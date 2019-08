Viktor Tsoï, géant du rock russe

Héros de la contre-culture soviétique, Viktor Tsoï est devenu à la fin des années 1980, la première rock star russe.

Enfant de Leningrad, Viktor Tsoï entre aux Beaux-Arts à 15 ans. Il quitte l’établissement un an après pour se consacrer à sa passion : le rock. Une musique condamnée à la clandestinité en URSS. Depuis les années 1960, pour être autorisé à se produire, il faut obtenir un label d’État, s’habiller correctement, et diffuser un message positif.

Viktor Tsoï choisit la scène alternative, qui fait vibrer la jeunesse soviétique des années 1980 à Leningrad. Le jour, il travaille comme chauffagiste dans un immeuble - un endroit transformé depuis en musée de l’underground -, la nuit, il se produit dans les appartements communautaires, des petites salles, et sur la scène du Rock club de Leningrad, qui ouvre ses portes en 1981 pour contrôler les activités underground de la ville.

À 20 ans, il fonde KINO, formation avec qui il restera toute sa carrière. Souvent comparé à un poète, il compose un rock inspiré des groupes de new wave anglais. En quelques années, il se fait un nom dans la contre-culture musicale. Et à la fin des années 1980, il explose au cinéma aux côtés d’un jeune cinéaste, Rachid Nougmanov.

Son deuxième film, L’Aiguille, (1988), va secouer le cinéma russe jusqu’en 1989. C'est le premier à traiter des drogues en URSS, un sujet tabou. Viktor Tsoï incarne le premier rôle, celui d'un vagabond en prise avec des trafiquants.

On n’a jamais imaginé avoir participé à la vie politique, on était habitués à vivre notre propre vie, c’était complètement underground, il n’y avait aucun lien avec l’art officiel ou la vie officielle politique. On a toujours pensé que ce film ne verrait jamais la lumière du jour, et que, comme beaucoup d’autres films, il allait être complètement interdit. Mais un an plus tard quelque chose se passait en URSS et tout d’un coup, pour les gens qui dirigeaient le pays, c’est devenu plus dangereux d’interdire quelque chose.

Rachid Nougmanov, réalisateur