Nana Mouskouri : "La sincérité, ma façon de chanter, m'ont fait exister jusqu'à aujourd'hui"

2003 | Rencontre au Caire avec Nana Mouskouri qui revient sur sa carrière de chanteuse depuis les années 1960. Elle raconte son enfance baignée par les chansons de Judy Garland dans "Le Magicien d'Oz" et ses cours d'art lyrique. Elle se souvient de son premier Olympia en 1967 et de sa portée retentissante.

A l'occasion d'un passage au Caire, Nana Mouskouri se confiait en 2003 dans l'émission "Nocturnes" au micro de Tewfik Hakem. Elle se souvient de sa première scène, "c'était la Grèce évidemment", puis d'autres pays européens ont suivi avant d'arriver en France, "le pays qui m'a soutenue pour tous mes projets et le travail que j'ai fait dans le monde entier", reconnaît-elle volontiers.

Le cinéma c'est peut-être ma première influence pour la scène. A 3-4 ans je montais devant l'écran du petit cinéma en plein-air où mon papa travaillait [comme projectionniste] et ce petit bout de scène c'était pour moi le premier pas à regarder de face une salle vide au début et aujourd'hui il y a des âmes qui sont devant moi et qui j'espère vont écouter quelque chose qui va leur plaire.

Elle raconte que sa vocation pour le chant, c'était "un rêve de [ses] parents", ils lui ont aussi "donné cette envie". Sa mère aurait souhaité devenir chanteuse et a tout fait pour que ses deux filles suivent des cours au Conservatoire. Elle dit avoir été émerveillée par le film Le Magicien d'Oz dont elle reprenait des air s: "Je ne savais pas ce que je voulais faire mais j'avais envie d'être quelqu'un et comme je voyais Judy Garland qui était magnifique à mes yeux, j'essayais de faire tout ce qu'elle faisait. C'était déjà un signe je crois et j'ai toujours pensé que ces années ont compté énormément pour moi. C'était clair que je n'ai jamais voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu chanter." Ne connaissant pas l'anglais, elle chantait tout phonétiquement ! L'envie de communiquer par la chanson et sachant que peu de gens comprenait le grec, cela l'a poussée à apprendre les langues étrangères.

Être renvoyée du Conservatoire car elle refusait de ne chanter que des airs lyriques, cela a aussi fait partie de son apprentissage. C'est en France en 1967 que sa carrière a connu un "éclatement" avec l'Olympia où elle s'est produite seule, en vedette, alors même qu'elle était enceinte de cinq mois de son premier enfant, ça a été son "premier grand succès et ça [lui] a ouvert toutes les portes après".

J'étais la première maman naturelle sur scène, comme je portais aussi des lunettes, alors que personne ne portait des lunettes sur scène à ce moment-là. Je crois que c'était ça ma présence, toujours et partout dans tous les pays : j'étais une fille simple et je ne voulais pas être autre chose. Je ne voulais pas être une star, j'étais une fille qui chantait bien et j'étais acceptée dans le monde entier comme ça. La sincérité, ma façon de chanter, le choix de mes chansons m'ont fait exister jusqu'à aujourd'hui.