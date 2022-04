Naufrage du Titanic, le témoignage d'une rescapée

voir( 3 min )

Edith Russell fait partie des rescapés du naufrage du Titanic. Le 10 avril 1912, cette Américaine de 32 ans embarque sur le paquebot réputé insubmersible. La journaliste mode voyage seule avec de très nombreux bagages chargés de vêtements de luxe européens.

Mais peu avant le voyage, la passagère avait consulté une voyante réputée à Paris, Madame de Thèbes qui lui avait fait une inquiétante prédiction.

En 1963, Edith raconte à la télévision française sa première impression, mélange de fascination et de crainte : "Nous sommes partis de Cherbourg et nous avons vu cet immense bâtiment allumé de presque 12 étages. J'ai d'abord eu peur parce que Madame de Thèbes m'avait dit la veille de mon départ 'Méfiez-vous, vous êtes à la veille d'une catastrophe'."

Le 14 avril au soir, Edith se trouve dans son salon de première classe lorsqu'elle perçoit les secousses d'une collision.

Edith Russell : "Le dimanche soir, comme on ne peut pas danser dans les bateaux anglais, d'ailleurs on ne fait rien du tout. J'étais dans le salon, en train d'écrire des lettres, à 23h30 lorsque j'ai subi un petit choc, mais pas grand-chose. Deuxième choc, plus fort et troisième choc, si fort que j'ai attrapé le lit. Alors je me suis demandé ce que c'était, je suis allée voir par le petit hublot et j'ai vu une grande chose grise, comme une maison, qui a glissé tout doucement par ma fenêtre."

Alors que le Titanic commence à pencher vers l'avant, à 00h25, l'ordre est donné d'évacuer les femmes et les enfants. Edith ne pense pas à prendre ses bagages, mais plutôt une peluche en forme de cochon, un porte-bonheur que sa mère lui avait offert après un grave accident d'automobile.

Edith Russell : "Un matelot m'a vu et m'a dit 'Eh bien Madame, vous ne voulez pas être sauvée ?' Il a jeté mon petit cochon, croyant que c'était mon enfant, dans le bateau de sauvetage. Je me suis dit : 'C'est la main de ma mère qui me conseille de suivre le cochon'."

Mais en raison de sa robe longue et de ses vêtements contraignant son mouvement, Edith ne peut pas sauter dans le canon.

Edith Russell : "Alors, un monsieur a mis ses mains avec un matelot, ils ont fait une espèce de chaise, comme on fait pour les enfants, je me suis assise, il m'a jetée, donc je suis tombée sur ma tête. Mon premier geste a été de chercher mon cochon."

Un peu plus tard, à 1h45 le matin du 15 avril, la journaliste se retrouve dans le canot 11 avec environ 67 autres passagers. Les rescapés regardent le paquebot sombrer et s'éloignent pour ne pas être aspirés. Edith raconte qu'elle s'est servie de son cochon pour distraire des enfants en pleurs.

Vers 8h du matin, le canot est secouru par le navire Carpathia. Ce n'est qu'une fois arrivés à New York que les rescapés réalisent l'ampleur de la tragédie.

Sur les 2 223 passagers et membres d'équipage, près de 1 500 ont péri.