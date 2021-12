Le Meilleur des mondes de François Saltiel en partenariat avec Usbek & Rica

Émission spéciale diffusée vendredi 31 janvier à 21h sur France Culture

Chaque vendredi à 21h, l’émission de France Culture Le Meilleur des mondes lancée par François Saltiel en septembre, propose de mettre le futur en débat et de questionner les nouvelles technologies qui reconfigurent notre société. De la fiction à la réalité, de l’utopie à la dystopie et de la promesse d’un monde meilleur au "Meilleur des mondes" d’Huxley ; la frontière est ténue. Une exploration menée chaque semaine autour de trois invités.

Le 31 décembre, le thème de l'émission sera "Des robots émotionnels à la souveraineté numérique : dessinons le futur" avec autour de François Saltiel :

- Tariq Krim, pionnier du web, entrepreneur et ancien vice-président du Conseil national du numérique

- Laurence Devillers, spécialiste des interactions homme-machine, professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS

- Blaise Mao, rédacteur en chef du magazine trimestriel Usbek & Rica, à l'occasion de la parution du livre anniversaire des 10 ans du média.

Le livres des 10 ans d'Usbek & Rica : Futur. À peu de choses près...

Préface d'Hervé Le TellierCollection Albums Beaux Livres - Hoëbeke, Gallimard

Retour sur une décennie de folie !

En 2021, nous avons basculé dans une nouvelle décennie, pleine de promesses et d’incertitudes.

Pour comprendre le monde dans lequel vivront les prochaines générations et inventer pour elles un futur enthousiasmant, mieux vaut savoir d’où l’on vient.

À l’occasion de son dixième anniversaire, Usbek & Rica, le média qui explore le futur, regarde dans le rétroviseur et dresse le bilan d’une décennie complètement folle, où l’on aura eu autant d’occasions de s’émerveiller que de sombrer dans la déprime. Des fusées d’Elon Musk au porte-biberon pour smartphone, du transhumanisme au chamanisme, du succès de Pokémon Go aux promesses du Bitcoin, retour sur ces années qui ont marqué le vrai basculement dans le XXIe siècle.