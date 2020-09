Aux États-Unis, la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg enflamme les réseaux sociaux

#USA2020 | La mort vendredi de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est un événement majeur dans la campagne présidentielle. Donald Trump entend bien présenter une remplaçante très vite, et compte sur le Sénat pour valider son choix. Sur les réseaux sociaux, "RBG" est omniprésente.

Le décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, juge progressiste et féministe à la Cour suprême et figure politique majeure des États-Unis, laisse en suspens une question essentielle pour le pays : qui lui succédera ? Donald Trump a annoncé lundi qu'il suggérerait un nom vendredi ou samedi.

Le vote final (du Sénat) devra se tenir avant l'élection.

Car cette décision essentielle revient au Président, mais doit ensuite être validée par le Sénat. A 45 jours de l’élection présidentielle, les camps s'opposent : le Sénat doit-il ou pas étudier la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle juge à la Cour Suprême alors qu'un nouveau président, en l'occurrence le démocrate Joe Biden, pourrait être élu le 3 novembre ? Les démocrates militent pour attendre, et c'était également le souhait de Ruth Bader Ginsburg avant sa mort.

Côté présidentiel, on veut faire vite : Donald Trump a déclaré lundi sur Fox News :

Mais déjà, trois sénateurs républicains ont laissé savoir qu'ils n'approuvaient pas un choix avant l'élection, ce qui peut laisser supposer qu'ils refuseraient de prendre part au vote.



Cette campagne américaine est tellement hors norme que nous donnons la parole chaque semaine à un expert qui décrypte l'actualité politique sur les réseaux sociaux : John Villasenor, directeur de l'Institut de Technologie, Loi et Politique à UCLA (Université de Californie à Los Angeles), professeur et expert à la Brookings Institution.

Le décès de Ruth Bader Ginsburg fait l'effet d'une bombe dans le pays. En a-t-il été de même sur les réseaux sociaux ?

Oui, les hashtags #RBG et #SupremeCourt ont été les tendances du week-end, avec un énorme pic samedi dès l'annonce du décès de Ruth Bader Ginsburg (surnommée RBG). C'est LE tournant de la campagne présidentielle. La mort de Ruth Bader Ginsburg va avoir un impact sur les États-Unis pour des décennies. Le déferlement a été incroyable. Mais ce que l'on constate en priorité, c'est que étonnamment, il n'y a pas eu de théories du complot autour de la mort de ce décès. Habituellement pendant cette campagne, les théories du complot sont omniprésentes. Et les réseaux sociaux hébergent une multitude de fausses informations.

Comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait pas eu de théories du complot autour de sa mort ?

Je pense que c'est parce que la personnalité de Ruth Bader Ginsburg était unique, et qu'elle a eu une profonde influence sur ce pays. C'était un modèle pour de très nombreuses personnes ici, et non pas juste dans le monde judiciaire. Elle a eu un impact sur des générations entières.

Sur les réseaux sociaux, son influence est évidente. La population a fait part de sa tristesse. Mais bien entendu il y a aussi beaucoup d'inquiétude liée à ce décès. Au delà des hommages, c'est la société américaine toute entière qui est directement concernée par ce décès parce que son remplacement est crucial. Si Donald Trump nomme un républicain conservateur et que ce choix est ensuite validé par le Sénat, eh bien ce juge exercera potentiellement pendant des décennies.

Et sur les réseaux sociaux, les opinions contradictoires sur le moment auquel il faudrait que le Président propose un.e remplaçant.e sont légion.

Cela dit, c'est bel et bien une prérogative du Président de remplacer les juges de la Cour Suprême. Donald Trump est donc dans son plein droit.

Mis à part le décès de Ruth Bader Ginsburg, cette semaine a été particulièrement chargée en matière d'informations liées à la campagne présidentielle... et donc sur les réseaux sociaux

D'autres événements cette semaine effectivement démontrent ce que je vous disais auparavant. Cette semaine a été marquée par l'utilisation et le partage d'informations manipulées par les deux équipes de campagne : d'un coté Donald Trump a retweeté une fausse information sur Joe Biden. Et l'équipe démocrate a également utilisé contre Donald Trump de vraies images mais en les détournant et en falsifiant le contexte.

Tout d'abord donc, Joe Biden s'est rendu à un meeting, et sur l'estrade, il a diffusé sur son téléphone portable la chanson Despacito de Luis Fonsi (qui se trouvait d'ailleurs dans la salle) :

Mais un compte pro-Trump, The United Spot, a remplacé la bande-son par Fuck tha Police du groupe N.W.A, prévenant : "Joe Biden a un truc à dire, et ce n’est pas bon".

Donald Trump a alors retweeté ce message truqué, demandant : "De quoi s’agit-il ?"

Des internautes, eux, n'ont pas été dupes et ont immédiatement réagi au retweet de Trump, comme celui ci-dessous affirmant :

C'est une vidéo montée. C'est un média manipulé. Ceux qui la partagent essaient de tricher à l'élection. POINT FINAL.

Depuis, Twitter a fait retirer le tweet de Donald Trump, au nom de la lutte contre les fake news.

Mais il n'y a pas que les républicains pro-Trump qui partagent des fake news ! La preuve : cette vidéo de Donald Trump "errant sur la pelouse, semblant désorienté" a été vue plus de 20 millions de fois :

Or, il manque la fin de la vidéo pour comprendre qu'apparemment Donald Trump attendait que son épouse Melania arrive pour l'accompagner :