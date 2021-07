Comment Amazon influence la culture

Amazon n'a aujourd'hui plus rien à voir avec le petit site de vente de livres à distance lancé par Jeff Bezos en 1994. La multinationale contrôle aujourd'hui des pans entiers de la création culturelle mondiale avec ses filières : Amazon Prime Video, Amazon Music, Amazon Studios, Kindle, Audible etc. Une domination économique qui pose la question de son influence sur l'offre culturelle internationale.

Je dirais que le plus grand effet a été de transformer notre vie culturelle en quelque chose de très atomisé, d’isolé, d’antisocial, quelque chose de très souvent chez soi, devant un écran. Alec MacGillis, auteur de l'enquête "Le système Amazon"

La part d’Amazon dans les ventes de livres est juste extraordinaire. Cela représente au moins 50% ou plus : c’est juste énorme.

Amazon est devenu très puissant en tant que producteur et diffuseur de films et de séries. L'entreprise a influencé la représentation de ses travailleurs dans le film oscarisé "Nomadland", réalisé en 2020 par Chloé Zhao.

On a pu voir leur domination dans l’industrie du film d’une autre façon cette année avec “Nomadland”. La représentation de l’entreprise dans ce film a été étrangement sympathique, comparée à celle du livre "Nomadland", sur lequel se base le film.

Ce qu’il s’est passé est plutôt évident : les producteurs voulaient tourner des scènes dans un véritable entrepôt Amazon. Amazon leur a donné le feu vert. Finalement, ce qui se dégage de ces scènes est beaucoup plus bénin sur les conditions de travail dans les entrepôts Amazon comparé à ce que le livre montrait.

Et bien sûr, c’est une dynamique différente que lorsqu’Amazon choisit quels films seront produits à travers leurs studios. Pour moi, c’est un autre signe de leur immense pouvoir et domination. Alec MacGillis, auteur de l'enquête "Le système Amazon"

Aux États-Unis, la commission qui combat la création de trusts (_Federal Trade Commissio_n, FTC) a dans le viseur l'expansion d'Amazon depuis son rachat en 2021 des studios de cinéma Metro Goldwyn Mayer (MGM).

La FTC voit ça comme un risque réel qu’Amazon devienne trop puissant et trop invasif dans le secteur de la culture. Il y a de plus en plus d’exemples dans la presse qui montrent qu’Amazon utilise sa domination dans un marché pour devancer des concurrents dans un autre.