Face au Covid-19, l'agilité des solutions issues de la société civile

Face au Covid-19, l'Etat n'est pas seul. La "société civile" peut aussi apporter son concours et des initiatives récentes l'ont prouvé : Covid Tracker, Covid Liste, Vite ma dose... Autant de projets qui aident au quotidien les Français à mieux s'informer et à se vacciner plus vite. Les créateurs de ces solutions vantent l'agilité et la créativité dont ils font preuve mais refusent l'aide des pouvoirs publics, qui fournissent déjà un accès aux données sur la pandémie.

Elias Orphelin a 22 ans, il est analyste marketing dans un grand groupe européen où il termine son apprentissage. Mais en dehors de ses horaires de bureau, il fait aussi partie des dizaines de bénévoles qui font tourner "Covid Tracker", un site d'information sur les chiffres clefs de la pandémie. Avec d'autres, il a eu l'idée le mois dernier de lancer un "hackathon Covid", un événement qui réunit toutes ces bonnes volontés sur deux jours afin de faire avancer encore plus vite toutes les bonnes idées. Il revient dans cette interview sur l'origine de son engagement et sur la méthode de ces bénévoles innovants.

Comment est né votre engagement dans toutes ces initiatives ?

Il y a un an, même plus d'un an maintenant, on a tous commencé à essayer de trouver des solutions dans notre coin. Guillaume Rozier [créateur de Covid Tracker], moi et d'autres étions "branchés statistiques", avec la volonté de faire de la pédagogie sur les données relatives à la pandémie. Mais d'autres étaient médecins et s'occupaient de partage des bonnes pratiques pour ne pas transmettre le virus. Des entreprises ont aussi participé et depuis un an, des écosystèmes se sont fédérés de manière plus ou moins reliée avec les associations qui travaillent sur les datas, des collectifs de chercheurs, des collectifs de soignants... Avec beaucoup d'échanges entre ces différents écosystèmes et beaucoup de bienveillance parce que tout le monde essaye à sa manière de trouver des solutions à la crise. L'objectif désormais est de fédérer tous ces travaux qui se font sur plein de sujets différents.

Quels sont ces collectifs avec lesquels vous travaillez ?

Côté soignants, il y a par exemple "Du côté de la science", qui est un collectif de médiateurs scientifiques avec des médecins, des personnes qui travaillent dans le monde de la santé, dans le monde de la recherche : ils travaillent plutôt sur l'aspect sanitaire. Mais il y a aussi des chercheurs sur d'autres aspects que l'épidémiologie, par exemple le groupe "mode COF 19", un groupe transversal qui travaille sur le hackathon. Il y a des associations qui sont très "orientées data", par exemple "Data for Good" ou "Datactiviste", qui, logistiquement, organisent l'événement. Il y a aussi des entreprises ou des fédérations d'entreprises : par exemple, le collectif Codata, qui veut travailler pour lutter contre la pandémie. Il y a aussi des écoles : l'Ecole 42, par exemple, des masters spécialisés. Il y a vraiment tout un écosystème très large, très pluridisciplinaire.

La société civile apporte des solutions qu'on ne trouverait pas autrement ?

C'est une approche à laquelle je crois dur comme fer. C'est pour cela que je travaille dans le projet Covid Tracker depuis plusieurs mois, parce que je pense que les citoyens ont un rôle à jouer, car ils sont extrêmement innovants, créatifs, etc. Pour "Vite ma dose" ou "Covid liste", en une semaine chrono, tout était monté de A à Z entre l'idée et le lancement "live" de cette solution. Cela signifie qu'il y a 40 développeurs bénévoles qui vont passer leurs nuits à travailler là dessus avec une flexibilité incroyable, des idées extrêmement innovantes, un mode de travail très moderne.

Je pense que les citoyens ont beaucoup à apporter quand on voit des initiatives comme celle-là. Après, cela ne peut pas se substituer au gouvernement, à un moment, des questions de responsabilité et de financement se posent.

La stratégie de l'Etat ne peut pas être de laisser faire les bénévoles sans rien faire derrière. En revanche, l'Etat peut s'emparer de ces solutions, les financer ou fournir la logistique.

Pourquoi lancer ce "Hackathon Covid" aujourd'hui ?

J'en suis à l'origine mais c'est une idée collective dont on discutait avec plusieurs personnes. Nous sommes tous impliqués pour lutter contre la pandémie, mais un an après son déclenchement, nous sommes marqués par le fait d'être encore à des niveaux extrêmement hauts de circulation du virus, de constater encore une saturation hospitalière. Cela fait un an mais on n'a pas progressé. On est toujours au même niveau et donc on a eu cette envie de travailler ensemble et différemment car des projets sont arrivés à terme. Que ce soit les projets de recherche, les projets des citoyens, les projets du gouvernement, les choses étaient plus mures. Par exemple, il y a un mois avec Covid Tracker, on s'est mis à travailler avec Météo France sur les impacts de la météo sur la transmission du virus ; pour essayer de faire quelque chose ensemble avec de la pédagogie à ce sujet. Et puis il y a des initiatives qui se sont montées, Covid Liste ou Vite ma dose, qui allaient au delà de la pédagogie. Cela devenait vraiment des outils dans la lutte contre la pandémie grâce à une facilitation de la vaccination.

On a fait quelques tweet en disant "tiens, est ce qu'on pourrait pas imaginer ça" et la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique nous a écrit :"si jamais vous vous décidez de mener ce projet, sachez que nous serons capables de vous accompagner et de nous occuper de la partie logistique, etc". C'est très intéressant parce qu'en un an, on a travaillé pour essayer de répondre à la pandémie avec nos moyens. On n'avait jamais eu de propositions de soutien de la part des autorités.

Être indépendant est très important pour nous, ne pas être liés à un message politique. Mais il y a toujours un moment où une solution doit être accréditée, financée et soutenue par le gouvernement, si on veut la déployer à très large échelle.

On fait donc cet événement en étant accompagné par les pouvoirs publics, sans pour autant tomber dans ce qui ne serait que de la communication politique. Les planètes se sont alignées, beaucoup de projets se sont mis à converger et ça s'est monté extrêmement vite.

Et qu'est ce qu'un hackathon au juste ?

A l'origine, c'est un terme qui désigne un moment durant lequel les participants vont faire un marathon pendant un temps très long et de manière très intense, travailler sur un sujet en essayant de le "hacker" et donc de trouver une solution : une porte dérobée. Au départ, c'est plutôt orienté programmation et cybersécurité. Pour le hackathon covid, on le voit de manière un peu plus large, avec des sujets qui n'ont pas ou peu à voir avec avec le développement informatique, qui sont presque philosophiques. Par exemple, qu'est ce vraiment une victime du Covid-19 ? Ce qu'on garde de l'idée de hackathon, c'est la volonté de travailler ensemble en faisant appel à l'intelligence collective et en essayant de trouver des solutions concrètes et de poser les pierres de collaboration future entre ces citoyens, ces entreprises et ces chercheurs qui ont envie de travailler ensemble.

Et concrètement, cela se déroule comme dans un salon avec des stands et des conférences, des thèmes de discussion ?

Oui mais l'événement est virtuel, Covid-19 oblige. Cela ressemble à une sorte de jeu vidéo : chacun a son petit avatar, avec la coupe de cheveux que je veux, etc. Il y a un grand espace, une grande salle virtuelle dans laquelle on se déplace, et puis, quand on passe à côté d'une table où travaille, par exemple, le groupe qui veut réfléchir à la cartographie des commerces de proximité, on peut choisir de s'asseoir à cette table et discuter avec les personnes, les écouter. Des personnes membres de la cellule de vaccination, du ministère de la Santé ou de l'ARS seront présentes. C'est vraiment comme un événement physique mais avec les petits personnages virtuels.

Ce qu'on espère, c'est que les données qui seront ouvertes pour le hackathon vont générer de l'émulation intellectuelle. Aujourd'hui, il y a quatre grands défis auxquels on veut répondre : mieux suivre les effets de long terme et en direct de la pandémie, et donc mieux accompagner les victimes, fluidifier la campagne de vaccination, trouver des manières un peu différentes de suivre l'évolution de la pandémie, mieux mesurer les risques et favoriser davantage les comportements vertueux face aux virus. Pour chaque défi, les personnes peuvent proposer des projets qui vont traiter un point particulier. On ne va pas, en 48 heures, révolutionner la manière dont la vaccination fonctionne en France mais c'est à chaque fois des petits morceaux d'amélioration.

On espère que des choses vont naitre mais ce serait une erreur de partir en se disant que le but est de refaire "Vite ma dose" ou un "Covid Liste".

L'objectif est vraiment que les personnes identifient un problème et essaient de trouver une solution, qui peut être technique avec une application, un site Internet, mais qui peut être aussi une réponse organisationnelle, sans avoir une seule ligne de code tapée.

Et tout cela est possible grâce à la politique d'ouverture des données décidée par les autorités ?

Clairement ! Covid Tracker ne servirait à rien si le gouvernement ne publiait pas de données. Donc effectivement, la base est toujours la publication des données. Ce hackathon, comme la plupart des initiatives se fait dans une démarche d'open data, des données qui sont ouvertes par les autorités.