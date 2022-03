Elden Ring explore le monde ouvert, dans le box office de la culture

Cette semaine au programme du box office de Soft Power : la sortie d'"Elden RIng" chez FromSoftware, le nouveau "Maigret", le lancement de "Totems" sur Amazon Prime Video, et le retour de Florence and the Machines.

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Le nouvel opus de FromSoftware, en collaboration avec Georges R.R. Martin

Elden Ring est sorti en fin de semaine sur XBOX One, PS4, PS5, PC, bref sur la plupart des consoles sauf Nintendo. Les files d'attentes étaient longues vendredi pour ce lancement très attendu, et beaucoup de pré-commandes avaient été faites en magasins de jeu vidéo ou en ligne. Invention du studio japonais FromSotware auquel s’est associé comme auteur Georges R.R.Martin, l’écrivain de Games of Thrones. L’intrigue n’est pas passionnante, mais là n’a jamais été le point fort des jeux de la franchise des Souls et ses spin-off. Cela dit, le studio japonais offre ici une suite ambitieuse et prend des risques en proposant pour la première fois un jeu en monde ouvert. Le gameplay reste exigent, et l’univers est touffu tandis que l’ouverture permet de sortir des chemins contraints en offrant un grand nombre d’options. Nous aurons les premières indications des ventes GFK dimanche prochain, qui s'annoncent très bonnes. Relevons toutefois que les joueurs ont déplorés de nombreux bugs. Une mise à jour est déjà sortie hier, allongeant la liste des jeux ambitieux qui semblent sortir sans être complètement terminés.

Le classement GFK des ventes de la semaine, catégorie jeux vidéo.

L'écart entre Pierre Lemaître et Nicolas Mathieu se resserre dans le classement des ventes

Pierre Lemaitre et Nicolas Mathieu : bataille pour la première place du podium entre ces deux anciens Goncourt, Pierre Lemaitre est numéro 1 cette semaine et Nicolas Mathieu numéro 2 alors qu'il était plutôt loin derrière, il remonte la liste des meilleures ventes, va-t-il doubler Pierre Lemaitre ? En volume, en tout cas, les deux titres phares de ce mois de février se rapprochent.

Le classement GFK des ventes de la semaine, catégorie fiction.

Un nouveau "Maigret" en salles

Bon début pour Maigret mercredi avec 58.000 entrées pour ce seul jour sur 585 écrans. Le film sort la mauvaise semaine pour Gérard Depardieu, qui est citoyen russe qui a été étrillé sur les réseaux sociaux pour son soutien au dictateur russe Vladimir Poutine... La comédienne Macha Méril, par exemple, originaire d’une famille russe qui a vécu en Ukraine, s’est révoltée contre le comportement de Gérard Depardieu.

Amazon Prime Video lance sa seconde production originale !

On s’arrête un instant sur Totems, la nouvelle production originale française d’Amazon Prime, la deuxième après Mixtes, l’an dernier. Totems est un thriller historique efficace dans ses effets et son rythme, et l’intrigue de la bombe orbitale, au cœur de la guerre froide semble malheureusement d’actualité en ce dimanche de menace nucléaire à peine larvée.

Seule chose à déplorer, comme le souligne très justement Audrey Fournier chez Le Monde, l’effort relatif dans l’écriture des personnages féminins, un peu engoncés dans leur rôle d’épouse délaissée et de jeune passionnée dont la romance serait un moyen de sauver sa vie. Cependant, la série reste bien écrite par Juliette Soubrier et Olivier Dujols, épaulés par de beaux noms : François Uzan (Lupin), Julien Ascutter (OVNI(s)), et se laisse regarder avec plaisir, dans la perspective toutefois d’une plongée dans la Guerre Froide sans grande révolution.

Florence and the Machine revient avec "King"

Ce nouveau single de Florence and the Machine apporte enfin un peu de bonheur dans un monde de brute : Florence Welch met sa famille avant sa carrière et son inspiration avant son travail, dans un nouveau single intitulé King.

