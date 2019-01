Russie : rap, rock et jazz dissidents face au pouvoir

1. Husky, rappeur dans le viseur

Le rap comme d'autres musiques modernes, repose sur trois piliers : le sexe, les drogues et la révolte. Et cela mène à la dégradation de la nation.

Poutine, Saint-Petersbourg le 15 décembre 2018.

Artiste influent, Husky comptabilise des millions de vues sur YouTube. En novembre 2018, un de ses concerts est annulé pour "extrémisme". Il décide de se produire dans la rue devant ses fans. Arrêté pour "hooliganisme", il passe 12 jours en prison. En octobre 2018, il dénonçait déjà l'annulation de certains concerts. Sur le réseau social russe VK, il rapporte les motifs invoqués par les autorités : "insulte aux croyants", "propagande nazie", "débauche sexuelle", appel au "cannibalisme". Ses textes évoquent une société sombre, certains critiquent le pouvoir et la religion. Suite à son arrestation, trois stars du rap ont organisé un concert de soutien.

Ce concert, il est non seulement pour Husky qui a été libéré, mais on est là aussi pour tous les artistes qui ont subi ce genre de situation dans le passé .

Rappeur Oxxxymiron, lors de la représentation à Moscou, le 26 novembre 2018.

Dans le passé, la scène rock a aussi été mise sous pression.

2. Viktor Tsoï : rocker chez les Soviets

Tsoï commence sa carrière à Leningrad dans les années 1980. Le rock s'était exporté en Russie malgré la frilosité et les restrictions du régime. À cette époque, il y avait deux sortes de groupes : les officiels d'un côté, soutenus par le label d'État et les groupes amateurs clandestins. Au départ, Viktor Tsoï fait partie de ceux-ci. En 1981, pour contrôler la scène underground de la ville, les autorités ouvrent le rock club. Les artistes s'engagent à faire contrôler leurs textes et à ne plus diffuser clandestinement. En contrepartie, ils profitent d'équipements et d'une exposition médiatique. Tsoï se produit sur scène, sous la surveillance du KGB. Il fonde Kino en 1982 et se fait un nom dans la contre-culture. Avec la libéralisation en 1985, il accédera au statut de "rock star". Sa mort à 28 ans dans un accident a fait de lui une légende.

À l'ère soviétique, le jazz a lui aussi été aussi été jugé subversif.

3. Eddie Rosner "Le Jazzman du goulag"

Du saxophone au couteau, il n'y qu'un pas.

Staline

Allemand exilé en URSS pendant la période nazie, Eddie Rosner devient très vite une vedette du jazz. À bord d'un train spécial, il multiplie les tournées dans toute l'Union soviétique. Il jouera même pour Staline. Avec la Guerre froide, le jazz devient une musique de l'Ouest, elle sera interdite en URSS. En 1947, Eddie Rosner est envoyé au goulag, il y retrouve d'autres musiciens tombés en disgrâce, forme un nouvel orchestre et y donne des concerts. À la mort de Staline, le jazz est de nouveau toléré, Eddie Rosner est libéré, il reprend sa carrière.