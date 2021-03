En 2021, Arsène Lupin trompe toujours la mort

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Hachette a réussi un très joli coup. En collaboration avec Netflix, la maison d’édition française a réédité début janvier Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, 9 nouvelles de Maurice Leblanc qui date de 1907. Et rien n’a été laissé au hasard – jusqu’au choix de la couverture, qui ressemble exactement au livre que tient Omar Sy dans la série. Résultat : les ventes d’Arsène Lupin ont atteint 50 00 exemplaires en deux mois.

La raison du succès de Lupin, en série ou en livre, c’est sans doute le héros lui-même. Arsène Lupin, c’est celui qui maitrise l’art du masque et du maquillage. C’est le héros qui change constamment d’identité, altérant jusqu'aux traits de son visage. Voilà pourquoi il résiste si bien au temps : il y a quelque chose d’un héros antique en Lupin, mythologique même - l’art de la métamorphose, c’est bien le pouvoir des dieux grecs. Lupin se fait capitaine en 1903, baron en 1908... et balayeur en 2021. Une fluidité qui l’emmènera loin : en 2050, il y aura peut-être, qui sait, un cyborg Lupin ?

Delphine Horvilleur : la femme qui murmurait à l'oreille des morts

Tout le monde n’est pas un demi-dieu grec. Heureusement, pour les simples mortels, il y a l’essai de Delphine Horvilleur, la femme rabbin (ou doit-on dire rabbine ?) : Vivre avec nos morts : petit traité de consolation. Le livre est 3ème au classement des ventes Essais chez Gfk. Dans Vivre avec nos morts, Horvilleur médite sur ses expériences auprès de familles accompagnées pendant leurs funérailles et leur deuil. À ceux qui voudraient cacher les morts à tout prix, les tenir à distance, Horvilleur rappelle doucement : “On emporte nos morts partout avec soi.” Apprendre à écouter les morts, voici son conseil précieux - d’autant plus précieux quand on sait que le taux de mortalité en France a grimpé de 9% en 2020, d’après l’INSEE.

En jeux-vidéo, les fantômes du passé reviennent eux aussi, avec autant de succès. Super Mario 3D World Bowser Fury, les héros canoniques de Nintendo, très loin devant la concurrence, à la première place des ventes consoles.

Au cinéma, direction la Chine, pour un autre voyage dans le temps. La comédie locale Hi Mom écrase le box office chinois, depuis 20 jours consécutifs, avec 783 millions de dollars de recettes, selon le site IMDB. Dans Hi Mom, une jeune femme perd sa mère dans un accident. Travaillée par le remords, l'héroïne voyage dans le temps, 40 ans en arrière, pour devenir l’amie de sa mère. Cette semaine dans le box office, les morts sont donc bien vivants - et font du chiffre, beaucoup de chiffres.

La morale de l’histoire, c’est que comme les Chinois, comme Horvilleur, et comme Lupin, il faut réussir à vivre avec la mort sans être triste. Quoi de mieux qu’une fin musicale alors, avec telepatía, de Kali Uchis. Première du VIRAL 50 de Spotify, la chanteuse a été massivement reprise sur TikTok, et la voilà bien installée au sommet des classements, tranquilo.

