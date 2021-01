Phil Spector, génie de la pop et meurtrier

Les cas de regrets, excuses et retraits d’articles jugés fautifs des sites se multiplient dans les pays anglo-saxons. Le seuil de l’indignation est vite atteint auprès d’un public devenu hyper sensible. Mais c’est rarement arrivé à la BBC, réputée extraordinairement prudente et en phase avec le politiquement correct. Pourtant, la Beeb a été prise en défaut pour le titre donné à sa dépêche annonçant le décès de Phil Spector. Et elle a présenté ses excuses.

Le titre de sa dépêche était : Talented but flawed producer Phil Spector dies at 81. [Le producteur talentueux, mais déficient, Phil Spector meurt en prison à 81 ans.] Ce titre a suscité un certain nombre de commentaires indignés. Parmi lesquels celui de la chanteuse Lily Allen qui a tweeté :

"Roulements d’yeux face aux médias minimisant que Phil Spector était un meurtrier dans leurs titres". De l’historienne féministe Hallie Rubenhold : "Pourquoi pas plutôt : "Assassin, Phil Spector est mort âgé de 81 ans ?" De la député Labour Apsana Begum : "Il a tué Lana Clarkson. Impardonnable." Enfin, dans The Guardian, l’éditorialiste Arwa Mahdawi enfonce le clou : "La manière de s’exprimer de la BBC - et d’autres médias comme elle - reflète comment un "homme de génie" est souvent vu comme plus important que l’humanité d’une femme".

La BBC a présenté ses excuses et retiré l’article au titre fautif, le remplaçant par "Un producteur de pop music condamné pour meurtre meurt à 81 ans".

Qui était Phil Spector ?

Sa fiche dans Le dictionnaire du rock est excellemment rédigée : "Entre New York et Hollywood, ce producteur artistique révolutionna entre l’âge de vingt-deux et vingt-cinq ans la musique populaire américaine destinée aux adolescents. Grâce aux tubes universels des Crystals, des Ronettes et des Righteous Brothers, il injecta un romantisme et une démesure wagnérienne à ces chansonnettes souvent sans conséquence. Son influence sur les Beatles, les Beach Boys, puis Bruce Springsteen a été immense. Il fut le despote d’un royaume de rêve, sorte de monde hollywoodien fabriqué dans ses studios d’enregistrement." Un résumé cependant réducteur.

Certes, Phil Spector a connu un premier triomphe en tant que producteur de groupes vocaux noirs, Bob B Soxx & the Blue Jeans, the Crystals, the Ronettes, dans la première moitié des années soixante. Il a alors mis au point sa fameuse technique d’enregistrements superposés composant son "wall of sound", reconnaissable dès les premières mesures. En multipliant les instruments, en utilisant des chambres d’écho, des chœurs, en mettant en avant des instruments surprenants, comme des castagnettes, il parvient à donner une ampleur fantastique à la moindre bluette. On peut le créditer d’avoir joué un rôle majeur dans le rapprochement culturel des publics adolescents noirs et blancs, à une époque où la ségrégation raciale était encore vivace. C’est l’époque où le grand écrivain Tom Wolfe lui consacre un portrait dans le New York Herald Tribune, intitulé "The First Tycoon of Teen".

De Tina Turner aux Beatles, la carrière d'un producteur de génie

Dans une deuxième phase de sa carrière, entamée par l’extraordinaire morceau des Righteous Brothers, You’ve lost that lovin’ feeling (1964, la chanson la plus diffusée par les radios américaines au XXe siècle) et River deep mountain high par Ike and Tina Turner (1966), Phil Spector donne naissance à une espèce de pop symphonique, beaucoup plus ambitieuse. Le caractère naïf et gentillet de ses premières productions est oublié. Les déchaînements orchestraux témoignent de la mégalomanie et du génie de Spector. De ses tourments intimes, aussi. Diagnostiqué bipolaire, il entame une thérapie. Dans les studios, il se montre tyrannique, exigeant sans cesse de nouvelles prises, multipliant les instruments.

En 1968, il épouse Ronnie Bennett, la soliste des Ronettes. Et son comportement, tel que celle-ci l’a rapporté dans son autobiographie, Be My Baby (1990) commence à apparaître franchement pathologique. D’une jalousie maladive et d’un tempérament dominateur, il exige de son épouse qu’elle partage son propre enfermement, lui confisque ses chaussures pour l’empêcher de sortir, l’enferme dans un placard. Il finit par installer un cercueil en or dans la cave de son manoir où il menace de l’emprisonner si jamais elle essaie de le quitter.

Mais une troisième époque de la vie de l’arrangeur commence à la fin des années soixante. Jalousé par Brian Wilson des Beach Boys, également désireux de donner une dimension symphonique au rock, et admiré par John Lennon des Beatles, il est chargé par ce dernier d’orchestrer leur album Let it be, enregistré en 1969. Les surcharges orchestrales imaginées par Spector provoqueront la colère de Paul McCartney qui ne supporte pas, en particulier, les arrangements imaginés pour sa chanson The long and winding road. Il avait tort. C’est l’une des chansons d’adieu les plus déchirantes jamais enregistrées. Beaucoup de fans l’ont comprise comme l’accompagnement musical de la séparation des Beatles… Et les arrangements de Spector ajoutent une dimension lyrique et une mélancolie formidables.

Phil Spector continuera, au début des années 1970, à travailler pour les ex-Beatles George Harrison (c’est lui qui réalise l’album All Things Must Past de 1970, sur lequel figure le tube My Sweet Lord) et surtout pour John Lennon. Mais déjà, lors des séances d’enregistrement de l’album Rock’n Roll (1973), Spector manifeste des signes de démence assez préoccupants. Il tire au pistolet dans le studio, poursuit Lennon l’arme au poing "pour rire", etc.

En 1974, alors que son épouse Ronnie vient d’obtenir le divorce, il échappe de peu à la mort à la suite d’un terrible accident de voiture, subit plusieurs centaines de points de suture, devient chauve, plonge dans l’alcoolisme. Il vit reclus dans son "château" du quartier de l’Alhambra, à Los Angeles, n’en sortant qu’exceptionnellement : Leonard Cohen lui confie de la réalisation de son album Death of a Ladies Man en 1978. Les Ramones, qui le vénèrent, lui confient la direction musicale de End of Century (1980). Mais Dee Dee Ramone a raconté avoir été menacé d’une arme, par son producteur, lors des enregistrements en studio. Et Debbie Harry, chanteuse du groupe Blondie, a rapporté avoir subi le même genre de traitement : Spector s’amusait à viser ses chaussures d’une arme en criant "Bang !"

2003, le passage à l'acte d'un homme mégalomane et violent

Le 2 février 2003, Phil Spector tue, chez lui, d’une balle de revolver l’actrice Lana Clarkson. Arrêté, il est libéré sous une caution d’un million de dollars. Un premier procès, où l’accusé paraît coiffé de perruques extravagantes, se termine sans verdict. C’est à l’issue du second, qui a eu lieu en 2009, que le producteur dément est condamné à la prison à vie. Il est mort à la prison de Corcoran en Californie, où Charles Manson est mort en novembre 2017. Quelque semaines avant le drame, il avait accordé une interview au journal anglais The Telegraph. On pouvait y lire : "Je dirais que je suis relativement fou. J'ai des démons intérieurs qui me combattent."

Dans un article paru sur le site UnHerd, l'éditorialiste Sarah Ditum écrit : "Spector cochait toutes les cases du génie. Excentrique. Imprévisible. Un homme, bien sûr. Son autorité masculine rendait OK, et même respectable, d’applaudir la musique faite par et pour les filles. En 1962, il avait même fait enregistrer aux Crystals une chanson intitulée He Hit Me (And It Felt Like a Kiss) [Il m’a battue (et cela m’a semblé un baiser)]. C’est un morceau grotesque, un hymne à l’abus domestique. Lorsque j’ai entendu que Spector avait été arrêté pour le meurtre d’une femme, je me suis dit : « Eh bien, voilà qui fait sens… Il était parfaitement prévisible que Spector tuerait une femme. »