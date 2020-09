Pierre Perret : "La truculence ne m'a jamais fait reculer"

2000 | Pierre Perret se raconte à travers ses chansons dans l'émission "La ronde des femmes". Ses chansons, souvent engagées du côté de la cause universelle des femmes, restent dans les mémoires et sont comme des petites gouttes d'eau pour que les mentalités changent.

Dans l'émission "La ronde des femmes", Pierre Perret affirme n'avoir jamais eu "aucune inhibition" à parler de l'amour dans ses chansons, il en a parlé "librement", voire même " de façon provocatrice, certainement, avec "Le zizi" ". Maintenant il constate quand même que cette chanson est devenue "une comptine", mais "à l'époque, c'était un scandale".

La truculence ne m'a jamais fait reculer. Je n'ai jamais racolé salace. Je pense que ça a toujours été un humour libre, en disant les choses telles qu'elles sont. Ce sont des mots plein de friandises, je pense.

Pierre Perret est un chanteur de femmes, il leur a consacré plus de 200 chansons et il en a "parlé sur tous les tons" : les femmes sans-papier, la pédophilie, l'excision en Afrique... A la question de savoir à quoi cela peut-il servir d'écrire de telles chansons, Pierre Perret répond : "Je ne pense pas que cela ne serve à rien. Ces chansons sont dans les livres d'école aujourd'hui. Ces chansons sont apprises par les enfants et l'esprit de ces enfants change de très bonne heure même souvent par rapport à ce que leur raconte les parents à la maison."

Toutes les chansons sont engagées à partir du moment où on dit quelque chose qui est témoin de son temps et qui est en désaccord avec ce qu'il se passe, alors on est engagé. "Le zizi", c'était une chanson d'engagement contre toutes les inhibitions que nous a apprises à avoir, toute l'éducation judéo-chrétienne qui est la nôtre, contre tous les interdits et la honte qu'on nous a mis dessus, d'oser parler de sexe. C'est une chanson de réaction pure mais je ne pensais jamais qu'on la passerait, ça a été un phénomène incroyable ! Jamais j'aurais pensé qu'on la diffuserait à la radio une fois.