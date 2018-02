Mort du violoniste de jazz Didier Lockwood

Le violoniste Didier Lockwood est décédé ce dimanche à 62 ans. Il aura joué jusqu'à son dernier souffle, symbole d'une longue carrière consacrée à la musique et à sa transmission.

En décembre 2016, il était l'invité de "La Grande table", où il pointait notamment l'importance du plaisir dans la musique - un plaisir que la tradition française accordait avec parcimonie. "En France, on ne peut rien apprendre avec plaisir, disait-il. On est soumis à cette gravité, à cette pesanteur. La musique permet de flotter."

Une famille de musiciens

Didier Lockwood est né le 11 février 1956 dans une famille d'artistes et de musiciens. Son père était professeur de violon, sa mère peintre. Son frère Francis est devenu pianiste de jazz et le cousin de son père, Willy Lockwood, était contrebassiste.

De formation classique, il s'oriente vers le jazz sous l'influence de son père. Il est vite repéré par Stéphane Grappelli ou Dave Brubeck et joue avec eux, tout comme il participe au groupe de jazz-rock Magma. Sa carrière le fait jouer avec Herbie Hancock, Michel Petrucciani, Richard Galliano, Barbara, Claude Nougaro ou encore Miles Davis.

Il croise les genres, les inspirations et ne cesse de transmettre son goût pour la musique, et il a notamment créé en 2001 le Centre des Musiques Didier Lockwood, son école d’improvisation.

Le jazzman avait également remis en 2016 un rapport au gouvernement sur l'apprentissage de la musique. Il s'y inquiétait d'une enfance "formatée" par la technologie moderne et en "panne de sens" et prônait un apprentissage de la musique par plus d’oralité et moins de solfège.