goffredo Petrassi. Tout au long de sa toute sa carrière, Ennio Morricone a joué l'équilibriste entre musique populaire et musique classique, cinéma et télévision.

Morricone et Leone, un compagnonnage artistique

Le nom d'Ennio Morricone est surtout marqué par son duo avec le réalisateur Sergio Leone, qu'il connaissait depuis l'enfance. Ennio Morricone veut renouveler le genre, imposer un style plus "américain" aux bandes-sons. Le compositeur écrit la musique du western hollywoodien à la sauce italienne Pour une poignée de dollars (1964), Le Bon, la Brute et le Truand (1966), Il était une fois dans l’Ouest (1968) et Une Poignée de Dynamite (1971). Pour sublimer les œuvres de Leone, le maestro mêle trompettes, guitares électriques, sifflement, guimbardes et flûte à bec dans des mélodies reconnaissables entre mille.

“C’est plus qu’un couple, c’est comme une sorte de mariage involontaire", confiait Sergio Leone à Noël Simsolo à propos de son binôme avec Ennio Morricone, le 24 février 1989, dans l'émission Euphonia sur France Culture :

On se connaît depuis longtemps. Je n’aime pas du tout me répéter et expliquer les choses plusieurs fois, et avec Ennio, c’est très facile, en un regard, nous nous comprenons tout de suite. Il y a le succès que nous avons eu ensemble, l’estime que nous avons l’un pour l’autre… Il est capable de réécrire un morceau de musique quatre ou cinq fois si je ne l’aime pas du tout. [...] C’est plus qu’un compositeur pour moi. Je n’aime pas du tout les mots dans les films, j’espère toujours faire un film muet, et la musique se substitue aux mots, alors on peut dire que Morricone est l’un de mes meilleurs scénaristes. Sergio Leone

Le maestro du cinéma

Ennio Morricone mettra son talent au service de nombreux réalisateurs italiens et internationaux : Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Brian De Palma, Roman Polanski, Warren Beatty, Henry Verneuil, Pedro Almodovar… En tout, il signe plus de 500 partitions dans tous les genres : de la comédie aux films d'horreur, en passant par les films policiers ou érotiques. Pour son oeuvre, Ennio Morricone a reçu de nombreux prix : un Lion d'or, un Oscar honorifique, huit Nastri D'argento, cinq BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), cinq nominations aux Oscars, sept David Di Donatellos, trois Golden Globes, un Grammy Award et un prix European Film. En 2007, lors de la 79e édition des Oscars, Hollywood lui avait décerné un Oscar d’honneur pour sa carrière. Quelques années plus tard, en 2015, le "maestro" compose la bande originale du film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino, qui lui vaut son premier Oscar à l’âge de 87 ans.

En 1981, Ennio Morricone était interviewé dans l'émission L’Événement musique sur France Culture. A l'époque, les créateurs de musique de films étaient difficilement reconnus comme des compositeurs à part entière, les limites imposées à leurs créations étant considérées comme des entraves à leur liberté artistique. Le talent d'Ennio Morricone, sa popularité, ont contribué à réviser cette idée et à faire des bande originales de films un genre musical à part entière :

Je dois dire que je ne me rends pas bien compte de si je suis un compositeur accompli ou non. Mon travail est assez tourmenté et difficile. [...] Il faut avoir le soucis du public, ce qui ne veut pas dire que je me laisse aller vers les solutions les plus faciles, vers les solutions qui parfois seraient celles qui plairaient le plus au public. Mais il faut aussi avoir le soucis du producteur, et du réalisateur... et je dirais aussi le soucis de soi-même. Si je mesure et que je contrôle les musiques que je fais, c'est parce que j'ai des exigences de musicien, simplement. [...] Un principe fondamental, depuis que je réfléchis à ce qu'est la musique de cinéma, [c'est que] la meilleure musique de film doit bien s'accorder avec l'oeuvre cinématographique, c'est le premier principe, c'est certain. Mais cette musique de film ne peut s'appliquer de façon correct à l'oeuvre cinématographique que dans la mesure où elle a une existence propre et indépendante de l'oeuvre cinématographique. Ennio Morricone

Écouter Écouter Morricone (Evènement musique, 11/05/1981) 19 min Morricone (Evènement musique, 11/05/1981)

Chef d'orchestre de "musique absolue"

Sans pour autant renier son oeuvre de composition pour le 7e Art, Ennio Morricone, admirateur de Monteverdi, Bach ou Stravinsky, a gardé la nostalgie de la musique classique. Elle s'exprime dans ce qu'il appelle la "musica assoluta" (musique absolue), terme qu'il emploie pour désigner sa musique de concert et qui s'oppose à la "musica applicata", musique appliquée à un autre objet, comme le scénario d'un film par exemple. En parallèle de ses bandes-sons, Ennio Morricone compose de nombreuses pièces de musique de chambre et pour orchestre, telles que Concerto pour orchestre en 1957, Concerto pour flûte et violoncelle en 1983, Cantate pour l'Europe en 1988, ou encore Voci del Silenzio en 2002. En 2015, il dirige a une messe composée pour le Pape François.

À RÉÉCOUTER Réécouter Il était une fois Ennio Morricone écouter (16 min) 16 min Journal de 12h30 Il était une fois Ennio Morricone

Toujours dans l'émission L'Evénement musique, en 1981, le compositeur confiait ainsi la difficulté à proposer quelque chose de personnel dans un film, et la nécessité pour lui d'associer "musique tonale" et "musique personnelle" pour parvenir à atteindre une double esthétique :

Quel est le problème ? Le problème c'est que le compositeur ne doit pas trahir complètement l'oreille du public, la sémantique qui nait de la musique commune, mais il faut en même temps qu'il soit en mesure de s'opposer dans une certaine mesure à ses vices, à ses conditionnements d'écoute, aux choses les plus faciles, les plus évidentes, les plus usées, aux formules... Pour ce qui est de la double esthétique, du double langage, et pour parler de mon expérience personnelle, parce que j'ai fait des films assez commerciaux : à ce moment là j'agissais d'une façon correcte sur le plan commercial, parce que je ne pouvais pas m'y opposer... Dans la majeure partie des cas, le public a suivi, il est allé au cinéma. Lorsque j'ai fait des musiques qui m'étaient beaucoup plus personnelles, qui n'étaient pas aussi faciles, aussi évidentes, j'ai attendu et je l'ai fait pour des films précis, en accord avec le metteur en scène, comme par exemple Un Coin tranquille à la campagne d'Elio Petri ou Un Homme à moitié de Vittorio De Seta, et d'autres films aussi, le public n'a pas suivi. [...] Alors comment se comporter, pour servir comme il le faut l'oeuvre cinématographique, dans son côté commercial et dans sa dimension artistique ? Après une longue réflexion, la réponse à la question, c'est qu'il faut réussir à appliquer cette double esthétique [...] Pour moi la solution a été de conjuguer à l'intérieur du même film, quand le film rendait la chose possible, des moments de musique tonale, thématique, et des moments d'une musique qui m'est plus personnelle, qui se fait aujourd'hui hors du champ cinématographique.

Ces dernières années, Ennio Morricone s'était détourné du cinéma pour des concerts revisitant son œuvre. En 2001, Ennio Morricone entame une série de concerts pour orchestre symphonique et chœur polyphonique à travers plus de 100 représentations en Europe, en Asie, aux Etats-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En 2004, il enregistre un disque avec le violoncelliste classique Yo Yo Ma reprenant ses thèmes à succès, intitulé "Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone".