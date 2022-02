"Légende Pokémon: Arceus" : fragile équilibre entre nostalgie et innovation, dans le box office de la culture

Cette semaine au programme du box office : retour sur la sortie du jeu Pokémon le plus précommandé de l'histoire de la franchise, l'enquête de Victor Castanet en tête des essais, le retour de Pierre Lemaître, "Les Jeunes Amants" au cinéma, "Halo" sur Paramount Plus, et un podcast original !

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

"Légendes Pokemon : Arceus" : succès commercial indéniable pour un jeu qui s'aventure dans un nouvel équilibre entre sa version originelle et innovations

Cette semaine, on ne pouvait évidemment pas passer à côté du très attendu Légendes : Pokémon Arceus, dernier né de la franchise japonaise créée dans les années 90 sorti cette semaine sur Switch. Il explose littéralement les ventes puisque d’après l’Institut GFK, le jeu - qui se classe bien sûr premier des ventes France de la semaine - s’est vendu 33 fois mieux que le second du podium. Jeu le plus précommandé de son histoire, impossible de ne pas se pencher sérieusement sur le sujet !

Basé sur la capture des Pokémon, le combat est cette fois-ci relégué au second plan, ce qui étonne au début mais le joueur se prendra rapidement au jeu d’essayer de tous les attraper - le slogan est plus que jamais d’actualité ! Exit donc la stratégie de remplir sa sacoche de 6 Pokémon pour ensuite passer tous les combats en force jusqu’à la fin de l’aventure. On retrouve ici un peu du plaisir de l’errance et de la promenade des jeux originels.

Les stratèges ont de grandes chances d’être déçus, notamment par la suppression des mécaniques "objet" et "talent" mais le jeu aura en revanche une vrai chance d’attirer les joueurs plus occasionnels, peut-être plus sensibles à la nostalgie ambiante que m mobilise le jeu.

Graphiquement, ce n’est pas parfait : nombreuses ont été les plaintes de joueurs cette semaine sur les réseaux sociaux, au sujet de textures franchement datées (les sols reprennent un aspect carton pâte) et du vide parfois béant de la map (exit les belles forêts, c’est à peine si l’on a le droit à quelques groupements de buissons !) qui rappelle cette fois un peu trop les débuts du jeu sur Gameboy, à l’heure où les moyens mis sont bien supérieurs et les technologies en la matière ont évolué et permettraient un univers bien plus foisonnant.

Compliqué donc de faire l’unanimité, entre rappels des débuts du jeu et innovation, mais on note toute de même que c’est rafraîchissant de voir un jeu qui explore de nouvelles possibilités , remet en question ses mécaniques - mème celles qui sont appréciées- pour tenter de vraies variations lors des nouvelles sorties !

La mauvaise gestion des EPHADS dénoncée dans un essai aussi glaçant que populaire cette semaine...

L’essai qui se vend le plus en ce moment est bien sûr celui de Victor Castanet, Les Fossoyeurs chez Fayard qui décrit la mauvaise - très mauvaise - gestion de certains EPHADS. Le livre est n°1 des ventes en non fiction cette semaine, loin devant tous les autres essais…

À RÉÉCOUTER Réécouter Dans l'enfer des maisons de retraite écouter ( 28 min) 28 min Les Pieds sur terre Dans l'enfer des maisons de retraite

Et puis il y a un autre essai dont on parle, bien qu’il ne soit pas rentré dans les meilleures ventes GFK car il n’est sorti que ce mercredi : c’est celui de Michaël Fœssel sur la gauche qui a cessé de célébrer le plaisir, valeur refuge des années 1960 et 1970, le « jouir sans entraves », désormais rejeté par les wokes, les veggies et autres écologistes rouges ! La gauche est devenue moraliste, culpabilisatrice, puritaine et sectaire - elle ne fait plus rêver. Quartier rouge, c’est le titre de cet essai de Michael Fœssel aux PUF.

Houellebecq dépassé par le nouveau roman de Pierre Lemaître, "Le Grand Monde, les années glorieuses"

Ça bouge enfin dans le box-office en fiction, la rentrée littéraire de l’hiver 2022 ayant été jusqu’à présent trustée par Michel Houellebecq - que voici dépassé cette semaine, selon notre partenaire le baromètre GFK par Pierre Lemaître et son nouveau roman Le Grand Monde, les années glorieuses chez Calmann-Lévy. Très fort démarrage pour ce roman du prix Goncourt 2013. Bon départ également de Connemara, non pas de Michel Sardou mais de Nicolas Mathieu chez Actes Sud. Le livre est sorti ce mercredi et nous aurons des chiffres plus précis dimanche prochain. Et entre temps, on l’aura lu !

Prendre le pouls du cinéma français

Après de nombreuses semaines concentrées sur le cinéma américain, retour au cinéma français avec, selon notre partenaire CBO Box Office, le bon démarrage en France du film Les Jeunes amants qui enregistre plus de 25.000 entrées en premier jour ce mercredi sur 296 écrans : on le sait, le film raconte une histoire d’amour entre un jeune quarantenaire, Melvil Poupaud, et une femme plus âgée, la sublime Fanny Ardant. "Arthur Rambo", en revanche, de Laurent Cantet, fait un score décevant en première journée France.

Un oeil sur les plateformes, avec une bande-annonce pour une série dérivée du jeu vidéo "Halo" sur Paramount Plus

La série ne commencera qu’en mars mais la bande annonce a été lancée cette semaine : Halo était un jeu vidéo qui va donc devenir une série au moment où Sony rachète cette semaine les studios Bungie, producteurs à l'origine de la série de jeux vidéo Halo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À suivre...un podcast et un documentaire sur le pape François

Deux suggestions cette semaine, concernant d’abord un podcast original à écouter sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France : Une histoire de l'Internet signée par le journaliste Julien Le Bot qui s’intéresse à Internet. C’est un podcast original qui a été lancé jeudi et qui revient sur les grandes dates de l’histoire d’internet : une série en 8 épisodes de 14 minutes.

Egalement, un film documentaire sur le pape François, qui vient d’avoir 85 ans, et qui fêtera l’an prochain ses 10 ans à la tête de l’église romaine : le film est signé par Constance Colonna-Cesari, grande spécialiste notamment de la diplomatie vaticane, et qui raconte dans ce documentaire « les dernières batailles du pape François », entre ses ennemis qui veulent son départ et ses amis qui lorgnent sa succession : le film sera diffusé sur LCP ce mercredi soir à 20h30.

CE BOX OFFICE EST ISSU DE L'ÉMISSION "LA POLITIQUE CULTURELLE DE SAINT-ÉTIENNE" DU 6 FÉVRIER 2022.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour mieux la comprendre, notre radiographie de la génération Z. Pour une nouvelle éthique de la musique en streaming, nos conseils pour se réapproprier sa musique. Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.

••• Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Soft Power, France Culture, 116 avenue du président Kennedy 75016 PARIS ou par email directement à l'adresse marcelo.velit@radiofrance.com.