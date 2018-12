Spectacle, danse, roman... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, une série. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Requiem pour L." d'Alain Platel et Fabrizio Cassol.

Le tandem Platel-Cassol est de retour et frappe un grand coup avec cette réinvention du Requiem de Mozart. Cassol dirige la réinterprétation musicale, le jazz et les sons venus d’Afrique y côtoyant le génie de Mozart, le tout servi par des musiciens venus du monde entier, tandis que Platel se base sur cette nouvelle partition pour l’écriture de son ballet.

L'avis des critiques :

Il est question d’une personne en fin de vie à travers une vidéo projetée en fond de scène. C’est un requiem à la fois très vivant et qui traite à sa façon de la dignité, de la mort, de la volonté. C’est un spectacle perturbant, mais que j’aime beaucoup néanmoins. On est vraiment dans l’intériorité, on chante pour soi. Il interroge notre regard, musicalement c'est magnifique. Philippe Noisette

Ce n’est pas un concert, pas un spectacle de danse, mais un hommage mis en scène. Il est difficile durant la représentation de ne pas se laisser prendre dans quelque chose de très fort, de très intime. On a en fond de scène cette vidéo au ralenti. On a quelque chose d’extrêmement vivant malgré le requiem. J’ai été toutefois énervée d’avoir peut-être été prise en otage par quelque chose d’un peu facile. Marie Sorbier

On est entre la complainte et la célébration de la vie. Alain Platel opère ce déplacement, un décentrement qui me paraît très intéressant. La vidéo est particulière, elle ne laisse pas indifférent, mais peut être mise de côté. Elle demeure dans la distance. Les interprètes sont rayonnants, d’une intensité folle. J’ai trouvé cette approche nuancée, je n’ai pas eu le sentiment d’être pris au piège. Il y a quelque chose de l’ordre de la joie tragique. Florian Gaité

"Requiem pour L." Alain Platel / Fabrizio Cassol - En tournée européenne

Un disque : "Enfin !", le retour de Michel Polnareff

On n’y croyait plus, l’exilé le plus peroxydé nous ayant souvent habitué à faire faux-bond. C’est donc presque incrédule que l’on découvre enfin Enfin! , qui succède, 28 ans après, à Kâmâ Sutrâ. Le verdict ? Forcément mitigé, une aussi longue attente ne pouvant que susciter des espoirs démesurés. Mais on reste bluffé par sa voix, qui n’a pas pris une ride.

L'avis des critiques :

Je suis très attaché au Michel Polnareff des années 60-70, qui est pour moi l’un des plus grands mélodistes qu’on ait vu en France. En 2018, il faut quand même noter que la voix est toujours là. J’ai été plutôt agréablement surpris par ces premiers morceaux. Il y a malgré ces guitares grasses, quelque chose d’une mélodie. Ensuite, cela devient assez épouvantable. Arnaud Laporte

J’ai poussé des cris tant je n’y arrive pas. Il se donne en spectacle, comme dans un show ringard de télévision des années 70. J’entends des guitares bien grasses. Avec "Terre happy" on a le générique d’Ushuaïa. On entend parfois une ébauche de mélodie qui aurait pu être jolie, mais qui disparaît sous cette production empâtée. Pascaline Potdevin

On est presque dans quelque chose d’impraticable. La production de ce disque s’est faite de manière tellement disparate, qu’on a des choses qui s’empilent et une voix souvent enterrée. Ce n’est pas totalement raté, puisque le disque possède un charme dans sa démesure. Ce n’est pas réussi non plus. Ce disque contient à peu près toute cette impuissance à se libérer au monde. Christophe Conte

J’ai trouvé plutôt amusant d’installer cette introduction et de prendre son temps. Je n’arrive pas du tout à écouter la suite. Le temps de son absence a fait qu’il a compté de moins à moins jusqu’à ce qu’il devienne vraiment fantomatique. Il est dans la caricature de lui-même, en l’entendant chanter, j’entends les pires de mes souvenirs de lui, comme quelque chose sorti d’une autre époque qui n’a rien à faire là. Joseph Ghosn

Un disque : "Enfin !", de Michel Polnareff

Une exposition : Nairy Baghramian, interroge les problématiques de la fonctionnalité, de la décoration, de l’abstraction et du féminisme.

• Crédits : Martin ARgyroglo

Née en 1971 en Iran, Nairy Baghramian vit et travaille à Berlin. Pour cette exposition, elle continue à questionner le statut de la sculpture et son rôle dans la scénographie institutionnelle, avec sa nouvelle série Maintainers. Moules en aluminium brut, formes de cire colorées et barres de laque vernies semblent ici se répondre et se protéger réciproquement.

"Nairy Baghramian", du 13 octobre au 6 janvier // Beaux Arts de Paris dans le cadre du Festival d'Automne à Paris

Un roman : "Sex & Rage", d'Eve Babitz, un livre extrêmement euphorisant

• Crédits : Seuil

Préparez-vous à rencontrer un personnage que vous n’oublierez pas, Jacaranda Leven, la quintessence de la californienne. Elle aime le sea, le sex et le sun, absolument. Mais elle s’envole bientôt pour New York. Résistera-t-elle à la Grosse Pomme ?

Remarquablement traduit par Jakuta Alikavazovic, ce roman a été publié en 1979 par Eve Babitz, figure majeure de la scène hippie-arty des années 60 et 70. D’abord photographe, Babitz a signé des pochettes d’album pour les Buffalo Springfield ou The Byrds, mais figure aussi sur le célèbre cliché de Marcel Duchamp jouant aux échecs contre une femme entièrement nue - Eve, naturellement -. Elle commence à publier des romans au début des années 70, et livre également ses chroniques à Rolling Stones, Vogue, Cosmopolitan ou Vanity Fair. Précision utile, Jacaranda Leven ressemble beaucoup à Eve Babitz.

L'avis des critiques :

L’héroïne d’Eve Babitz est une pure californienne comme elle. Elle mène une vie tout aussi extravagante. Elle est comme l’écrivaine, la fille d’un violoniste. Il y a une dichotomie au cœur du livre, c’est une pure créature de la côte ouest, également nourrie de toute la culture de la côte est. Il y a de nombreuses formules comme de petits haïkus glamour, c’est un livre extrêmement euphorisant. Elisabeth Philippe

Ce livre m’a rendu très bougon. Là où l’on pourrait voir de la désinvolture, j’ai vu une grande superficialité, un roman à la morale américaine, le contraire de la modernité. J’ai essayé de comprendre pourquoi ce livre était auréolé d’une gloire et a mis aussi longtemps à être traduit. J’ai vu des scènes, beaucoup de gens passer... Je tiens toutefois à dire que c’est très bien traduit, chaque mot est à sa place. Laurent Nunez

J’accepte le livre tel qu’il est dans la mesure où l’autobiographie est extrêmement forte. On assiste à la restitution d’un parcours, c’est collé à sa vie. Pour moi les éclats sont assez justes par rapport au type de livre dont il s’agit. J’ai trouvé une très grande mélancolie, qui mélangée à la satyre, produit une humeur à la lecture qui m’a beaucoup touché. Arnaud Laporte

J’ai beaucoup aimé le livre. Il est vrai qu’il se présente de façon très éclatée, alors même qu’il s’agit d’un roman d’initiation assez classique, en tout cas dans la forme. J’ai été assez surprise de lire aussi peu de « Sex & Rage », le livre à l’intérieur du livre est finalement un trompe l’œil, une satyre. Le livre a un mouvement aquatique assez doux de sac et de ressac. Lucile Commeaux

"Sex & Rage", d'Eve Babitz (Seuil)

Une série : "The Marvelous Mrs Maisel", une deuxième saison pleine d'humour

Amy Sherman-Palladino, créatrice de Gilmore Girls, a su merveilleusement se renouveler en inventant Miriam “Midge” Maisel, mère au foyer apparemment comblée dans le New York de la fin des années 50. Mais Midge est devenue de façon inattendue l’étoile montante du stand-up. On mourrait d’envie de retrouver Rachel Brosnahan et tout le cast parfait de cette série “marvelous”!

"The Marvelous Mrs Maisel", Saison 2, sur Amazon

