The Weekend sort son cinquième album entre électro et EDM

Pour ouvrir ce box office, le nouvel album de The Weeknd. De son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, l’artiste canadien d’origine éthiopienne The Weeknd (un artiste solo et non pas un groupe comme on le croit parfois) a donc sorti ce vendredi son nouvel album, le cinquième. Entre électro et « synth-pop » (l’électro pop synthique, on parle aussi parfois d’EDM, electronic dance music), The Weeknd nous a habitué aux hits mondiaux avec Blinding Lights (plus de 3 milliards d’écoutes rien que sur Spotify), ou encore I feel it Coming - l’hypertube avec les français de Daft Punk. Ce nouvel album est plus disco, plus expérimental, plus risqué aussi, y compris lorsqu’il se moque des messages publicitaires à la radio dans Dawn FM ou Every Angel is Terrifying. L’album déborde de références à Quincy Jones, à Michael Jackson, à Jay McInerney mais aussi à Lil Wayne et Tyler The Creator qui tous les deux sont en featuring sur cet album. Et puis sa voix qui reste magique, entre Michael Jackson justement et Abba.

De la stabilité du côté des classements littéraires...

Côté fiction, un box office qui ne bouge guère, compte tenu du décalage entre les ventes et les données de l'institut GFK. Pour l’instant, le prix Goncourt, Mohamed MBougar Sarr avec La Plus Secrète mémoire des hommes est toujours numéro un des ventes. A noter la bonne tenue du roman de Clara Dupont-Monod, S’adapter et de La Carte postale d’Anne Berest qui demeurent dans les 10 meilleurs ventes de la semaine en fiction.

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie fiction.

On attend bien sûr les premiers chiffres du nouveau roman de Michel Houellebecq, Anéantir sorti seulement cette semaine — mais que vous avez commencé à lire Daniela ELST•Ner (je rappelle que vous êtes la Directrice Générale UNIFRANCE et allemande), en Allemagne où d’ailleurs Houellebecq fait à chaque fois un carton !

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie essais et documents.

Des classiques au succès inégal : "Spider-Man No Way Home" toujours au sommet du box office, "Matrix" en petit forme

Spider-Man No Way Home est toujours numéro un du box office en France avec maintenant près de 6 millions de Français qui ont vu ce très bon Spider-Man distribué sur 892 écrans en France. On est dans le multiverse et le film est assez génial, dans son genre.

En revanche, Matrix est un peu à la traine avec à peine 700.000 entrées en deuxième semaine. Beaucoup moins que prévu pour un blockbuster. Côté cinéma français, beau petit succès pour La Panthère des Neiges d’après le roman de Sylvain Tesson avec 300.000 entrées en troisième semaine. Quant au nouveau film du marseillais Robert Guedignan, Twist à Bamako, il a séduit 6 500 personnes mercredi (pour sa première journée d’exploitation). Enfin, parmi les films d’auteurs sortis ce mercredi, à noter le succès d’estime du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza.

Un mot encore sur la disparition de l’acteur américain Sidney Poitiers, mort ce jeudi à Los Angeles. On se souvient de sa fameuse interprétation dans Devine qui vient diner (c’était en 1967), il était l’un des premiers acteurs noirs a être devenu une star à Hollywood.

Disney Plus continue de miser sur la licence Star Wars avec "Le Livre de Boba Fett"

Côté série cette semaine on s’est intéressés à Boba Fett, ou plutôt Le Livre de Boba Fett, qui est la nouvelle série que Disney Plus nous préparait, dans la lignée éditoriale du Mandalorian et dans la lignée commerciale logique du rachat de la franchise par la plateforme en 2012. Cette série fait donc de Boba Fett son héros. Ce chasseur de prime apparu chez Georges Lucas dans le cinquième épisode de Star Wars - qui avait capturé Han Solo pour le remettre à Jabba le Hutt - est remobilisé de manière assez subtile du point de vue scénaristique. Le 1er épisode était sorti mercredi dernier, le 2ème est sorti ce mercredi, on voit ici appliquée la technique de diffusion de Games of Thrones c’est-à-dire un épisode par semaine pour fidéliser son public et non pas en « binge watching » !

Mario Kart 8 Deluxe toujours bien classé dans les ventes, mais peut-être bientôt supplanté par un neuvième épisode

Pour conclure, stable dans la domination du top des ventes jeu vidéo d’après notre partenaire l’Institut GFK, l’indémodable Mario Kart 8 deluxe. L’occasion pour nous de rappeler que cela fait bien longtemps que Nintendo n’a pas sorti de nouvelle version de Mario Kart - même pas pour la Switch, ce huitième opus étant simplement une adaptation légèrement améliorée du jeu pour console Wii. Toutefois, une rumeur grandit sur un possible neuvième épisode ! À suivre donc.

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie jeux vidéo.

