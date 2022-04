"Motomami" de Rosalia : "Cet album est la bande-son de notre époque"

Intitulé Motomami, le troisième disque de Rosalia, sorti le 18 mars, est l'association de moto et de "mami", qui signifie "meuf". Sur la pochette, Rosalia pose presque nue et échevelée avec un casque de moto. Hétéroclite, ce nouvel opus est composé de morceaux courts, ou longs, de morceaux très synthétiques avec beaucoup de vocoder, d’autres au contraire plus acoustiques avec une section de cuivres. De titres qui regardent vers le reggaeton, d’autres vers le folklore latino, certains aux rythmes entraînants ou au contraire doux comme des balades.

Qui est Rosalia ?

Rosalia est née en 1992, à côté de Barcelone. Passée très jeune par une émission locale de télé crochet, elle étudie le flamenco, la danse et le chant. Elle sort son premier album en 2017, Los ángeles, enregistré en Espagne, qui est son disque le plus proche de la tradition flamenca. Son deuxième album El Mal Querer, sorti en 2018, a été d’emblée un immense succès international, dans lequel elle y mêlait flamenco, pop, et RnB. Une recette jugée très convaincante à la fois par la critique et le grand public.

Avec ce nouvel album, Rosalia, encore une fois, révolutionne la pop mainstream, en alliant tout à la fois : diva de la pop, chanteuse flamenca, ou encore drag queen.

Les avis de nos critiques

Olivier Lamm, journaliste et critique à Libération : "Rosalia est la plus grande inventrice dans la pop actuellement"

Pour Olivier Lamm, son statut d'artiste pop mondialement connue fascine particulièrement parce qu'elle est européenne, et qu'elle chante en espagnol. Lorsqu'on regarde ses clips, et sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, Rosalia semble être une popstar comme les autres, à l'instar de Beyoncé ou de Rihanna. Mais la chanteuse catalane brouille les frontières, et depuis son deuxième album en 2019, déplace constamment les lignes et les conventions :

"C'est une grande voix, c'est un corps, une incarnation. On pourrait dire que c'est quelqu'un comme Beyoncé. Mais ce n'est pas ça ! Le dernier morceau de l'album dans lequel elle chante seule et s'accompagne à l'orgue. Et c'est d'abord ça Rosalia, c'est une musicienne au piano. Et ce qui est troublant, c'est qu'elle veut absolument faire quelque chose de nouveau. Elle porte une sorte de révolution dans cet album, encore plus que sur le précédent El Mal Querer qui était vraiment l’emblème d'une fusion entre le flamenco et la musique électronique, qui est extra-américain, qui ne chante qu'en espagnol, qui peut se permettre toutes les audaces. On est entrés dans un nouveau siècle de la pop qu'elle incarne parfaitement."

• Crédits : Daniel Sannwald / Columbia Records / Sony Music / 2022

Une des particularités de sa musique, et de son dernier album notamment, c'est que Rosalia fusionne le flamenco avec le reggaeton et la musique électronique. En 2019, la chanteuse a composé un morceau en collaboration avec J. Balvin, Con Altura, qui a changé la face du reggaeton, et permis de faire rentrer cette musique en Espagne : "Même si c'est mal vu politiquement, elle a permis cet aller retour impressionnant entre l'Espagne et ses anciennes colonies. On pourra reprocher à ce nouvel album son côté zapping, dire qu'il va trop vite. Mais je trouverai dommage de le bouder quand on voit l'ennui profond que produit une grande partie de la pop actuellement. Avec Motomami*, Rosalia joue à la popstar. Et comme elle le dit elle-même, elle pourra passer à autre chose après, elle en a les moyens. Artistiquement, elle grandit à une vitesse impressionnante.*"

Contrairement à El Mal Querer, Motomami n'est pas un disque de flamenco, il y a un côté très rap aussi, qui ancre dans une contemporanéité, et une expérimentation de tous les instants : "La cohésion dans ce qu'elle revendique, dans ce qu'elle produit, dans un contexte de pop mainstream, c'est ultime."

Christophe Conte, critique musical, et réalisateur de documentaires : "Ce disque est plein de contradictions, à l'instar de notre époque"

Rosalia appartient à cette tradition de chanteuses iconoclastes, comme Björk, Missy Elliott ou encore MIA, ces femmes qui ont pris à bras le corps la musique du nouveau siècle :

"Il y a une vraie gourmandise chez elle, à vouloir tout manipuler, parfois de manière assez éblouissante, d'autres fois de manière un peu plus facile, avec le reggaeton, par exemple. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal. J'avais déjà un peu de mal avec le flamenco à l'époque du deuxième album. Mais là, les deux mélangés, c'est un peu dur. C'est plein de contradictions, mais l'époque est contradictoire aussi. On ne peut plus être une chanteuse derrière un piano, ça n'a plus de sens. Et puis, il faut aussi répondre à toutes les exigences d'images, de clip, de featuring avec des gens célèbres. Rosalia participe d'une nébuleuse plus vaste. Le monde de la musique est comme ça et le monde, dans l'absolu, est comme ça. Et elle correspond vraiment à cette époque."

• Crédits : Xavi Torrent / Redferns - Getty

Motomami est un disque aux multiples facettes, qui passe du coq à l'âne tout le temps, avec des morceaux enjoués, ou des choses plus expérimentales, des mélodies parfois lumineuses, d'autres fois, un chant outré, voire outrancier : "Il y a quelque chose de quasi transgénique dans cette musique-là, alors qu'elle part d'une musique qui a vraiment les pieds ancrés dans le sol, d'une musique traditionnelle et naturaliste comme le flamenco. Et petit à petit, elle suit un chemin dont elle ne connaît même pas le cadastre. Encore une fois, c'est un disque de notre époque. On ne peut pas trouver plus représentatif de l'époque dans laquelle on vit. En écoutant ce disque, on en a un miroir. Et pour ceux qui aiment cette époque, c'est la bande-son idéale."

Et maintenant, à vous de vous faire votre avis !