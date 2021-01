Variété française, pop, rock : la musique aide les Français à garder le moral

Un peu plus de 80% des Français interrogés estiment que la musique leur permet de s’évader pour oublier la crise sanitaire, selon une étude publiée ce lundi par l'association La semaine du son. Parmi les trois genres musicaux qui participent le plus à leur bien-être : la variété, la pop et le rock.

C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs et encore plus en cette période morose liée à la crise sanitaire. Le troisième lundi de janvier, en l'occurrence cette année le 18 janvier, est parfois considéré comme étant le jour le plus déprimant de l'année. L'expression du "Blue Monday" a été théorisée par une psychologue britannique en 2005 et est régulièrement repris par les médias, bien que souvent vu comme un concept marketing. Quoi qu'il soit, les lundis et les autres jours de la semaine sont maussades depuis le début de l'épidémie de coronavirus et les confinements successifs. Pour garder le moral, de nombreux Français font appel à la musique, comme le révèle un sondage réalisé par OpinionWay* pour l'association La semaine du son et publié ce lundi. Selon cette étude, trois-quarts des Français (74%) jugent que la musique leur permet de se défouler quand ils en ont besoin. Sans que les nouveautés musicales ne compensent vraiment la fermeture des lieux culturels. Aucun genre musical ne fait l'unanimité, mais trois d'entre eux se distinguent : la variété française, la pop et le rock.

La variété française plébiscitée comme musique bonne pour le moral

Aucun genre musical ne rassemble une majorité de Français, mais la variété française arrive en tête de classement : elle est citée par 47% des personnes interrogées pour ce sondage. Ce résultat confirme ainsi le dynamisme des artistes français au sein de l'industrie musicale mis en avant dans une étude publiée la semaine dernière par le Syndicat national de l'édition phonographique. Selon le SNEP, 19 des 20 albums les plus vendus en France l'année dernière sont des productions françaises chantées en français. Dans le top 5 des ventes, se trouve notamment le dernier album de Francis Cabrel, À l'aube revenant, sorti en octobre 2020. Parmi les albums les plus vendus en France en 2020 figurent également des artistes comme Vitaa et Slimane, Julien Doré mais aussi Vianney.

"La variété française nous ramène à la France, donc lorsque nous entendons quelqu'un chanter en français, cela nous ramène à nos bases, à nos fondements. Il n'y a pas de musique qui soit entendue sans affect", affirme Christian Hugonnet, le président de l'association La semaine du son, à l'origine de cette étude.

78% des personnes interrogées affirment que la musique leur permet de s'évader pour oublier les périodes de confinement. Pour les trois quarts d'entre elles, la musique rappelle également des souvenirs d'un temps plus insouciant.

C'est une manière de s'échapper également du monde dans lequel nous nous trouvons. Je crois qu'elle a toujours eu cette dimension-là. La musique, elle, est là aussi pour aplanir les difficultés et assouplir la rudesse de la vie.

Christian Hugonnet

La pop et le rock, au coude-à-coude

Après la variété française, les personnes interrogées plébiscitent la pop (31%) et le rock (29%) pour garder le moral. Ces deux genres musicaux séduisent 3 Français sur 10. Ces résultats mettent en lumière le succès de la pop, très écoutée en streaming. En France, parmi les chansons les plus écoutées sur les plateformes Spotify et Deezer, la chanson Blinding Lights de The Week-end arrive par exemple en deuxième position.

La pop figure même en tête des préférences des 18-24 ans pour se changer les idées. Le rap arrive en deuxième position pour cette tranche d'âge, alors qu'une majorité de Français (30%) le cite comme genre musical qui leur plombe le plus le moral. Le rap est même considéré comme "plombant" par 38% des 50 ans et plus. Ces résultats contrastent avec le classement des titres les plus écoutés sur les plateformes de streaming en 2020 : le rappeur Jul se trouve par exemple en tête avec Bande organisée. Les rappeurs Ninho et Graddur, eux, font partie du top 10 des musiques les plus "streamées" en France l'année dernière, selon le Syndicat national de l'édition phonographique.

Ce sondage semble enfin contredire le succès de la K-pop et du reggaeton, qui arrivent bonnes dernières des musiques qui redonnent le plus le moral en ces temps de pandémie.

* Sondage sur un échantillon de 1 008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.