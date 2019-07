Nuits de France Culture du samedi 3 au vendredi 9 août 2019

Nuit du samedi 03 août au dimanche 04 août 2019

23:00 - 23:56 Faits divers - Son meilleur rôle (1ère diffusion : 03/02/1954 Chaîne Parisienne)

De Yves Jamiaque - Bruitage Gabriel de Rivage - Interprétation Jacques Thébault (François Bergier), Louis Arbessier (le Docteur Herbert), Jacqueline Rivière (Hélène, l'assistante du docteur), Marcel André (le commissaire Veuillard), André Wasley, Jean Chevrin, Pierre Leproux, Pierre Marteville, Geneviève Morel, Nicolas Amato, Suzanne Cely, Lisette Lemaire et Paul Enteric - Avec Yves Jamiaque - Réalisation Pierre Billard

------

REDIFFUSION de la Nuit rêvée de Bertrand Burgalat

23:56 - 00:35 La Nuit rêvée de Bertrand Burgalat : Entretien 1/3 (1ère diffusion : 29/01/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Bertrand Burgalat - Réalisation Virginie Mourthé

00:35 - 00:55 Permis de construire - Retour sur l'oeuvre de l'architecte Jean Dubuisson (1ère diffusion : 16/05/1996)

Par Pascale Charpentier - Avec Jean Dubuisson

00:55 - 01:10 Entretien avec François Reichenbach - A l'occasion du Festival de Cannes 1966 (1ère diffusion : 01/05/1966)

Par l'ORTF

01:10 - 01:45 Connaître le cinéma - Profil de Georges Franju (1ère diffusion : 14/06/1969)

Par Philippe Esnault et Jean Mitry - Avec Georges Franju - Réalisation Nicole Geisweiller

01:47 - 02:38 Connaître le cinéma - "Les coeurs verts" d'Edouard Luntz (1ère diffusion : 25/06/1966)

Par Philippe Esnault

02:38 - 02:58 Photo-portrait, la galerie des contemporains - Roland Moreno, inventeur de la carte à puce (1ère diffusion : 05/01/1991)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Roland Moreno - Réalisation Pierrette Perrono

02:58 - 03:41 La Nuit rêvée de Bertrand Burgalat : Entretien 2/3 (1ère diffusion : 29/01/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Bertand Burgalat - Réalisation Virginie Mourthé

03:41 - 04:16 Multipistes - Bernard Parmegiani (1ère diffusion : 03/03/1990)

Par Philippe de La Croix - Avec Bernard Parmegiani - Réalisation Evelyne Gayou

04:16 - 04:36 Démarches - Dominique de Roux (1ère diffusion : 05/07/1975)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Dominique de Roux

04:36 - 04:56 Photo-portrait, la galerie des contemporains - Jack-Alain Léger, écrivain (1ère diffusion : 06/11/1993)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Jack-Alain Léger - Réalisation Michèle Prudhon

04:56 - 05:46 L'avventura - Rencontre avec Raoul Coutard à l'occasion de l'hommage rendu à la Cinémathèque (1ère diffusion : 11/04/2007)

Par Laure Adler - Avec Raoul Coutard - Réalisation Brigitte Bouvier

05:48 - 06:18 On ne parle pas la bouche pleine ! - La Grande Bouffe : L'art de creuser sa tombe avec les dents (1ère diffusion : 18/11/2012)

Par Alain Kruger - Avec Philippe Sarde - Réalisation Ghislaine David

06:18 - 06:25 La Nuit rêvée de Bertrand Burgalat : Entretien 3/3 (1ère diffusion : 29/01/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Bertand Burgalat - Réalisation Virginie Mourthé

-------

06:25 - 06:57 Thèmes et controverses - Découverte de la philosophie et de l'écriture : Albert Camus et Jean Grenier (1ère diffusion : 02/12/1955 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Albert Camus

Nuit du dimanche 04 août au lundi 05 août 2019

23:01 - 23:57 Anthologie française - Gérard de Nerval (1ère diffusion : 15/10/1958 Chaîne Nationale)

Par Georges Charbonnier - Avec Stanislas Fumet - Réalisation Georges Gravier

-------

REDIFFUSION de la Nuit du Musée Hergé

Avec Philippe Goddin et Benoît Mouchart

23:57 - 00:29 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 1/4 avec Philippe Goddin (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Philippe Goddin - Réalisation Virginie Mourthé

00:29 - 01:16 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 1/6 : Episode 1 à 4 (1ère diffusion : 04, 07, 09 et 11/03/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Henri Virlojeux (Nestor), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Gaétan Jor (le brigadier), Jacques Aveline (le laitier), Michel Masson (le Lieutenant), Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Jean Carmet (DUPONT) et Jean Bellanger (DUPOND) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

01:16 - 02:01 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 2/6 : Episode 5 à 8 (1ère diffusion : 14, 16, 18 et 21/03/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Henri Virlojeux (Nestor), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Maurice Nasil (l'homme au crâne rasé), Pierre Olivier (Stéphane), Gaétan Jor (l'homme de la réception), Jacques Aveline (le laitier), Jean Bolo (l'homme masqué), Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Jean Carmet (DUPONT) et Jean Bellanger (DUPOND) et Marcel Lestan (LE BOUCHER Sanzot et le contrôleur) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

02:01 - 02:27 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 2/4 avec Benoît Mouchart (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Benoît Mouchart - Réalisation Virginie Mourthé

02:27 - 03:12 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 3/6 : Episode 9 à 12 (1ère diffusion : 23, 25, 28 et 30/03/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Marcel Bozzuffi, Maurice Nasil (l'homme au crâne rasé), Pierre Olivier (Stéphane), Teddy Bilis (Professeur TOPOLINO), Jean Clarence (le juge), Jean Bolo, Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Jean Carmet (DUPONT) et Jean Bellanger (DUPOND), Yves Penot (un inspecteur syldave) et Henri Poirier (un Bordure) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

03:12 - 03:57 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 4/6 : Episode 13 à 16 (1ère diffusion : 01, 04, 06 et 08/04/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Gaétan Jor (l'automobiliste), Nelly Delmas (la dame), Jean Péméja, Yves Penot et Henri Poirier - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

03:57 - 04:19 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 3/4 avec Philippe Goddin (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Philippe Goddin - Réalisation Virginie Mourthé

04:19 - 05:06 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 5/6 : Episode 17 à 20 (1ère diffusion : 11, 13, 15 et 18/04/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Henri Virlojeux (Nestor), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Maurice Nasil (l'homme au crane rasé), Pierre Olivier (Stéphane), Marcel Lestan, Fernand Rauzena (le chef de la police), Jacques Degor (Kronick), Bruno Balp (Himmerszeck) et Henri Poirier (Colonel SPONSZ) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

05:06 - 05:51 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 6/6 : Episode 21 à 24 (1ère diffusion : 20, 22, 25 et 27/04/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Lionel Baylac (l'homme des objets perdus), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Caroline Clerc (Bianca Castafiore), Henri Virlojeux (le major Kardouk), Caroline Clerc (Bianca Castafiore) et Henri Poirier (un Bordure et Colonel SPONSZ)) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

05:51 - 05:57 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 4/4 avec Philippe Goddin (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Philippe Goddin - Réalisation Virginie Mourthé

-------

05:58 - 06:58 Métronomique - 1965-70 : Bad trip à Los Angeles (1ère diffusion : 08/06/2018)

Par Amaury Chardeau - Réalisation Anne Kobylak

Nuit du lundi 05 août au mardi 06 août 2019

00:02 - 00:42 Extrait : L’invitée du lundi - Jacqueline de Romilly, autoportrait radiophonique (1ère diffusion : 15/12/1972)

Par Michel Gonzales et André Mathieu - Avec Jacqueline de Romilly

00:42 - 01:57 Le lyriscope - West Side Story (1ère diffusion : 22/11/1981)

Par Jean-Louis Cavalier - Avec Pamela Tytell et Richard Caceres (metteur en scène, chorégraphe, danseur)

01:57 - 03:02 François Périer reçoit 2/10 (1ère diffusion : 14/09/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Jean Anouilh, Raymond Levy, Charles Sorlier, Francine Bergé et François Périer - Réalisation Guy Delaunay

03:02 - 04:01 Avoir raison avec Françoise Giroud - Multidiffusion du 04/08/2019

Par Anaïs Kien - Réalisation Séverine Cassar

04:01 - 05:11 La grande table d'été - Multidiffusion du 05/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:11 - 05:41 Dans 18 ans : Santé - Multidiffusion du 04/08/2019

Par Jacques Attali et Zoé Sfez - Réalisation Christine Robert

05:41 - 06:25 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 05/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:26 - 06:55 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 26ème épisode : La Fleur du sommeil - Multidiffusion du 05/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 01/02/1978)

Nuit du mardi 06 août au mercredi 07 août 2019

00:02 - 01:02 Soyez les bienvenus 28/51 : Suzanne Gabriello (1ère diffusion : 02/10/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Suzanne Gabriello, Michèle Arnaud, Danièle Heymann, Perrette Souplex, Jacques Brel et André Claveau - Réalisation Gérard Herzog

01:02 - 02:42 Les Ames mortes (1ère diffusion : 06/04/1955 Chaîne Nationale)

De Nicolas Gogol - Adaptation Arthur Adamov - Chef d'orchestre Louis de Froment - Interprétation Orchestre national de la RTF - Réalisation Alain Trutat

02:42 - 02:58 Le réveil musculaire 2/5 (1ère diffusion : 06/06/1953 Paris Inter)

Par Robert Raynaud

02:58 - 04:33 Un homme une oeuvre - Daniel-Henry Kahnweiler (1ère diffusion : 20/05/1967)

Par Francis Crémieux - Avec Georges Besson (critique d'art), André Masson, Jean Hugues (éditeur d'art) et Armand Salacrou - Avec la voix de Daniel-Henry Kahnweiler - Réalisation Claude Mourthé

04:33 - 05:42 La grande table d'été - Multidiffusion du 06/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:43 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 06/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:28 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 27ème diffusions : Mort et résurrection - Multidiffusion du 06/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 02/02/1978)

Nuit du mercredi 07 août au jeudi 08 août 2019

00:02 - 01:07 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - L'épopée des matières premières 6/10 : le diamant (1ère diffusion : 25/08/1980)

Par Olivia Zemor, Michel Pierre et Daniel Wolfromm - Avec Jean Isserlis (président d'honneur de la chambre syndicale nationale du diamant de Paris), James Courage (représentant de la Central Selling organisation de la "De BEERS"), Jacques Arpels (Van Cleef et Arpels), Maurice Giard (écrivain) et Messieurs Parsamian, Zucker et Nudkebitz (Diamant Club d'Anvers) - Lectures Marianne Lors - Réalisation Olivier d'Horrer

01:07 - 02:52 Société des Comédiens Français - Elvire Jouvet 40 (1ère diffusion : 15/06/1986)

De Brigitte Jaques - Mise en scène Brigitte Jaques - Avec Philippe Clévenot (Jouvet, Louis), Maria de Medeiros (Claudia, Elvire), Vincent Vallier (Léon, Sganarelle) et Eric Vigner (Octave, Dom Juan) et Brigitte Jaques et Paula Dehelly - Réalisation Christine Bernard-Sugy

02:52 - 03:52 Cultures d'islam - Colonialisme en Algérie (1ère diffusion : 07/12/2012)

Par Abdelwahab Meddeb - Avec Sylvie Thénaud et Abderhamane Bouchène - Réalisation François Caunac

03:52 - 04:32 Cinéma pour les ondes - La guerre des boutons (1ère diffusion : 18/09/1962 Paris Inter)

Par Roger Régent et Jacqueline Adler

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 07/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 07/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 28ème épisode : La Dame aux scabieuses - Multidiffusion du 07/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 03/02/1978)

Nuit du jeudi 08 août au vendredi 09 août 2019

00:02 - 01:32 Soyez témoins - L'affaire Landru : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 11/04/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Michel Georges-Michel, Madame Simone, Jean-Pierre Morphé et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

01:32 - 02:02 Les nouveaux chemins de la connaissance - Les Lumières : l'énigme d'Alembert (1ère diffusion : 23/11/2007)

Par Raphaël Enthoven - Avec Véronique Le Ru - Réalisation Mehdi El Hadj

02:02 - 03:02 Grand angle - 1973, la naissance de "Libération" ou les limites du rêve (1ère diffusion : 22/05/1993)

Par Marie-Odile Delacour - Avec Jean-Claude Vernier, Jean-René Huleu, Claude Mauriac, Maren Sell et Jean-Christophe Nothias - Avec les voix de Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel - Réalisation Brigitte Alléhaut

03:02 - 04:07 Victor Hugo et les Misérables : Conférence enregistrée à la Bibliothèque Nationale de France (1ère diffusion : 02/08/2002)

Par Radio France (RF) - Avec Mona Ozouf - Réalisation Manoushak Fashahi

04:07 - 04:33 Vidéo Babil, 1 - En guise d'introduction avec Anne-Marie Duguet (1ère diffusion : 18/04/1983)

Par Philippe Venault et Raymond Bellour - Avec Anne-Marie Duguet

04:33 - 04:33 (1ère diffusion : )

Par - Avec - Réalisation

04:33 - 05:42 La grande table d'été - Multidiffusion du 08/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:43 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 08/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:28 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 29ème épisode : La Tour fiévreuse - Multidiffusion du 08/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 06/02/1978)

Nuit du vendredi 09 août au samedi 10 août 2019