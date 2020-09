Les réactions au livre de Bob Woodward "Rage" sur les réseaux sociaux, symboles d'une Amérique divisée

#USA2020 | Le livre du célèbre journaliste Bob Woodward sort ce mardi aux Etats-Unis. "Rage" comporte de nombreuses révélations sur le Président Donald Trump. L'ouvrage est devenu une tendance sur Twitter. Analyse de John Villasenor, enseignant à UCLA et membre du think tank Brookings Institution.

Le nouveau livre de Bob Woodward sur Donald Trump est publié ce mardi aux États-Unis. Intitulé Rage, il est signé du célèbre journaliste d’investigation qui est à l’origine des révélations du Watergate (avec son collègue Carl Bernstein) qui ont fait tomber le Président de l'époque Richard Nixon en 1974.

"Rage" est un nouveau brûlot contre le Président en poste. On y apprend notamment que Donald Trump a été prévenu très tôt de la dangerosité du Covid-19 et en a minimisé la gravité devant les Américains. Dès le 7 février, il le reconnaissait lors d'une conversation avec le journaliste. Bob Woodward a enregistré plusieurs conversations téléphoniques qu'il a eues avec le Président pendant plusieurs mois.

Le livre, dont les bonnes feuilles ont été publiées la semaine dernière dans le New York Times, a très vite fait la une des médias. Il est également devenu une tendance sur Twitter.

• Crédits : John Villasenor

Interview avec John Villasenor, directeur de l'Institut de Technologie, Loi et Politique à UCLA (Université de Californie à Los Angeles), professeur et expert à la Brookings Institution.

Deux hashtags, #TrumpKnew et #TrumpLiedPeopleDied sont nés sur Twitter quelques heures après la publication des extraits du livre dans le New York Times. Ils font référence aux propos de Donald Trump enregistrés par Bob Woodward où, dès le mois de février, il admet qu'il connait la dangerosité du Covid-19... Pourquoi cela déchaîne-t-il autant les passions ?

Le livre a reçu beaucoup d'attention auprès du public car bien sur en ce moment tout prend de l'ampleur. De plus, sur ce sujet, tout le monde se souvient des déclarations de Donald Trump pendant des mois : "Oui, les États-Unis gèrent bien la crise", "Nous sommes les meilleurs", "Le virus disparaîtra très vite et tout d’un coup", "N'oublions pas que nous perdons des milliers d’Américains chaque année de la grippe"...

Sauf que l'on découvre que le 7 février il dit au téléphone à Bob Woodward :

Vous n’avez qu’à respirer et c’est comme ça qu’il se transmet. C’est un truc très épineux, très délicat… Et il est bien plus mortel que les grippes les plus graves.

L'inquiétude c'est qu'il a continué quasi simultanément à dire au public "tout va bien aller", "le coronavirus est sous contrôle aux Etats-Unis" etc.

À RÉÉCOUTER Réécouter Nouvelle polémique sur la gestion désastreuse de la crise sanitaire aux Etats-Unis écouter (24 min) 24 min Journal de 12h30 Nouvelle polémique sur la gestion désastreuse de la crise sanitaire aux Etats-Unis

Tout devient politique ces jours-ci aux Etats-Unis n'est-ce pas ?

Oui, c'est une conséquence de notre époque, mais c'est aussi lié au fait que tout est vu à travers le prisme politique en raison de cette campagne. Le Président Trump est très unique en termes d'attention, de controverses et de fortes réactions, qui ont été générées sur les réseaux sociaux. Ce large intérêt pour la politique concerne tout le monde.

Cela dépasse largement des personnes passionnées par la politique, l'intérêt pour la politique s'est répandu à tout le monde. Où que vous regardiez, les médias traditionnels ET les réseaux sociaux vous inondent d'informations. Vous ne pouvez pas y échapper. L'attrait pour la politique transcende toutes sortes de groupes sociaux. Il n'y a pas que les intellectuels qui soient intéressés, que ce soit à gauche ou à droite.

La gauche est-elle davantage mobilisée sur les réseaux sociaux ?

Gauche et droite ont un investissement équivalent dans le domaine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez un même fait commenté de manière totalement différente à gauche et à droite. Par exemple, les aveux de Donald Trump sur le fait qu'il savait depuis février que le virus était très dangereux.

Pour les démocrates, cette révélation dans les enregistrements de Bob Woodward sont une bombe, une preuve que le Président a intentionnellement menti au public.

Chez les républicains, on prend les mêmes déclarations, et on affirme qu'en tant que chef du pays (commander-in-chief), Donald Trump a fait son devoir pour éviter de créer la panique parmi la population. Par exemple, le commentateur conservateur de Fox Sean Hannity a comparé Donald Trump à Franklin Delano Roosevelt et à la manière dont il a géré la Grande Dépression après la Seconde Guerre Mondiale :

Est-ce que le Président Roosevelt a attisé le feu de la misère ? A-t-il provoqué la panique et l'angoisse ? Non, il a en fait rallié une Nation lorsqu'il le fallait. Il s'est concentré sur le fait de rendre les Américains optimistes et de ne pas céder à la panique.

Sur les réseaux sociaux, on a l'impression de voir deux pays différents...

Oui, vous voyez deux narrations basées sur le même fait qui, au départ, est exact. Et les réseaux sociaux autorisent chacun d'entre nous à créer sa propre bulle et finalement nous avons deux visions totalement différentes d'un même pays. Et nous sommes entourés de voix un peu plus fortes qui amplifient notre vision du monde. Vous avez ces deux sphères complètement distinctes. C'est l'une des limites, l'une des inquiétudes au sujet des réseaux sociaux. Ils amplifient les divisions entre des gens qui vivent dans un même pays, qui ont accès aux mêmes informations, aux mêmes faits mais qui voient des choses complètement différentes.