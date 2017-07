Springsteen, "il est connu, mais il est mal connu"

1999 Dans l'émission "Décibels" diffusée en 1999, Jeanne-Martine Vacher nous dessine le portrait du rocker américain Bruce Springsteen devenu star planétaire avec sa chanson "Born in the USA" sortie en 1984.

"Décibels" consacrait une émission-portrait sur Bruce Springsteen en 1999 avec le musicologue Richard Foxcroft. D'emblée, il affirme que Bruce Springsteen est certes "connu", mais selon lui "il est mal connu". Il insiste sur la nouveauté qu'a apportée le rocker avec sa chanson "Born to run" sortie en 1975 dont il raconte le contexte musical de l'époque.

Quand j'étais jeune, il y avait deux choses qui étaient mal vues chez moi : l'une, c'était moi et l'autre, c'était ma guitare. (Bruce Springsteen)

Il évoque notamment comment Springsteen a l'habitude de changer de cap après chaque tube. Il peut passer de chansons joyeuses et dansantes à des sujets plus sombres qui abordent le doute en soi, d'où l'on vient et où l'on va, sans que ses chansons soient pour autant autobiographiques : "Il devient un commentateur de la vie autour de lui."

Richard Foxcroft trouve que Springsteen "vieillit de façon utile" ce qui est assez rare chez les rockers, "il crée des portraits maintenant de plus en plus parlants" dans ses textes. Il revient aussi sur la chanson la plus connue mais mal comprise "Born in the USA", "c'est une chanson de défi, c'est rempli de colère".

Écouter Écouter Un portrait de Bruce Springsteen dans "Décibels" le 17/02/1999 sur France Culture. Un portrait de Bruce Springsteen dans "Décibels" le 17/02/1999 sur France Culture.

"Born in the USA", c'est une chanson de colère contre l'impuissance dans laquelle se trouve quelqu'un qui rentre du Vietnam et ne trouve pas d'emploi. C'est ça l'image de "Je suis né aux Etats-Unis". (Richard Foxcroft)