PRESSE // France Culture rend hommage à Christophe

Je suis un fou en liberté. Christophe

France Culture rend hommage à Christophe, auteur, compositeur et chanteur, disparu ce jeudi 16 avril, dans Par Les temps qui courent de Marie Richeux dès ce soir à 21h et avec la rediffusion de l’émission A voix nue Christophe, le miraculeux attrapeur de sons du 20 au 24 avril.



Ecoutez et réécoutez toutes les archives et émissions de France Culture consacrées à Christophe dans un dossier spécial sur le site : entretiens dont A voix nue, interviews et confidences de l’artiste dans de nombreuses émissions.

VENDREDI 17 AVRIL

21h00 Par les temps qui courent / Marie Richeux

Christophe : "Adolescent déjà, je voulais être un peintre du son"

1ere diffusion le 13/05/2019

DU 20 AU 24 AVRIL

20h00 A Voix nue / coordination Sandrine Treiner

Christophe, le miraculeux attrapeur de sons

En 2010, à l'heure où l'on passe du jour à la nuit, Christophe se racontait dans des entretiens "A voix nue" tout en digressions. Récit d'une vie de dandy et de passionné de sons, jouisseur et mélancolique.

1ere diffusion 5 au 9 avril 2010

1. La palette sonore : "Je préfère être dans un endroit magique avec moins de technique, mais une émotion différente"

2. L'autodidacte : "Ma musique, c'est un coup de bol !"

3. Une liberté préservée : "Ma belle inconscience qui me sert de bouclier"

4. La cinquième saison de Christophe : "J'aime bien sortir de mon univers"

5. Christophe et la "chanson magique"