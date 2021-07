La Récré à Sons : les podcasts pour enfants de France Culture à portée de voix !

Les meilleurs podcasts pour enfants sont à retrouver quand vous le voulez sur vos assistants vocaux : lancez la Récré à Sons et découvrez des histoires à écouter mais aussi de l’information à hauteur d’enfants pour s’amuser, apprendre et rêver.

"Alexa, lance la Récré à Sons"

Sur tous vos appareils équipés d'Amazon Alexa, il vous suffit de dire "Alexa, lance la Récré à Sons" pour permettre aux enfants de vivre une expérience sans écran et spécialement conçue pour eux.

Une attention particulière a été portée à l'univers sonore, le ton et le vocabulaire pour que les enfants de plus de 4 ans puissent naviguer par la voix et en toute autonomie au sein de leurs podcasts Radio France favoris.

Plus de 250 épisodes pour s'amuser, apprendre, découvrir et rêver.

Avec la Récré à Sons il vous suffit de tendre l’oreille pour retrouver sans plus attendre votre reporter favori dans Les Aventures de Tintin ou bien découvrir les autres podcasts pour enfant des chaînes de Radio France : Oli de France Inter, Salut l'info de franceinfo, Le Confin des contes de France Bleu…

Les enfants pourront s'évader dans des histoires extraordinaires, rêver, découvrir le monde qui l'entoure ou apprendre selon ses envies et en toute autonomie !